Любопитно

Как Кейт Мидълтън превърна спорта и готвенето в част от кралския си образ

Кейт Мидълтън затвърждава образа си на „спортната принцеса на подправките“, съчетавайки активен спортен дух, любов към природата и неочаквани кулинарни таланти, които я правят близка и автентична за обществото

3 февруари 2026, 10:31
Днес е един от най-лошите дни в годината, не давайте нищо назаем

Днес е един от най-лошите дни в годината, не давайте нищо назаем
Започна карнавалът във Венеция (ВИДЕО/СНИМКИ)

Започна карнавалът във Венеция (ВИДЕО/СНИМКИ)
„Грами“ 2026: Bad Bunny, Кендрик Ламар и Били Айлиш сред големите победители

„Грами“ 2026: Bad Bunny, Кендрик Ламар и Били Айлиш сред големите победители

"Вън ICE": Звезди заклеймиха имиграционните власти в САЩ на церемонията "Грами"
Лияна: Не искам повече моят свят да бъде докосван от „нечисти ръце“

Лияна: Не искам повече моят свят да бъде докосван от „нечисти ръце“
Дара ще представи България на

Дара ще представи България на "Евровизия 2026"
Бруклин Бекъм качи пикантна снимка на Никола Пелц насред семейната вражда

Бруклин Бекъм качи пикантна снимка на Никола Пелц насред семейната вражда
Неловък гаф в Париж: Лорън Санчес се спъна пред камерите под ръка с Джеф Безос

Неловък гаф в Париж: Лорън Санчес се спъна пред камерите под ръка с Джеф Безос

К ейт Мидълтън напълно оправдава прякора си „Спортната принцеса на подправките“, внасяйки еднаква страст както на спортния терен, така и в кухнята.

По време на неотдавнашно посещение в ръгби клуба „Уейкфийлд Тринити“ принцесата на Уелс разказа за собственото си спортно минало, отбелязвайки, че в училище е играла „много нетбол“, но е пропускала ръгби и футбол, съобщи списание People.

Катрин сподели още, че дъщеря ѝ, принцеса Шарлот, не тренира ръгби официално, но се включва, когато семейството играе заедно у дома. Най-малкият ѝ син, принц Луи, участва в занимания „Rugbytots“, докато най-големият – принц Джордж – вече напредва сериозно.

„Джордж, ако играем у дома, не искам да бъда нападната от Джордж!“, пошегува се принцесата.

Кралски експерти коментираха пред Fox News Digital, че страстта на Кейт към спорта е добре позната и не е изненада, че тя я предава и на децата си.

„Принцеса Катрин определено си е спечелила прякора „Спортната принцеса на подправките“, каза британската телевизионна водеща и фотографка Хелена Чард пред Fox News Digital.

„Тя е известна с това, че активно се включва в различни спортни дейности по време на публичните си ангажименти, демонстрирайки впечатляващи умения и силен състезателен дух“, добави Чард. „От тренировки по ръгби на „Туикънъм“, тенис с шампиони и високоскоростно плаване до хокей на трева на токчета и, съвсем наскоро, кърлинг в Шотландия.“

„Не можем да забравим и че принцеса Кейт се гмурка в дълбоководни води заедно със съпруга си“, допълни Чард. „И двамата са сертифицирани водолази с квалификация PADI Advanced. Сега към тях се присъединява и принц Джордж, който участва в наблюдение на акули по време на частни почивки на остров Мюстик.“

Embed from Getty Images

Въпреки че Кейт и съпругът ѝ, принц Уилям, споделят обща любов към спорта, експертите отбелязват, че и двамата са изключително състезателни. Има обаче едно занимание, което Кейт обожава, а Уилям трудно приема.

„Необичайното – и изненадващо за мнозина – е склонността ѝ към плуване в дива, студена вода, включително потапяне в потоци и естествени басейни, често през нощта“, каза кралският експерт Хилари Фордуич пред Fox News Digital. „Принц Уилям го нарича „най-щурото“ ѝ хоби и я описва като „леко откачена“. Въпреки това се твърди, че за Кейт това е изключително ободряващо и подобряващо настроението преживяване.“

„Хобито изненада и мен, и Уилям!“, пошегува се и кралският експерт Иън Пелам Търнър. „Първоначално Уилям смяташе, че е доста шантаво, но след много насърчение вече и той го е опитал.“

Embed from Getty Images

Кралският коментатор Ричард Фицуилямс описа 44-годишната принцеса като „изключително спортна“ и винаги готова да се впусне в нови дейности. Той припомни, че принцесата на Уелс неведнъж е говорила за любовта си към природата и за това как времето, прекарано сред нея, ѝ е помогнало по време на лечението след диагнозата ѝ за рак. Кейт обяви, че е в ремисия през януари 2025 г.

Оттогава семейството се е преместило в покрайнините на Лондон.

