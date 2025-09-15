ФБР откри ДНК на убиеца на Чарли Кърк

Н а мястото на убийството на американския консервативен инфлуенсър Чарли Кърк е открита ДНК, която съвпада с тази на заподозрения Тайлър Робинсън.

Това заяви директорът на ФБР Каш Пател пред „Фокс Нюз“.

Робинсън, на 22 години, беше арестуван на 11 септември след 33-часово издирване и се очаква по-късно тази седмица официално да бъде обвинен в убийството. Според властите заподозреният е използвал карабина, с която е улучил Кърк с един куршум във врата.

Убийството на Чарли Кърк: Заподозреният не признава вината си

„Мога да потвърдя днес, че ДНК следите от кърпата, увита около оръжието, както и тези от отвертката, са категорично идентифицирани като принадлежащи на задържания заподозрян“, заяви Пател, визирайки отвертка, намерена на местопрестъплението.

Директорът на ФБР също коментира бележка, за която се смята, че Робинсън е написал преди престъплението.

„В общи линии гласи: „Имам възможност да елиминирам Чарли Кърк и ще го направя“. Смятаме, че тя е била написана преди стрелбата“, обясни Пател.

Той добави, че бележката е била оставена в дома на семейството на заподозрения.

Кой е Тайлър Робинсън - задържаният за убийството на Чарли Кърк

„Въпреки че е била унищожена, ние открихме съдебни доказателства за нейното съществуване“, уточни директорът на ФБР.

Кърк, близък съюзник на американския президент Доналд Тръмп, беше застрелян на 10 септември по време на дебат в университет в щата Юта. Той е основател на консервативната младежка политическа организация Turning Point USA.

Баща на две деца, Кърк използваше влиянието си, за да популяризира консервативни идеи, включително остри критики към ЛГБТИ движението.

Губернаторът на Юта, Спенсър Кокс, заяви, че Робинсън е имал романтична връзка с трансджендър съквартирант и е изповядвал „лява идеология“.