Коя е Ерика Францве - съпругата на Чарли Кърк и кралица на красотата

Ч арли Кърк – консервативен инфлуенсър от движението MAGA и близък съюзник на президента Доналд Тръмп, беше убит в сряда в щата Юта. Той оставя след себе си съпругата си, бившата кралица на красотата Ерика Францве, и двете им малки деца.

31-годишният изпълнителен директор на Turning Point USA беше женен за Ерика Францве – модел, водач на християнско служение и бивша баскетболистка в NCAA за университета „Реджис“. През 2012 г. тя е коронясана за "Мис Аризона", посочва официалният ѝ уебсайт.

Who is Erika Frantzve, Charlie Kirk’s wife and former Miss Arizona? https://t.co/njOkOEAC8G pic.twitter.com/fEYweoPHL2 — New York Post (@nypost) September 10, 2025

36-годишната Францве е и водеща на подкаста Midweek Rise Up – молитвена поредица, в която тя се определя като „многоизмерен филантроп и социален предприемач“. В биографията ѝ се казва:

„Ерика Кърк е целеустремен социален предприемач, страстен лидер в служението си и жена с дълбока вяра, чийто живот е оформен от нейния глобален опит и непоколебима отдаденост на мисията ѝ. От Ню Йорк до Китай, Ерика е работила в развлекателната индустрия като модел, актриса и кастинг директор, като същевременно е останала здраво стъпила на християнската си вяра. Нейният смел дух и вяра в Божието ръководство са я подтикнали да се впусне в различни въздействащи начинания.“

Францве притежава докторска степен по библейски изследвания от университета „Либърти“. Тя е създател на PROCLAIM – линия облекла с християнски послания, произведени в САЩ, която „отразява нейната визия за овластяване на хората да носят вярата си с увереност“.

What to know about Charlie Kirk's wife and family https://t.co/LQ0wFSL1jv — USA TODAY (@USATODAY) September 11, 2025

Ерика и Чарли Кърк сключват брак през 2021 г. Двамата имат тригодишна дъщеря и едногодишен син. В биографията ѝ се подчертава:

„Преди всичко, Ерика цени ролята си на съпруга на Чарли Кърк и майка на техния скъпоценен син и дъщеря. Докато продължава да расте в своето служение, лидерство и предприемачески начинания, Ерика остава отдадена на това да вдъхновява другите да живеят със смисъл, вкоренени във вярата и водени от любовта на Христос във всеки аспект от живота.“

Instagram профилът на Францве е изпълнен с емоционални публикации за покойния ѝ съпруг – включително трогателни видеа с двете им деца. В един клип тя казва:

„Съпругът ми Чарли Кърк е сила. Той е смел, когато светът изисква мълчание. Той е безстрашен, когато другите трепват. И той пое битката за следващото поколение, променяйки сърца и умове.“

До своите над 510 000 последователи тя сподели и видео, в което Кърк купува на дъщеря им малки лилави сандали, добавяйки: „Благодаря ви, че сте най-добрите.“

Чарли Кърк беше прострелян, докато водеше сесия с въпроси и отговори в рамките на турнето си „America’s Comeback“ в университета "Юта Вали" в Орем. Докато отговарял на въпрос от публиката за масови стрелби, извършени от транссексуални нападатели, той бил улучен във врата от куршум. Хиляди зрители изпаднали в паника. На видео от инцидента се вижда как Кърк се хваща за врата и се отдръпва назад в болка, секунди след един-единствен изстрел.

Той е транспортиран по спешност в близката болница, където претърпял операция, но починал от тежките си наранявания.

Според последните съобщения, стрелецът все още е на свобода. Първоначално имаше информация, че заподозреният е арестуван, но полицията отрече това.

Бившият президент Доналд Тръмп почете паметта на Кърк с емоционално послание в Truth Social:

„Великият и дори легендарният Чарли Кърк е мъртъв. Никой не е разбирал или познавал Сърцето на младежта в Съединените американски щати по-добре от Чарли. Той беше обичан и възхищаван от ВСИЧКИ, особено от мен, а сега вече не е сред нас. Мелания и моите съболезнования са с красивата му съпруга Ерика и семейството. Чарли, обичаме те!“