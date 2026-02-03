Ейса Гонсалес отпразнува 36-ия си рожден ден с Григор Димитров

Е йса Гонсалес отпразнува 36-ия си рожден ден в особено светъл момент от личния си живот. На 30 януари мексиканската актриса посрещна личната си година с интимно и внимателно планирано тържество, в компанията на своя приятел – тенисиста Григор Димитров. Далеч от големите и претъпкани партита, празникът премина в сплотена и романтична атмосфера, белязана от лични детайли, които отразяват близостта, определяща връзката на двойката, както и чувството за удовлетворение, което Гонсалес изпитва.

Самата Ейса сподели част от празничните моменти чрез социалните си мрежи. В историите си в Instagram тя публикува кадри от вечерта, които включваха специална вечеря и торта със силно лично значение, украсена с нейна снимка от детството. Този носталгичен акцент създаде естествена връзка между настоящето и корените ѝ.

Един от моментите, които привлякоха най-голямо внимание, беше подаръкът от Григор Димитров – впечатляващ букет от червени рози, оформен във формата на сърце. Романтичният жест не остана незабелязан от последователите на актрисата и придаде на вечерта класически и елегантен завършек.

Българският тенисист също публично се включи в празника, като сподели снимка от рождения ден на Ейса в социалните си мрежи. Кадърът беше придружен от кратко, но въздействащо послание: „Кралицата на рождения ден“ – думи, които ясно изразяват обичта и възхищението му към актрисата. Тази размяна на жестове – както публични, така и лични – потвърди силата на момента, който двамата преживяват заедно, както и лекотата, с която са вплели връзката си в ежедневието си.

Поздравителното послание на Гленда Рейна до дъщеря ѝ

Сред множеството поздравления, които Ейса Гонсалес получи за рождения си ден, едно се открои с особена емоционалност – посланието от майка ѝ, Гленда Рейна. В Instagram бившият модел публикува пост, в който подчерта силата и характера на дъщеря си.

„Дъще моя, годините могат да се движат напред, отваряйки пътя към нови етапи и начини на живот. Твоите са поели различни форми на растеж. С огромна смелост, самообладание и решителност, ти създаде свят, който е изцяло твой, защото ти си се изградила сама“, написа тя, заедно със снимка на Ейса, облечена в черна рокля.

По-късно Гленда Рейна добави: „Всичко, което сте постигнали, носи вашия индивидуален отпечатък – упорит труд, чиста честност във вашите решения и избори, винаги с мисъл, насочена към бъдещето.“ От дълбоко майчинска гледна точка тя подчерта и по-интимната страна на актрисата, която рядко остава на показ пред публиката.

„Ти си изключителна дъщеря, която ми показваше ден след ден на какво си способна да направиш за мен. Винаги съм знаела каква дъщеря имам“, сподели тя, преди да благодари за връзката, която двете споделят: „Безкрайни благодарности за скъпоценната и всеотдайна дъщеря, която си, принцесо. Обичам те с цялото си същество!“

В същото послание Гленда Рейна емоционално си припомни и деня, в който тя и покойният ѝ съпруг Карлос Гонсалес посрещат Ейса на бял свят, определяйки този момент като един от най-значимите в живота си.