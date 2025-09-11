Свят

Коя е Ерика Францве - съпругата на Чарли Кърк и кралица на красотата

31-годишният изпълнителен директор на Turning Point USA беше женен за Ерика Францве – модел, водач на християнско служение и бивша баскетболистка

11 септември 2025, 11:15
Коя е Ерика Францве - съпругата на Чарли Кърк и кралица на красотата
Източник: Getty Images

Ч арли Кърк – консервативен инфлуенсър от движението MAGA и близък съюзник на президента Доналд Тръмп, беше убит в сряда в щата Юта. Той оставя след себе си съпругата си, бившата кралица на красотата Ерика Францве, и двете им малки деца.

31-годишният изпълнителен директор на Turning Point USA беше женен за Ерика Францве – модел, водач на християнско служение и бивша баскетболистка в NCAA за университета „Реджис“. През 2012 г. тя е коронясана за "Мис Аризона", посочва официалният ѝ уебсайт.

36-годишната Францве е и водеща на подкаста Midweek Rise Up – молитвена поредица, в която тя се определя като „многоизмерен филантроп и социален предприемач“. В биографията ѝ се казва:

„Ерика Кърк е целеустремен социален предприемач, страстен лидер в служението си и жена с дълбока вяра, чийто живот е оформен от нейния глобален опит и непоколебима отдаденост на мисията ѝ. От Ню Йорк до Китай, Ерика е работила в развлекателната индустрия като модел, актриса и кастинг директор, като същевременно е останала здраво стъпила на християнската си вяра. Нейният смел дух и вяра в Божието ръководство са я подтикнали да се впусне в различни въздействащи начинания.“

Францве притежава докторска степен по библейски изследвания от университета „Либърти“. Тя е създател на PROCLAIM – линия облекла с християнски послания, произведени в САЩ, която „отразява нейната визия за овластяване на хората да носят вярата си с увереност“.

Ерика и Чарли Кърк сключват брак през 2021 г. Двамата имат тригодишна дъщеря и едногодишен син. В биографията ѝ се подчертава:

„Преди всичко, Ерика цени ролята си на съпруга на Чарли Кърк и майка на техния скъпоценен син и дъщеря. Докато продължава да расте в своето служение, лидерство и предприемачески начинания, Ерика остава отдадена на това да вдъхновява другите да живеят със смисъл, вкоренени във вярата и водени от любовта на Христос във всеки аспект от живота.“

Instagram профилът на Францве е изпълнен с емоционални публикации за покойния ѝ съпруг – включително трогателни видеа с двете им деца. В един клип тя казва:

„Съпругът ми Чарли Кърк е сила. Той е смел, когато светът изисква мълчание. Той е безстрашен, когато другите трепват. И той пое битката за следващото поколение, променяйки сърца и умове.“

До своите над 510 000 последователи тя сподели и видео, в което Кърк купува на дъщеря им малки лилави сандали, добавяйки: „Благодаря ви, че сте най-добрите.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by E. (@mrserikakirk)

Чарли Кърк беше прострелян, докато водеше сесия с въпроси и отговори в рамките на турнето си „America’s Comeback“ в университета "Юта Вали" в Орем. Докато отговарял на въпрос от публиката за масови стрелби, извършени от транссексуални нападатели, той бил улучен във врата от куршум. Хиляди зрители изпаднали в паника. На видео от инцидента се вижда как Кърк се хваща за врата и се отдръпва назад в болка, секунди след един-единствен изстрел.

Секунди след хаосa: Кадри след стрелбата над Чарли Кърк в Юта
12 снимки
Чарли Кърк
Чарли Кърк
Чарли Кърк
Чарли Кърк

Той е транспортиран по спешност в близката болница, където претърпял операция, но починал от тежките си наранявания.

Според последните съобщения, стрелецът все още е на свобода. Първоначално имаше информация, че заподозреният е арестуван, но полицията отрече това.

Секунди след хаосa: Кадри след стрелбата над Чарли Кърк в Юта
12 снимки
Чарли Кърк
Чарли Кърк
Чарли Кърк
Чарли Кърк

Бившият президент Доналд Тръмп почете паметта на Кърк с емоционално послание в Truth Social:

„Великият и дори легендарният Чарли Кърк е мъртъв. Никой не е разбирал или познавал Сърцето на младежта в Съединените американски щати по-добре от Чарли. Той беше обичан и възхищаван от ВСИЧКИ, особено от мен, а сега вече не е сред нас. Мелания и моите съболезнования са с красивата му съпруга Ерика и семейството. Чарли, обичаме те!“

Източник: nypost.com    
Чарли Кърк Убийство Ерика Францве Доналд Тръмп Turning Point USA Консервативен инфлуенсър Юта
Последвайте ни

По темата

Жестоко убийство на жена в Дупнишко, издирват извършителя

Жестоко убийство на жена в Дупнишко, издирват извършителя

Коя е Ерика Францве - съпругата на Чарли Кърк и кралица на красотата

Коя е Ерика Францве - съпругата на Чарли Кърк и кралица на красотата

Губим част от платения годишен отпуск

Губим част от платения годишен отпуск

Съюзник на Путин за евентуални санкции: „Просто ще ударим с ядрените си оръжия“

Съюзник на Путин за евентуални санкции: „Просто ще ударим с ядрените си оръжия“

Губим част от платения годишен отпуск

Губим част от платения годишен отпуск

pariteni.bg
8 звука, които издават котките и какво означават

8 звука, които издават котките и какво означават

dogsandcats.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 3 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 3 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 3 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 3 дни

Виц на деня

Мъж се крие в креслото зад вестника и се прави, че чете задълбочено. Жена му: - Виждам, че ме чуваш добре - колената ти треперят!…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Полша ограничи въздушния трафик по източната си граница

Полша ограничи въздушния трафик по източната си граница

Свят Преди 13 минути

Изцяло са забранени полетите за безпилотни апарати

Кралица Елизабет II в Ню Йорк през 2010 г.

