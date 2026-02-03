Как Кейт Мидълтън превърна спорта и готвенето в част от кралския си образ

Неловък гаф в Париж: Лорън Санчес се спъна пред камерите под ръка с Джеф Безос

К ейт Мидълтън напълно оправдава прякора си „Спортната принцеса на подправките“, внасяйки еднаква страст както на спортния терен, така и в кухнята.

По време на неотдавнашно посещение в ръгби клуба „Уейкфийлд Тринити“ принцесата на Уелс разказа за собственото си спортно минало, отбелязвайки, че в училище е играла „много нетбол“, но е пропускала ръгби и футбол, съобщи списание People.

Катрин сподели още, че дъщеря ѝ, принцеса Шарлот, не тренира ръгби официално, но се включва, когато семейството играе заедно у дома. Най-малкият ѝ син, принц Луи, участва в занимания „Rugbytots“, докато най-големият – принц Джордж – вече напредва сериозно.

Kate Middleton proves she's the 'Sporty Spice Princess' — and a crafty cook in the kitchen https://t.co/WpGbJbBaDd pic.twitter.com/RDGL9itKZP — New York Post (@nypost) February 3, 2026

„Джордж, ако играем у дома, не искам да бъда нападната от Джордж!“, пошегува се принцесата.

Кралски експерти коментираха пред Fox News Digital, че страстта на Кейт към спорта е добре позната и не е изненада, че тя я предава и на децата си.

„Принцеса Катрин определено си е спечелила прякора „Спортната принцеса на подправките“, каза британската телевизионна водеща и фотографка Хелена Чард пред Fox News Digital.

„Тя е известна с това, че активно се включва в различни спортни дейности по време на публичните си ангажименти, демонстрирайки впечатляващи умения и силен състезателен дух“, добави Чард. „От тренировки по ръгби на „Туикънъм“, тенис с шампиони и високоскоростно плаване до хокей на трева на токчета и, съвсем наскоро, кърлинг в Шотландия.“

„Не можем да забравим и че принцеса Кейт се гмурка в дълбоководни води заедно със съпруга си“, допълни Чард. „И двамата са сертифицирани водолази с квалификация PADI Advanced. Сега към тях се присъединява и принц Джордж, който участва в наблюдение на акули по време на частни почивки на остров Мюстик.“

Въпреки че Кейт и съпругът ѝ, принц Уилям, споделят обща любов към спорта, експертите отбелязват, че и двамата са изключително състезателни. Има обаче едно занимание, което Кейт обожава, а Уилям трудно приема.

„Необичайното – и изненадващо за мнозина – е склонността ѝ към плуване в дива, студена вода, включително потапяне в потоци и естествени басейни, често през нощта“, каза кралският експерт Хилари Фордуич пред Fox News Digital. „Принц Уилям го нарича „най-щурото“ ѝ хоби и я описва като „леко откачена“. Въпреки това се твърди, че за Кейт това е изключително ободряващо и подобряващо настроението преживяване.“

„Хобито изненада и мен, и Уилям!“, пошегува се и кралският експерт Иън Пелам Търнър. „Първоначално Уилям смяташе, че е доста шантаво, но след много насърчение вече и той го е опитал.“

Кралският коментатор Ричард Фицуилямс описа 44-годишната принцеса като „изключително спортна“ и винаги готова да се впусне в нови дейности. Той припомни, че принцесата на Уелс неведнъж е говорила за любовта си към природата и за това как времето, прекарано сред нея, ѝ е помогнало по време на лечението след диагнозата ѝ за рак. Кейт обяви, че е в ремисия през януари 2025 г.

Оттогава семейството се е преместило в покрайнините на Лондон.

„Страстта ѝ към тениса – тъй като е патрон на Уимбълдън – е добре известна“, каза Фицуилямс. „Смята се, че е взимала частни уроци в клуба „Хърлингам“ и че притежава „невероятен форхенд“.“

„Тя обича и ските – любим спорт на кралското семейство. Беше истинско удоволствие да видя как тя и Уилям включват активности като стрелба с лък и състезания с драконови лодки по време на официалните си визити в чужбина. Това придава допълнителен престиж на тези пътувания – и тя винаги изглежда толкова грациозна, докато играе.“

Макар връзката ѝ с природата да не е нова, кралската коментаторка Аманда Мата вече заяви пред Fox News Digital, че тя е станала „по-централна“ за публичния образ на принцесата през последната година.

