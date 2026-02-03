Свят

Първа среща в Каракас: Лора Догу и Делси Родригес чертаят бъдещето на Венецуела

3 февруари 2026, 09:57
Първа среща в Каракас: Лора Догу и Делси Родригес чертаят бъдещето на Венецуела
Източник: БТА

Н овата ръководителка на американската дипломатическа мисия във Венецуела Лора Догу се срещна в понеделник за първи път с временната президентка Делси Родригес, предаде Франс прес.

"Срещнах се с Делси Родригес и с Хорхе Родригес (председател на Националното събрание), за да повторя трите фази, които (американският държавен секретар Марко) Рубио предложи за Венецуела: стабилизация, икономическо възстановяване и помирение, и преход", написа в социалната мрежа "Екс" Догу, която пристигна в Каракас в събота.

Същевременно, Делси Родригес назначи бившия външен министър Феликс Пласенсия за ръководител на венецуелската дипломатическа мисия в САЩ.

Назначението на Пласенсия е повратна точка в отношенията между Вашингтон и Каракас, които бяха скъсани през 2019 година, след като Вашингтон отказа да признае преизбирането на президента Николас Мадуро и реши да признае паралелно правителство начело с опозиционера Хуан Гуайдо.

"Правителството (на Венецуела) подчерта необходимостта от съставянето на продуктивен и мирен дневен ред, базиран на уважението - дневен ред, който съответства изцяло на принципите на международното право (. . .), за да можем окончателно да ориентираме отношенията между Съединените щати и Венецуела по пътя на щастието за двата народа", заяви венецуелският външен министър Иван Хил.

В изявление на венецуелското правителство се казва, че срещата на Лора Догу с Делси Родригес се е провела в президентския дворец "Мирафлорес" и че е бил обсъден работният дневен ред между Венецуела и Съединените щати.

В правителственото изявление се отбелязва още, че "правителствата на Венецуела и Съединените щати решиха да напреднат с пътна карта за решаване на въпроси от двустранен интерес чрез дипломатически диалог и на базата на взаимното уважение и международното право".

След месеци на повишено напрежение САЩ заловиха преди месец венецуелския лидер Николас Мадуро, което доведе до промени във Венецуела - една от тези промени е, че начело на страната застана Делси Родригес, която допреди залавянето на Мадуро беше вицепрезидент. Тя казва, че се стреми към балансирани отношения със Съединените щати.

Източник: БТА/Божидар Захариев    
Отношения САЩ Венецуела Дипломатическа мисия Лора Догу Делси Родригес Дипломатически диалог Пътна карта Политически промени Икономическо възстановяване Помирение Международно право
Последвайте ни

По темата

ГЕРБ-СДС предложиха избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер

ГЕРБ-СДС предложиха избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер

Тримата убити край

Тримата убити край "Петрохан" – част от въоръжено НПО, действало години без лиценз?

И българският княз Кирил се оказа в досиетата на Епстийн

И българският княз Кирил се оказа в досиетата на Епстийн

Ейса Гонсалес отпразнува 36-ия си рожден ден с Григор Димитров

Ейса Гонсалес отпразнува 36-ия си рожден ден с Григор Димитров

Пациенти губят проценти след обжалване на ТЕЛК

Пациенти губят проценти след обжалване на ТЕЛК

pariteni.bg
Кога и защо котките съскат

Кога и защо котките съскат

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 2 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 2 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 2 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Обраха звезда от "Костюмари" с 225 000 долара

Обраха звезда от "Костюмари" с 225 000 долара

Свят Преди 16 минути

Холивудските звезди могат да бъдат уязвими от високотехнологични обири, дори ако разполагат с обширни системи за домашна сигурност

Надеждата за „две чертички“

Надеждата за „две чертички“

Любопитно Преди 26 минути

Профилактичните прегледи и високата сексуална култура са в основата на доброто гинекологично и репродуктивно здраве

Доналд Тръмп

Тръмп поиска републиканците да „национализират“ изборите

Свят Преди 55 минути

Предложението, което противоречи на делегирането от Конституцията на администрирането на изборите на щатските правителства, идва по-малко от седмица след като ФБР извърши обиск в изборна служба извън Атланта, изземвайки бюлетини и други изборни документи от изборите през 2020 г.