Личната трагедия на кралица Елизабет II на фона на атентатите от 11 септември

Любопитно Преди 21 минути

На 11 септември 2001 г. тя беше в хола си в Балморал, хипнотизирана от катастрофалните образи, изливащи се от Ню Йорк, когато получава смразяващо телефонно обаждане

<p>Мъск е най-богатият американец с абсолютен рекорд&nbsp;</p>

Списъкът на Forbes 400 за 2025 г. на най-богатите американци: Мъск е най-богатият с абсолютен рекорд

Свят Преди 45 минути

Списъкът на Forbes 400 за 2025 г. на най-богатите американци: факти и цифри

На второ четене: НС прие промени в Закона за морските пространства

На второ четене: НС прие промени в Закона за морските пространства

България Преди 47 минути

Какво предвиждат те:

Брус Уилис и Ема Хеминг през 2019 г.

Съпругата на Брус Уилис обмисляла развод преди диагнозата

Любопитно Преди 1 час

49-годишната Ема се е тревожила, че 70-годишният Брус е престанал да я обича или че се е превърнал в съвсем друг човек

Член на МВР синдиката: Случаят в Русе е поредният, който се употребява политически

Член на МВР синдиката: Случаят в Русе е поредният, който се употребява политически

България Преди 1 час

"Това става тенденция", заяви Вергил Христов

Масов бой в Димитровград, седем души са задържани

Масов бой в Димитровград, седем души са задържани

България Преди 1 час

Шестима от арестуваните са познати на полицията

ПП-ДБ отказаха на Костадинов: Няма как да се качим на руското влакче

ПП-ДБ отказаха на Костадинов: Няма как да се качим на руското влакче

България Преди 1 час

Това каза в НС депутатът Ивайло Мирчев минути, след като лидерът на "Възраждане" предложи взаимна размяна на подписи за вотове на недоверие

Костадинов призова ПП-ДБ, МЕЧ и АПС да подпишат вота им на недоверие

Костадинов призова ПП-ДБ, МЕЧ и АПС да подпишат вота им на недоверие

България Преди 2 часа

"Необходими са ни още пет подписа", посочи лидерът на "Възраждане"

11 септември – историята на атентатите, жертвите и наследството 24 години по-късно

11 септември – историята на атентатите, жертвите и наследството 24 години по-късно

Свят Преди 2 часа

На този ден група атентатори самоубийци превзеха американски пътнически самолети и ги разбиха в два небостъргача в Ню Йорк, отнемайки хиляди човешки животи

Луната се свива: Тремори и пукнатини застрашават бъдещи мисии

Луната се свива: Тремори и пукнатини застрашават бъдещи мисии

Любопитно Преди 2 часа

Геологична активност разкрива пукнатини и трусове по Луната

Ким Чу-е заедно с баща си Ким Чен-ун

Ким Чен-ун затвърди дъщеря си като наследник на режима в Северна Корея

Свят Преди 2 часа

Севернокорейски представители са били забелязани да заличават всички следи след визитата на Ким и дъщеря му в Китай

Как протече "последният експеримент" дали Земята е плоска

Как протече "последният експеримент" дали Земята е плоска

Любопитно Преди 2 часа

През 2024 г. група се отправи към Антарктида, за да „сложи край на дебата за формата на Земята веднъж завинаги“

Принц Хари в Лондон на 10 септември

Чаят на надеждата: Помириха ли се крал Чарлз III и синът му принц Хари

Любопитно Преди 2 часа

След години на отчуждение баща и син се срещнаха за 54 минути в Лондон

Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училищата и детските градини

Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училищата и детските градини

България Преди 2 часа

Очаква се до петък да излязат резултатите от пробите за качеството на водата от разкрития първи сондаж, който търси нови водоизточници

<p>Затворени&nbsp;училища и търговски центрове: Какво става в руската&nbsp;Белгородска област</p>

Заради "масирано" украинско нападение с дронове: Руската Белгородска област затвори училища и търговски центрове

Свят Преди 2 часа

През нощта руската ПВО е унищожила 5 дрона, изпратени от Украйна, съобщи Министерството на отбраната на Русия

Всичко от днес

От мрежата

Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

dogsandcats.bg

Защо изпражненията на кучето изглеждат така, сякаш в тях има ориз?

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

Луиза Григорова-Макариев впечатлява с нова серия СНИМКИ по бански

Edna.bg

Жана Бергендорф анонсира връзката си с жена (СНИМКИ)

Edna.bg

Три шедьовъра в битка за короната: Кой е WINBET Гол на кръга?

Gong.bg

Идолът Роналдо с обещание към Доминик Собослай

Gong.bg

Желязков: Полемиката около еврото и членството ни в еврозоната е по-скоро политически въпрос

Nova.bg

Убийството на Чарли Кърк и епидемията от политическо насилие в САЩ: Реакциите след разстрела

Nova.bg