„Представянето на времето на открито като нейно „хоби“ работи, защото е толкова достъпно. Кой не може да си позволи разходка в гората?“, каза Мата. „Това затвърждава образа на Кейт като човек, здраво стъпил на земята, с когото хората могат да се идентифицират – някой, който искрено се наслаждава на същите прости удоволствия като всички останали.“

Търнър разкри, че принцесата си е спечелила прякора „Спортната принцеса на подправките“ по повече от една причина – и че едно от другите ѝ хобита се оказва особено полезно.

„Принцесата притежава редица необичайни – някои биха казали скрити – таланти“, обясни той. „Тя е опитен водолаз, но може би най-неочакваният ѝ талант е, че е отличен производител на наденици. Говори се, че приготвя изключително вкусни месни деликатеси и чатни, които покойната кралица е обичала.“

Хелена Чард потвърди това мнение.

„Тя е описвана като запален готвач и истински гурман“, каза Чард. „Принцеса Катрин обича да приготвя обилни, уютни ястия за семейството си. Печеното пиле остава неин фаворит, но е известна и с това, че прави домашни наденици със своята машина за пълнене.“

„Смята се, че децата ѝ обожават наденички с картофено пюре. Те редовно помагат в кухнята и усвояват кулинарни техники.

„Дори пикантно къри присъства в менюто – макар и не твърде люто за принц Уилям“, добави Чард.

Кореспондентката на Vanity Fair Кейти Никол разкри, че вечер Кейт често може да бъде видяна да готви любимото ястие на Уилям – печено пиле – докато едновременно използва и машината си за наденици.

„Тя започна да прави и домашно сладко в малки бурканчета“, написа Никол, като добави, че Кейт веднъж е подарила на приятели сладко от ягоди и сливи.

По-късно Кейт разказа на Мери Бери, че Уилям е полагал сериозни усилия в кухнята, за да я впечатли в началото на връзката им.

„Той е много добър в приготвянето на закуска“, каза Кейт. „По време на студентските ни години готвеше най-различни ястия. Мисля, че тогава се опитваше да ме впечатли, Мери. Неща като сос болонезе и подобни.“

Търнър допълни пред Fox News Digital, че пчеларството е още едно от хобитата на принцесата и че то е допринесло за сближаването ѝ с покойната кралица Елизабет II.

„Смята се, че кралица Елизабет II е обичала да получава мед като малък подарък“, каза той. „Принц Филип пък беше известен като майстора на барбекюто в замъка Балморал, така че надениците на принцесата със сигурност са били истинско удоволствие.“

Фордуич добави, че разнообразните занимания на Кейт я правят по-близка и разпознаваема като кралска особа – нещо, което британската общественост високо цени в бъдещата кралица консорт.

„Всичките ѝ таланти и хобита са очарователни“, каза тя. „Кейт остава достойна и автентична. Вярвам, че многобройните ѝ умения произтичат от възпитанието ѝ в семейство от средната класа, където – както при много от нас – родителите са я научили на самостоятелност и устойчивост.“

През септември двойката посети Националната федерация на женските институти в Лондон. Уилям, който бързо забеляза печивата по време на събитието, коментира: „Знам си браунитата“, съобщи списание People.

„Уилям е много придирчив по този въпрос“, отбеляза принцесата на Уелс – с което той се съгласи.

„Никога не слагай ядки в брауни“, заяви Уилям.

„Трябваше да го науча по трудния начин!“, пошегува се Кейт.

Хелена Чард допълни, че „земният характер“ на Кейт, заедно с нейния топъл и грижовен подход към живота, ѝ е спечелил силна обществена подкрепа.

„Позитивното отношение на Катрин при изпълнението на кралските ѝ задължения – още от ранните години, белязани от страст, чувство за дълг, отдаденост и упорит труд, и всичко това с лъчезарна усмивка – е наистина похвално“, каза Чард.

„Бъдещето на монархията е светло с принцеса Катрин и нейния съпруг начело – и това е новина, която трябва да бъде изкрещяна от покривите.“