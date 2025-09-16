Зловещите съобщения на Тайлър Робинсън преди убийството на Чарли Кърк може да разкрият предполагаемия му мотив

Мъск си тръгна, но DOGE все още руши администрацията в САЩ

Д иректорът на ФБР Каш Пател в понеделник разкри зловещо текстово съобщение, изпратено от предполагаемия убиец на Чарли Кърк - Тайлър Робинсън, което може да сочи мотив за стрелбата от миналата седмица, пише The Post .

„Намерена беше информация, текстови съобщения, в които заподозреният [Робинсън] конкретно заявява, че е имал възможност да премахне Чарли Кърк и че възнамерява да го направи,“ каза Пател в ефира на предаването „Hannity“ по Fox News .

„А когато [Робинсън] беше попитан защо, той отговори: ‘Някои видове омраза не подлежат на преговори’“, добави директорът на ФБР.

Робинсън, на 22 години, е обвинен, че е застрелял и убил Кърк от покрив, на стотици метри разстояние от събитие в кампуса на Университета Юта Вали, където 31-годишният консервативен активист е говорил пред голяма публика.

Пател отбеляза, че е събран и друг доказателствен материал „чрез разпити на свидетели“, който показва, че Робинсън „по същество е признал“, че е убил Кърк след стрелбата на 10 септември.

„Заподозреният си призна“, каза директорът на ФБР, без да навлиза в подробности и подчертавайки, че няма да „стилизира доказателствата“.

Попитан дали ФБР разследва възможността за по-широк заговор, Пател заяви, че разследването продължава.

„Използваме всеки ресурс, с който разполагаме, за да проведем обратен анализ на веригата от контакти - всеки, който е бил във връзка със заподозрения, който е в ареста в момента, и всеки, с когото той е говорил, изпращал съобщения или е общувал в социални мрежи“, обясни Пател.

Директорът добави, че бюрото ще „разпита десетки хора“, с които Робинсън е комуникирал чрез приложението Discord и други устройства, и че агентите вече получават съдебни заповеди за преглед на тези комуникации.

„Иззехме няколко електронни устройства от дома на заподозрения и неговата партньорка,“ каза Пател. „Разполагаме с компютри, лаптопи, геймърски конзоли, мобилни телефони. Всичко това се обработва от ФБР, защото това е нашата работа. А ресурсите, които главният прокурор предостави за тази мисия, ни позволяват да се движим с тази скорост.“

Главният прокурор Пам Бонди, която също участва в предаването „Hannity“, похвали Пател за работата му по случая.

„ФБР работи неуморно от първия ден,“ каза Бонди. „Това беше отлична работа на полицията. Те работиха ръка за ръка с местните служби, след това предадоха оръжието на Бюрото за алкохол, тютюн, оръжие и експлозиви (ATF), което извади ДНК от оръжието, и ДНК-то съвпадна с това на обвиняемия.“

Прокурорите в Юта възнамеряват да повдигнат обвинение срещу Робинсън за убийство от първа степен „най-вероятно утре или тази седмица“, според главния прокурор.

Бонди заяви, че очаква обвинението да поиска смъртна присъда, която е „напълно реална в Юта“, отбелязвайки, че щатът позволява екзекуции чрез разстрел.

„След това ние като федерални прокурори ще проверим дали има основания за федерални обвинения… и разбира се, ако има, ще ги повдигнем и ще работим заедно с щата, за да гарантираме, че този ужасен човек ще понесе пълната строгост на закона,“ добави Бонди.

Очаква се Робинсън да се яви за първи път пред съда във вторник следобед.