„Страстта ѝ към тениса – тъй като е патрон на Уимбълдън – е добре известна“, каза Фицуилямс. „Смята се, че е взимала частни уроци в клуба „Хърлингам“ и че притежава „невероятен форхенд“.“

„Тя обича и ските – любим спорт на кралското семейство. Беше истинско удоволствие да видя как тя и Уилям включват активности като стрелба с лък и състезания с драконови лодки по време на официалните си визити в чужбина. Това придава допълнителен престиж на тези пътувания – и тя винаги изглежда толкова грациозна, докато играе.“

Макар връзката ѝ с природата да не е нова, кралската коментаторка Аманда Мата вече заяви пред Fox News Digital, че тя е станала „по-централна“ за публичния образ на принцесата през последната година.

„Представянето на времето на открито като нейно „хоби“ работи, защото е толкова достъпно. Кой не може да си позволи разходка в гората?“, каза Мата. „Това затвърждава образа на Кейт като човек, здраво стъпил на земята, с когото хората могат да се идентифицират – някой, който искрено се наслаждава на същите прости удоволствия като всички останали.“

Търнър разкри, че принцесата си е спечелила прякора „Спортната принцеса на подправките“ по повече от една причина – и че едно от другите ѝ хобита се оказва особено полезно.

Embed from Getty Images

„Принцесата притежава редица необичайни – някои биха казали скрити – таланти“, обясни той. „Тя е опитен водолаз, но може би най-неочакваният ѝ талант е, че е отличен производител на наденици. Говори се, че приготвя изключително вкусни месни деликатеси и чатни, които покойната кралица е обичала.“

Хелена Чард потвърди това мнение.

„Тя е описвана като запален готвач и истински гурман“, каза Чард. „Принцеса Катрин обича да приготвя обилни, уютни ястия за семейството си. Печеното пиле остава неин фаворит, но е известна и с това, че прави домашни наденици със своята машина за пълнене.“

„Смята се, че децата ѝ обожават наденички с картофено пюре. Те редовно помагат в кухнята и усвояват кулинарни техники. 

„Дори пикантно къри присъства в менюто – макар и не твърде люто за принц Уилям“, добави Чард.

Кореспондентката на Vanity Fair Кейти Никол разкри, че вечер Кейт често може да бъде видяна да готви любимото ястие на Уилям – печено пиле – докато едновременно използва и машината си за наденици.

„Тя започна да прави и домашно сладко в малки бурканчета“, написа Никол, като добави, че Кейт веднъж е подарила на приятели сладко от ягоди и сливи.

По-късно Кейт разказа на Мери Бери, че Уилям е полагал сериозни усилия в кухнята, за да я впечатли в началото на връзката им.

„Той е много добър в приготвянето на закуска“, каза Кейт. „По време на студентските ни години готвеше най-различни ястия. Мисля, че тогава се опитваше да ме впечатли, Мери. Неща като сос болонезе и подобни.“

Търнър допълни пред Fox News Digital, че пчеларството е още едно от хобитата на принцесата и че то е допринесло за сближаването ѝ с покойната кралица Елизабет II.

„Смята се, че кралица Елизабет II е обичала да получава мед като малък подарък“, каза той. „Принц Филип пък беше известен като майстора на барбекюто в замъка Балморал, така че надениците на принцесата със сигурност са били истинско удоволствие.“

Фордуич добави, че разнообразните занимания на Кейт я правят по-близка и разпознаваема като кралска особа – нещо, което британската общественост високо цени в бъдещата кралица консорт.

„Всичките ѝ таланти и хобита са очарователни“, каза тя. „Кейт остава достойна и автентична. Вярвам, че многобройните ѝ умения произтичат от възпитанието ѝ в семейство от средната класа, където – както при много от нас – родителите са я научили на самостоятелност и устойчивост.“

Източник: Getty Images

През септември двойката посети Националната федерация на женските институти в Лондон. Уилям, който бързо забеляза печивата по време на събитието, коментира: „Знам си браунитата“, съобщи списание People.

„Уилям е много придирчив по този въпрос“, отбеляза принцесата на Уелс – с което той се съгласи.

„Никога не слагай ядки в брауни“, заяви Уилям.

„Трябваше да го науча по трудния начин!“, пошегува се Кейт.

Като спортна звезда: Кейт Мидълтън на корта с Роджър Федерер
5 снимки
кейт мидълтън
кейт мидълтън
кейт мидълтън
кейт мидълтън

Хелена Чард допълни, че „земният характер“ на Кейт, заедно с нейния топъл и грижовен подход към живота, ѝ е спечелил силна обществена подкрепа.

„Позитивното отношение на Катрин при изпълнението на кралските ѝ задължения – още от ранните години, белязани от страст, чувство за дълг, отдаденост и упорит труд, и всичко това с лъчезарна усмивка – е наистина похвално“, каза Чард.

„Бъдещето на монархията е светло с принцеса Катрин и нейния съпруг начело – и това е новина, която трябва да бъде изкрещяна от покривите.“

Източник: nypost.com    
Принцеса Катрин Спорт Кралско семейство Хобита Готвене Наденици Плуване в дива вода Природа Деца Обществен образ
Последвайте ни

По темата

ГЕРБ-СДС предложиха избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер

ГЕРБ-СДС предложиха избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер

Тримата убити край

Тримата убити край "Петрохан" – част от въоръжено НПО, действало години без лиценз?

