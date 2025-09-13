Кой е Тайлър Робинсън - задържаният за убийството на Чарли Кърк

Камион се вряза в шествие в Индия, 8 загинали и 20 ранени

Н а 12 септември властите обявиха, че са задържали лицето, за което се смята, че е убило Чарли Кърк, консервативен активист и близък съюзник на американският президент Доналд Тръмп.

Кърк беше прострелян, докато говореше на събитие в Utah Valley University (UVU) в град Орем, щата Юта, на 10 септември.

(Във видеото: Задържан е заподозрян за убийството на Чарли Кърк)

Ето какво се знае засега:

Who Is Tyler Robinson? Charlie Kirk Shooting Suspect’s Age, Residence & What We Know https://t.co/fOsmm0e0kF — GHQ (@GHQfm) September 13, 2025

Заподозреният

Тайлър Робинсън, на 22 години, е в ареста след като баща му и приятел помогнали да бъде предаден в късната вечер на 11 септември, съобщи губернаторът на Юта Спенсър Кокс на пресконференция.

Робинсън е задържан във Вашингтон Каунти, където е живял със семейството си, на около 400 км югозападно от Орем, близо до известния национален парк Зион.

Снимки, публикувани от майка му Амбър в социалните мрежи, показват сплотено семейство. Тайлър е най-големият от тримата синове. Съседите разказаха за медиите, че семейството е мормонско.

Dixie Technical College съобщи, че Робинсън е трети курс в програма за електротехника, а Utah State University заяви, че е учил там един семестър през 2021 г.

Who Is Charlie Kirk's Alleged Murderer Tyler Robinson? https://t.co/5KbtLz53UU via @TMZ — andreu200 (@andreu20089490) September 13, 2025

Стрелбата

Кърк, ръководител на най-голямото движение за консервативна младеж в страната, на което е съосновал през 2012 г. на 18 години, говорел около обяд на 10 септември, когато се чул изстрел.

31-годишният активист паднал с огнестрелна рана в шията, според графично видео, което бързо се разпространи в социалните мрежи. Доналд Тръмп обяви смъртта му няколко часа по-късно.

Властите съобщават, че Робинсън използвал високоскоростна, болтова пушка, стреляйки от покрива на сграда на разстояние до 185 метра. Убиецът лежал по корем, позиция, която може да увеличи точността на изстрела.

You were hired as a lawyer to defend Tyler Robinson, who is accused of k!lling Charlie Kirk. How would you craft a compelling defense strategy to argue his case in court?

Let’s see your best lawyer skills! 😭 pic.twitter.com/TTCDv4sE6j — 𝕀𝕟𝕥𝕣𝕠𝕧𝕖𝕣𝕥 🎲🥏 (@honestintrovet) September 13, 2025

Мотивът

Семейството на Робинсън казало, че той „е станал по-политически“ през последните години и е обсъждал предстоящото събитие на Кърк в UVU, критикувайки консервативния инфлуенсър, според Кокс.

Робинсън бил регистриран за гласуване като безпартиен.

Кърк беше герой за десните и помогна на Тръмп да мобилизира младите избиратели при победата му през ноември. В същото време инфлуенсърът беше изключително спорна фигура, защитаваща твърди позиции по расата, пола и притежанието на оръжие.

Въпреки това много негови критици признаваха готовността му да дебатира.

Мотивът на стрелбата остава неясен, но голямо внимание се обърна на надписите върху гилзите, открити на местопрестъплението: Една гилза носела надпис: „Hey, fascist! Catch!“; Друга имала „Bella ciao“, очевидно препратка към италианска антифашистка песен от Втората световна война; Други гилзи били маркирани със символи и надписи, свързани с онлайн гейминг културата.

САЩ имат дълга история на политическо насилие, включително два опита за убийство на Тръмп и многократни стрелби по политици, както и масови стрелби от млади, често психически нестабилни мъже с лесно достъпни огнестрелни оръжия.