Магнитни бури в началото на февруари: Кой е най-уязвим и как да се справим?

Магнитни бури в началото на февруари: Кой е най-уязвим и как да се справим?

Любопитно Преди 1 час

Началото на февруари ще донесе нестабилна геомагнитна обстановка

Как Кейт Мидълтън превърна спорта и готвенето в част от кралския си образ

Как Кейт Мидълтън превърна спорта и готвенето в част от кралския си образ

Любопитно Преди 1 час

Кейт Мидълтън затвърждава образа си на „спортната принцеса на подправките“, съчетавайки активен спортен дух, любов към природата и неочаквани кулинарни таланти, които я правят близка и автентична за обществото

<p>Илон Мъск слива xAI със SpaceX за &quot;извънземни&quot; иновации</p>

Илон Мъск слива xAI със SpaceX за иновации в AI и Космоса

Свят Преди 1 час

Според експерти, SpaceX се подготвя да стане публична тази година

Кола блъсна и уби мъж край Кресна

Кола блъсна и уби мъж край Кресна

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в близост до бензиностанция

Учени откриха ранен сигнал за деменция, скрит в романите на Тери Пратчет

Учени откриха ранен сигнал за деменция, скрит в романите на Тери Пратчет

Любопитно Преди 1 час

Ново проучване показва, че тези промени могат да бъдат открити години преди официалната диагноза

В търсене на служебен премиер: Кой е най-подходящ за поста?

В търсене на служебен премиер: Кой е най-подходящ за поста?

България Преди 1 час

Все повече и по-видни са очакванията и предположенията, че държавният глава ще се довери на Андрей Гюров, смята политическият анализатор Георги Харизанов

БезГранично: Топ 5 университета в Португалия, всичко за студента

БезГранично: Топ 5 университета в Португалия, всичко за студента

БезГранично Преди 2 часа

Всичко, което трябва да знаете за кандидатстване, университети и документи

„Негоден“ свещеник, който промени човечеството: Невероятната история на Грегор Мендел

„Негоден“ свещеник, който промени човечеството: Невероятната история на Грегор Мендел

Любопитно Преди 2 часа

Пробивът на Мендел е резултат от строго контролиран експеримент, който той започва през 1856 г., основан на внимателно и продължително наблюдение

Проф. Христова: Вирусът Нипа не представлява риск от пандемия като COVID-19

Проф. Христова: Вирусът Нипа не представлява риск от пандемия като COVID-19

Свят Преди 2 часа

Заболяването протича тежко - със силна кашлица, задух, енцефалити, обърканост и сериозни неврологични усложнения

Президентът на Иран одобри продължаването на преговорите със САЩ

Президентът на Иран одобри продължаването на преговорите със САЩ

Свят Преди 2 часа

Тема на срещата би била ядрената програма на Техеран

Скандалът с тайните камерите в салони се разраства - близо 100 подадени сигнала

Скандалът с тайните камерите в салони се разраства - близо 100 подадени сигнала

България Преди 2 часа

Все повече клиентки разпознават себе си във видеоклипове, публикувани не само в затворени групи в приложението „Телеграм“, но и в порнографски сайтове

30 жертви от обилните снеговалежи в Япония

30 жертви от обилните снеговалежи в Япония

Свят Преди 2 часа

Японското правителство разположи военни, за да помогнат на жителите на най-засегнатата префектура Аомори, където в изолирани райони се натрупаха до 4,5 метра сняг

Бил и Хилари Клинтън

След месеци отказ: Бил и Хилари Клинтън ще дадат показания по случая „Епстийн“

Свят Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

6 знака, че на кучето ви му е студено

dogsandcats.bg

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Бебе по комедийна линия: децата на Еди Мърфи и Мартин Лорънс стават родители

Edna.bg

Имен ден на 3 февруари – какво празнуваме, кои черпят и какви са поверията

Edna.bg

Ефектът Стоилов: Гьозтепе продава национал на сериозна печалба

Gong.bg

Иван Иванов: Зверев е като акула и ако покажеш малко кръв, ще те изяде

Gong.bg

ГЕРБ-СДС предлага избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер

Nova.bg

Кои са тримата мъже, мистериозно загинали край хижа "Петрохан"

Nova.bg