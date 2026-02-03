Илон Мъск слива xAI със SpaceX за иновации в AI и Космоса

К омпанията на SpaceX на Илон Мъск поема неговата стартъп компания за изкуствен интелект, тъй като милиардерът продължава да обединява някои от многобройните си бизнес интереси, предаде ВВС.

Двете компании обявиха сделката в понеделник, 2 янури, в изявление на уебсайта на SpaceX, заявявайки, че сливането ще формира “най-амбициозния, вертикално интегриран двигател за иновации на (и извън) Земята, с AI, ракети, космически интернет, директни комуникации с мобилни устройства и най-важната платформа за информация и свобода на словото в света в реално време”.

В бележката си Мъск заяви, че това обединение ще формира „иновационен двигател“, събирайки под един покрив изкуствен интелект, ракети, космически интернет и медии.

Условията на сделката не бяха оповестени. Въпреки това, запознат източник съобщи, че xAI е оценена на 125 млрд. долара (91 млрд. паунда), а SpaceX на 1 трлн. долара, което я прави най-скъпата частна компания досега.

Миналия месец компанията за електрически автомобили на Мъск, Tesla, също обяви, че е инвестирала 2 млрд. долара в xAI.

Мъск заяви на инвеститорите на Tesla тогава, че си представя xAI да функционира като „диригент на оркестър“ за фабриките на Tesla, използващи автономни роботи.

В същото време Мъск заяви също, че Tesla ще спре производството на два модела автомобили в полза на производството на роботи – една от най-значимите промени, които компанията е правила.

SpaceX has acquired xAI, forming one of the most ambitious, vertically integrated innovation engines on (and off) Earth → https://t.co/3ODfcYnqfg pic.twitter.com/el40rCUBGe — SpaceX (@SpaceX) February 2, 2026

Tesla продължи с инвестицията в xAI въпреки възраженията на някои акционери, които бяха поставили под въпрос решението за отклоняване на ресурси към друга фирма на Мъск. При гласуване миналата година, въздържалите се и гласовете против идеята надхвърлиха тези, които я одобриха.

Съобщава се също, че SpaceX работи по планове за публична търговия с акциите си.

Elon Musk said that SpaceX has acquired his artificial-intelligence startup xAI in a record-setting deal that unifies his AI and space ambitions by combining the rocket-and-satellite company with the maker of the Grok chatbot https://t.co/XOwPcUJoTt pic.twitter.com/R7oN7gusYc — Reuters (@Reuters) February 3, 2026

Емили Женг, старши анализатор в Pitchbook, заяви, че сделката за xAI носи всички белези на компания, която се подготвя за публично листване.

„Високата цена на изчислителните мощности, инфраструктурата и енергията е причината да виждаме много от най-ценните стартъпи в рисковия капитал, като SpaceX, да се подготвят да станат публични тази година“, каза Женг.

„Консолидирането на тези компании преди първично публично предлагане (IPO) позволява на SpaceX да представи диференциран, капиталово ефективен разказ за растеж пред публичните инвеститори.“

IPO означава „Първично публично предлагане“ (Initial Public Offering) и това е моментът, когато частна компания за първи път продава свои акции на публичния пазар чрез фондова борса.

В меморандума на SpaceX, обявяващ сливането с xAI, Мъск заяви, че според него космосът ще осигури решение на енергийните нужди, пред които са изправени AI фирмите.

„В дългосрочен план, базираният в космоса изкуствен интелект очевидно е единственият начин за мащабиране“, написа той.

Той каза, че изстрелването на AI сателити от Земята ще бъде „незабавен фокус“, но добави, че сделката ще помогне и за осъществяването на по-големите му амбиции.

„Възможностите, които ще отключим, превръщайки космическите центрове за данни в реалност, ще финансират и позволят саморазвиващи се бази на Луната, цяла цивилизация на Марс и в крайна сметка разширяване във Вселената“, написа той.

Breaking news: Elon Musk’s SpaceX has acquired his AI group xAI, furthering the billionaire's ambition to develop powerful tools powered by data centres in space. https://t.co/wlHkE3ShYm pic.twitter.com/Mtqcp2rEK9 — Financial Times (@FT) February 2, 2026

Neuralink и The Boring Company изглежда са единствените две по-малки компании на Мъск, които все още не са включени в някоя от по-големите му операции.

xAI започна като сегмент на X, бивш Twitter, след като Мъск придоби социалната медийна платформа през 2022 г., използвайки достъпа ѝ до текстове и информация в реално време като данни за обучение на AI.

До пролетта на 2025 г. xAI беше независимо инкорпорирана и оценена по-високо от инвеститорите в сравнение с X.

AI компанията придоби платформата за социални медии в сделка с размяна на акции, като Мъск заяви, че сливането ще „комбинира данните, моделите, изчислителните мощности, дистрибуцията и таланта“.

Основният продукт на xAI е Grok, който е бил подложен на проверка няколко пъти заради функцията си за генериране на изображения с AI.

През последните седмици Европейската комисия и британският регулатор Ofcom започнаха разследвания срещу X поради опасения, че Grok е бил използван за създаване на сексуални изображения.

xAI заяви през януари, че е наложила ограничения на потребителите на Grok, които ограничават редактирането на изображения.