Сняг повали дървета в Пловдив, 11 коли пострадаха

П ловдив е изправен пред последствията от обилния сняг на 2 и 3 януари, който повали големи дървета и прекърши клони, стоварвайки ги върху паркирани автомобили. Според информация от мястото на инцидента, само в квартал „Кючук Париж“ 11 коли са пострадали.

Инцидентът е станал в понеделник сутринта около 6 часа, когато 60-годишно дърво се е стоварило върху четири превозни средства, паркирани до жилищен блок, предаде NOVA.

Антонио Андонов разказва пред NOVA, че сигналът за инцидента е получен около 6 сутринта. „Ако се беше случило, докато сме в колата, не искам да мисля какво щеше да стане. Ламарините се оправят, но другото не. Има заповед от преди две години за премахването на това дърво, но все още не е изпълнена“, споделя той. Андонов разказва още, че въпреки наличието на застраховка, очаква общината да поеме отговорност за случилото се.

Според Иван Деспов, който е единственият сертифициран арборист в Пловдив, администрацията е изпълнила задълженията си по обследване, но реалното премахване на опасните дървета често се забавя поради недофинансиране. „Дърветата са живи организми, в градска среда са подложени на допълнителни стресови фактори като спластена почва и ограничен достъп до вода и хранителни вещества. Основният проблем е недобрата поддръжка и необследваните дървета“, посочва той.

Деспов подчертава, че зачестяването на инцидентите не е задължително свързано с възрастта на дърветата, а с тяхното състояние и поддръжка. Най-добрият начин за оценка на опасността е професионална инспекция и паспортизация на дърветата.

„Паспортизацията позволява на гражданите да проследяват интервенциите и състоянието на дърветата, като всичко се прави от експерти“, допълва арбористът.

От общината заявиха, че за инцидента в „Кючук Париж“ има издадена заповед, но тя е само за окастряне на короните на дърветата, а не за тяхното премахване. Предприятието „Градини и паркове“ е натрупало неизпълнени заповеди от предишното ръководство, но сега се очаква да се навакса и опасните дървета да бъдат премахнати своевременно.