Кой е Тайлър Робинсън - задържаният за убийството на Чарли Кърк

Робинсън е задържан във Вашингтон Каунти

13 септември 2025, 12:52
Н а 12 септември властите обявиха, че са задържали лицето, за което се смята, че е убило Чарли Кърк, консервативен активист и близък съюзник на американският президент Доналд Тръмп.

Кърк беше прострелян, докато говореше на събитие в Utah Valley University (UVU) в град Орем, щата Юта, на 10 септември.

(Във видеото: Задържан е заподозрян за убийството на Чарли Кърк)

Ето какво се знае засега:

  • Заподозреният

Тайлър Робинсън, на 22 години, е в ареста след като баща му и приятел помогнали да бъде предаден в късната вечер на 11 септември, съобщи губернаторът на Юта Спенсър Кокс на пресконференция.

Робинсън е задържан във Вашингтон Каунти, където е живял със семейството си, на около 400 км югозападно от Орем, близо до известния национален парк Зион.

Снимки, публикувани от майка му Амбър в социалните мрежи, показват сплотено семейство. Тайлър е най-големият от тримата синове. Съседите разказаха за медиите, че семейството е мормонско.

Dixie Technical College съобщи, че Робинсън е трети курс в програма за електротехника, а Utah State University заяви, че е учил там един семестър през 2021 г.

  • Стрелбата

Кърк, ръководител на най-голямото движение за консервативна младеж в страната, на което е съосновал през 2012 г. на 18 години, говорел около обяд на 10 септември, когато се чул изстрел.

31-годишният активист паднал с огнестрелна рана в шията, според графично видео, което бързо се разпространи в социалните мрежи. Доналд Тръмп обяви смъртта му няколко часа по-късно.

Властите съобщават, че Робинсън използвал високоскоростна, болтова пушка, стреляйки от покрива на сграда на разстояние до 185 метра. Убиецът лежал по корем, позиция, която може да увеличи точността на изстрела.

  • Мотивът

Семейството на Робинсън казало, че той „е станал по-политически“ през последните години и е обсъждал предстоящото събитие на Кърк в UVU, критикувайки консервативния инфлуенсър, според Кокс.

Робинсън бил регистриран за гласуване като безпартиен.

Кърк беше герой за десните и помогна на Тръмп да мобилизира младите избиратели при победата му през ноември. В същото време инфлуенсърът беше изключително спорна фигура, защитаваща твърди позиции по расата, пола и притежанието на оръжие.

Въпреки това много негови критици признаваха готовността му да дебатира.

Мотивът на стрелбата остава неясен, но голямо внимание се обърна на надписите върху гилзите, открити на местопрестъплението: Една гилза носела надпис: „Hey, fascist! Catch!“; Друга имала „Bella ciao“, очевидно препратка към италианска антифашистка песен от Втората световна война; Други гилзи били маркирани със символи и надписи, свързани с онлайн гейминг културата.

САЩ имат дълга история на политическо насилие, включително два опита за убийство на Тръмп и многократни стрелби по политици, както и масови стрелби от млади, често психически нестабилни мъже с лесно достъпни огнестрелни оръжия.

Вижте в нашата галерия - Секунди след хаосa: Кадри след стрелбата над Чарли Кърк в Юта

Източник: БГНЕС    
Чарли Кърк Убийство Политическо насилие Тайлър Робинсън Консервативен активист Доналд Тръмп Стрелба Юта Мотив за убийство Антифашистки надписи