И българският княз Кирил се оказа в досиетата на Епстийн

И българският княз Кирил се оказа в досиетата на Епстийн

Ейса Гонсалес отпразнува 36-ия си рожден ден с Григор Димитров

Ейса Гонсалес отпразнува 36-ия си рожден ден с Григор Димитров

Пациенти губят проценти след обжалване на ТЕЛК

Пациенти губят проценти след обжалване на ТЕЛК

pariteni.bg
Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 2 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 2 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 2 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Обраха звезда от "Костюмари" с 225 000 долара

Обраха звезда от "Костюмари" с 225 000 долара

Свят Преди 16 минути

Холивудските звезди могат да бъдат уязвими от високотехнологични обири, дори ако разполагат с обширни системи за домашна сигурност

Надеждата за „две чертички“

Надеждата за „две чертички“

Любопитно Преди 26 минути

Профилактичните прегледи и високата сексуална култура са в основата на доброто гинекологично и репродуктивно здраве

Магнитни бури в началото на февруари: Кой е най-уязвим и как да се справим?

Магнитни бури в началото на февруари: Кой е най-уязвим и как да се справим?

Любопитно Преди 1 час

Началото на февруари ще донесе нестабилна геомагнитна обстановка

<p>Илон Мъск слива xAI със SpaceX за &quot;извънземни&quot; иновации</p>

Илон Мъск слива xAI със SpaceX за иновации в AI и Космоса

Свят Преди 1 час

Според експерти, SpaceX се подготвя да стане публична тази година

Кола блъсна и уби мъж край Кресна

Кола блъсна и уби мъж край Кресна

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в близост до бензиностанция

Учени откриха ранен сигнал за деменция, скрит в романите на Тери Пратчет

Учени откриха ранен сигнал за деменция, скрит в романите на Тери Пратчет

Любопитно Преди 1 час

Ново проучване показва, че тези промени могат да бъдат открити години преди официалната диагноза

В търсене на служебен премиер: Кой е най-подходящ за поста?

В търсене на служебен премиер: Кой е най-подходящ за поста?

България Преди 1 час

Все повече и по-видни са очакванията и предположенията, че държавният глава ще се довери на Андрей Гюров, смята политическият анализатор Георги Харизанов

,

Първа среща в Каракас: Лора Догу и Делси Родригес чертаят бъдещето на Венецуела

Свят Преди 1 час

Сняг повали дървета в Пловдив, 11 коли пострадаха

Сняг повали дървета в Пловдив, 11 коли пострадаха

България Преди 1 час

"Има заповед от преди две години за премахването на това дърво, но все още не е изпълнена“,сподели Антонио Андонов, един от потърпевшите

,

Тръмп иска 1 млрд. долара обезщетение от Харвард

Свят Преди 1 час

Американският президент се отказал от първоначалното си искане да получи 200 млн. долара от Харвард

„Негоден“ свещеник, който промени човечеството: Невероятната история на Грегор Мендел

„Негоден“ свещеник, който промени човечеството: Невероятната история на Грегор Мендел

Любопитно Преди 2 часа

Пробивът на Мендел е резултат от строго контролиран експеримент, който той започва през 1856 г., основан на внимателно и продължително наблюдение

Проф. Христова: Вирусът Нипа не представлява риск от пандемия като COVID-19

Проф. Христова: Вирусът Нипа не представлява риск от пандемия като COVID-19

Свят Преди 2 часа

Заболяването протича тежко - със силна кашлица, задух, енцефалити, обърканост и сериозни неврологични усложнения

Президентът на Иран одобри продължаването на преговорите със САЩ

Президентът на Иран одобри продължаването на преговорите със САЩ

Свят Преди 2 часа

Тема на срещата би била ядрената програма на Техеран

Скандалът с тайните камерите в салони се разраства - близо 100 подадени сигнала

Скандалът с тайните камерите в салони се разраства - близо 100 подадени сигнала

България Преди 2 часа

Все повече клиентки разпознават себе си във видеоклипове, публикувани не само в затворени групи в приложението „Телеграм“, но и в порнографски сайтове

30 жертви от обилните снеговалежи в Япония

30 жертви от обилните снеговалежи в Япония

Свят Преди 2 часа

Японското правителство разположи военни, за да помогнат на жителите на най-засегнатата префектура Аомори, където в изолирани райони се натрупаха до 4,5 метра сняг

Бил и Хилари Клинтън

След месеци отказ: Бил и Хилари Клинтън ще дадат показания по случая „Епстийн“

Свят Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

6 знака, че на кучето ви му е студено

dogsandcats.bg

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Бебе по комедийна линия: децата на Еди Мърфи и Мартин Лорънс стават родители

Edna.bg

Имен ден на 3 февруари – какво празнуваме, кои черпят и какви са поверията

Edna.bg

Ефектът Стоилов: Гьозтепе продава национал на сериозна печалба

Gong.bg

Иван Иванов: Зверев е като акула и ако покажеш малко кръв, ще те изяде

Gong.bg

ГЕРБ-СДС предлага избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер

Nova.bg

Кои са тримата мъже, мистериозно загинали край хижа "Петрохан"

Nova.bg