Сняг повали дървета в Пловдив, 11 коли пострадаха

"Има заповед от преди две години за премахването на това дърво, но все още не е изпълнена“,сподели Антонио Андонов, един от потърпевшите

3 февруари 2026, 09:57
Тримата убити край "Петрохан" – част от въоръжено НПО, действало години без лиценз?
П ловдив е изправен пред  последствията от обилния сняг на 2 и 3 януари, който повали големи дървета и прекърши клони, стоварвайки ги върху паркирани автомобили. Според информация от мястото на инцидента, само в квартал „Кючук Париж“ 11 коли са пострадали.

Инцидентът е станал в понеделник сутринта около 6 часа, когато 60-годишно дърво се е стоварило върху четири превозни средства, паркирани до жилищен блок, предаде NOVA.

Антонио Андонов разказва пред NOVA, че сигналът за инцидента е получен около 6 сутринта. „Ако се беше случило, докато сме в колата, не искам да мисля какво щеше да стане. Ламарините се оправят, но другото не. Има заповед от преди две години за премахването на това дърво, но все още не е изпълнена“, споделя той. Андонов разказва още, че въпреки наличието на застраховка, очаква общината да поеме отговорност за случилото се.

Според Иван Деспов, който е единственият сертифициран арборист в Пловдив, администрацията е изпълнила задълженията си по обследване, но реалното премахване на опасните дървета често се забавя поради недофинансиране. „Дърветата са живи организми, в градска среда са подложени на допълнителни стресови фактори като спластена почва и ограничен достъп до вода и хранителни вещества. Основният проблем е недобрата поддръжка и необследваните дървета“, посочва той.

Деспов подчертава, че зачестяването на инцидентите не е задължително свързано с възрастта на дърветата, а с тяхното състояние и поддръжка. Най-добрият начин за оценка на опасността е професионална инспекция и паспортизация на дърветата.

„Паспортизацията позволява на гражданите да проследяват интервенциите и състоянието на дърветата, като всичко се прави от експерти“, допълва арбористът.

От общината заявиха, че за инцидента в „Кючук Париж“ има издадена заповед, но тя е само за окастряне на короните на дърветата, а не за тяхното премахване. Предприятието „Градини и паркове“ е натрупало неизпълнени заповеди от предишното ръководство, но сега се очаква да се навакса и опасните дървета да бъдат премахнати своевременно.

Източник: NOVA    
Пловдив снеговалеж паднали дървета пострадали автомобили Кючук Париж общинска отговорност арборист поддръжка на дървета неизпълнени заповеди паспортизация на дървета
Преди 2 дни
Преди 2 дни
Преди 2 дни
Преди 2 дни
Свят Преди 15 минути

Холивудските звезди могат да бъдат уязвими от високотехнологични обири, дори ако разполагат с обширни системи за домашна сигурност

Любопитно Преди 25 минути

Профилактичните прегледи и високата сексуална култура са в основата на доброто гинекологично и репродуктивно здраве

Свят Преди 54 минути

Предложението, което противоречи на делегирането от Конституцията на администрирането на изборите на щатските правителства, идва по-малко от седмица след като ФБР извърши обиск в изборна служба извън Атланта, изземвайки бюлетини и други изборни документи от изборите през 2020 г.

Любопитно Преди 1 час

Началото на февруари ще донесе нестабилна геомагнитна обстановка

Любопитно Преди 1 час

Кейт Мидълтън затвърждава образа си на „спортната принцеса на подправките“, съчетавайки активен спортен дух, любов към природата и неочаквани кулинарни таланти, които я правят близка и автентична за обществото

Свят Преди 1 час

Според експерти, SpaceX се подготвя да стане публична тази година

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в близост до бензиностанция

,

Свят Преди 1 час

Американският президент се отказал от първоначалното си искане да получи 200 млн. долара от Харвард

БезГранично Преди 1 час

Всичко, което трябва да знаете за кандидатстване, университети и документи

Любопитно Преди 2 часа

Пробивът на Мендел е резултат от строго контролиран експеримент, който той започва през 1856 г., основан на внимателно и продължително наблюдение

Свят Преди 2 часа

Заболяването протича тежко - със силна кашлица, задух, енцефалити, обърканост и сериозни неврологични усложнения

Свят Преди 2 часа

Тема на срещата би била ядрената програма на Техеран

Свят Преди 2 часа

Японското правителство разположи военни, за да помогнат на жителите на най-засегнатата префектура Аомори, където в изолирани райони се натрупаха до 4,5 метра сняг

Свят Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

По данни на Google Trends през последните месеци търсенията по темата бележат истински бум

