Бдение за Чарли Кърк в Лондон, обявиха го за "християнски мъченик"

След стрелбата Тръмп нарече Кърк "мъченик за истината и свободата"

13 септември 2025, 09:08
САЩ заплашват Бразилия със санкции след присъдата на Болсонаро
Тайван предупреди Китай: Ще последва "ефекта на доминото"
Г-7 обсъжда нови мита за страни, подкрепящи войната на Русия
Камион се вряза в шествие в Индия, 8 загинали и 20 ранени
САЩ и 43 държави критикуват Русия за нарушеното въздушно пространство на Полша
Украинските сили осуетиха напълно руското настъпление в Сумска област
Три държави осъдиха удара на Израел в Катар
ЕС иска да добива ресурси за чиста енергия от Луната

С тотици присъстваха на бдение в памет на американския консервативен активист Чарли Кърк в центъра на Лондон, като говорителите го приветстваха като „християнски мъченик“ и призоваха хората да обявят „война срещу злото“, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

(Във видеото: Задържан е заподозрян за убийството на Чарли Кърк)

31-годишният Кърк, съюзник на американския президент Доналд Тръмп и съосновател и главен изпълнителен директор на младежката дясна организация „Търнинг Пойнт Ю Ес Ей“ (Turning Point USA) беше застрелян и убит по време на реч в университет в щата Юта, като властите заявиха, че става дума за политическо убийство.

След стрелбата Тръмп нарече Кърк „мъченик за истината и свободата“ и обвини реториката на „радикалната левица“ за убийството.

Стотици хора присъстваха на снощното бдение, организирано от активисти от „Търнинг Пойнт Ю Кей“ до статуята на фелдмаршал Монтгомъри в Уайтхол. Голям портрет на Кърк беше вдигнат високо до статуята, докато главният изпълнителен директор на британската организация Джак Рос се обърна към тълпата, призовавайки левичарите да „внимават с реториката си“.

„Въпреки твърденията на някои представители на пресата, Чарли не е бил омразен крайнодесен фанатик: той е бил добър християнин и желанието му да помага на хората произтича от страстта му към Христос“, заяви Рос. „Възползвам се от възможността да помоля хората, особено тези от лявото крило на политиката, да бъдат внимателни с реториката си. Макар че пръчките и камъните да чупят кости, думите са това, което насърчава хората да грабнат тези пръчки“, допълни той.

Ник Тенкони, главен оперативен директор на „Търнинг Пойнт Ю Кей“  заяви пред събралите се, че стрелбата по Кърк бележи началото на „война срещу злото“ и призова хората да продължат наследството на Кърк.

„Казвам, дами и господа, Чарли Кърк е герой. Когато се опитват да ни отменят, когато се опитват да ни накарат да замълчим, когато ни убиват, те създават мъченици, а Чарли е християнски мъченик. Ние сме под атака, всеки един от нас, и трябва да се защитим. Вече е обявена война“, допълни британският активист.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

