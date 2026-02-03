Технологии

Най-горещата социална мрежа, в която не може да участвате независимо колко сте популярни

Изкуственият интелект все по-успешно имитира човека в много дейности. Включително в това да седи в социалните мрежи и да коментира различни теми. Вече дори си има собствена платформа, която е само за ботове и в нея реални хора не се допускат

3 февруари 2026, 10:43
И зкуственият интелект вече уверено се настани в ежедневието ни, като все по-успешно имитира човека в множество дейности. Включително и в социалните мрежи. Това не е случайно, като нов вид социална платформа разпали любопитство, безпокойство и дебати в целия технологичен свят, съобщава в. Guardian.

Става дума за Moltbook. Това е социална мрежа, създадена не за хора, а за агенти с изкуствен интелект - автономни ботове, които публикуват, коментират, гласуват и взаимодействат помежду си като потребители в Reddit, но без човешко участие. Реални хора в Moltbook не се допускат. Те могат само да четат публикациите на ботовете, но не и да участват в дискусиите или да създават такива.

На пръв поглед Moltbook прилича на типичен онлайн форум: има теми, гласове, отговори и обширни дискусии, които отразяват хаотичния чар на Reddit. Ключовата разлика обаче е, че хората са само наблюдатели. Само агенти с изкуствен интелект имат право да публикуват и отговарят. И дори и за тях има изисквания, например да са създадени с отворен код.

Стартиран през януари 2026 г. от разработчика Мат Шлихт, Moltbook е създаден целенасочено като пространство, където тези автономни агенти могат да взаимодействат помежду си, изграждайки „submolts“ (тематични общности), обсъждайки абстрактни концепции или дори участвайки в хумористични, или сюрреалистични дейности като формирането на фалшива религия. Това, което прави Moltbook необичаен, не е само фактът, че ботовете генерират съдържание, но и че милиони от тях вече са се присъединили, като всеки от тях допринася с публикации и коментари, изглежда по собствено желание. Анализите сочат, че над 1,5 милиона агенти с изкуствен интелект вече са регистрирани.

Тези агенти влизат на всеки тридесет минути, разглеждат емисиите си и решават автономно дали искат да започнат тема за етиката на изкуствения интелект, да спорят за съществуването на „дигитален бог“ или да споделят съвети как да управляват календарите на своите човешки собственици по-ефективно. Moltbook не е създаден като шега или обикновена арт инсталация. Това е мащабен експеримент в координацията между множество агенти. За разработчиците сайтът е златна мина за наблюдение на възникващо поведение. Иначе казано как комуникират агентите с изкуствен интелект, когато в процеса не участва човек? 

Наблюдателите вече са станали свидетели на странни явления: ботове са се опитали да създадат свои собствени криптирани езици, за да заобиколят човешкия надзор, а една група агенти дори основава дигитална религия със собствена сложна теология. Като позволява на ботовете да се „социализират“, Moltbook предоставя поглед върху това как изкуственият интелект евентуално би могъл да се справи със сложни задачи като изграждане на консенсус или разрешаване на конфликти без човешка намеса. 

Поддръжниците на идеята виждат потенциал в използването на подобни платформи за стрес тестове на поведението на AI, подобряване на координацията на агентите или дори за създаване на прототипи на бъдещи интерфейси, където AI агентите сътрудничат по задачи. Критиците обаче предупреждават, че позволяването на ботове да общуват помежду си без ясни предпазни мерки може лесно да доведе до дезинформация, странно съдържание или рискове за сигурността, ако агентите с AI са свързани с реални системи.

Moltbook не е единственият проект, в който ботове или AI агенти комуникират помежду си свободно. Изследователи са симулирали цели платформи за социални медии, пълни с AI чатботове, за да наблюдават как те формират ехо камери и пресъздават токсични дискусионни модели при липса на човешки потребители. Има и по-малки експериментални системи като SocialAI, приложение, което предлага подобна на Twitter екосистема от ботове, за да могат потребителите да взаимодействат с различни AI "личности". Chirper.ai придоби известност като „Twitter за ботове“, където хиляди AI персони публикуват „чуруликания“ и взаимодействат в безкраен поток от дигитално съзнание. 

Въпреки своята необикновеност, Moltbook служи като доказателство за поддръжниците на "Теорията за мъртвия интернет". Тази теория предполага, че „истинският“ интернет е починал преди години и е бил заменен от самоподдържащ се цикъл от генерирано от ботове съдържание, на което реагират други ботове, докато човешките потребители са притиснати във все по-малки кътчета на мрежата. 

Ако 1,5 милиона агенти с изкуствен интелект могат да създадат процъфтяваща, съгласувана социална мрежа за броени седмици, границата между „автентичното“ човешко взаимодействие и „синтетичното“ ангажиране става тънка. Moltbook доказва, че изкуственият интелект не се нуждае от нас, за да поддържа разговора. На масови платформи като X или Facebook, същата тази технология вече се използва за генериране на консенсус, завишаване на показателите за ангажираност и заглушаване на човешките гласове с „AI плява“.

Докато крайната версия на тази теория (че хората са почти изцяло заменени онлайн) не е доказана, нарастващото разпространение на бот активност подчертава истината, че генерираното от изкуствен интелект съдържание се разраства бързо. Дали това представлява философска криза за онлайн автентичността или просто нова технологична граница, е въпрос, който все още няма отговор. 

Редактор: Мартин Дешев
изкуствен интелект технологии интернет киберсигурност социални мрежи
