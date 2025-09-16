Свят

Студентка е арестувана и изключена след "подигравки" на бдението на Чарли Кърк

"Ма*ната ви, приятелят е мъртъв, прострелян е в главата“

16 септември 2025, 12:00
Студентка е арестувана и изключена след "подигравки" на бдението на Чарли Кърк
Източник: Getty Images

С тудентка на 18 години от Тексас Тех беше арестувана и изключена от университета, след като беше заснета на видео да прави подигравателни коментари по време на бдение за основателя на Turning Point USA Чарли Кърк, който беше прострелян по време на събитие в университета "Юта Вали" съобщиха официални представители, предаде  Fox News.

Видео показва Камрин Джизел Букър да вика на студенти, събрали се в петък, 12 септември, близо до сградата на Студентския съюз на университета по време на бдение за консервативния активист:

"Ма*ната ви, приятелят е мъртъв, прострелян е в главата.“

Букър беше арестувана и обвинена в едно нападение, класифицирано като престъпление от клас C в Тексас – най-ниското ниво на криминално нарушение, съобщи говорител на шерифския офис на окръг Лъбок пред Fox News Digital в понеделник.

Полицейското управление на Тексас Тех заяви в изявление: „Полицията на Тексас Тех арестува студент за обикновено нападение, което се случи от западната страна на сградата на Студентския съюз (зона за свободно изразяване). Студентът беше отведен в затвора на окръг Лъбок.“

Освен това в понеделник Тексас Тех потвърди, че Букър вече не е записана в университета, съобщи филиалът на Fox, FOX 4 News.

„Всяко поведение, което унижава жертвите на насилие, е недопустимо, няма място в нашия кампус и не съответства на нашите ценности“, заявиха от университета Тексас Тех в изявление. „Федералният закон забранява на университета Тексас Тех да коментира индивидуални случаи на поведение на студенти. Ние приемаме сериозно всички съобщени нарушения и ги разглеждаме съгласно университетската политика и закона.“

Във видеото Букър изглежда вика на студентите, преди да се подиграе на мъж, носещ червена шапка с надпис „Make America Great Again“. Мъжът насочва камерата си към нея, казвайки: „Злото е реално, хора, и изглежда горе-долу така.“

Когато я пита защо е толкова злобна, тя насочва телефона си към него и отвръща няколко пъти: „Защо ти си толкова злобен?“

След това видеото показва как мъжът моли Букър да се отдръпне от него, на което тя отговаря: „Можеш ли да не насочваш камерата в лицето ми?“

Мъжът отвръща: „Ти се приближи до мен... Не искам това. Казах „почивай в мир“. Просто го остави. Искам да бъда оставен на мира.“

Напрежението се изостря допълнително, когато някой извън кадър обвинява Букър, че е прекалено емоционална.

„Не съм емоционална, госпожо“, казва Букър. „Не ми казвай каква съм и каква не съм. Можеш да се махнеш от лицето ми, защото мога да ти кажа каква си, но няма да ти хареса.“

След това Букър добавя: „Наричаш ме агресивна, защото съм чернокожа жена.“

Губернаторът на Тексас Грег Абът коментира инцидента в неделя, публикувайки снимка на арестуваната Букър в X с надпис: „Ето какво се случи с човека, който се подиграваше на убийството на Чарли Кърк в Тексас Тех. FAFO.“

Букър плати гаранция от 200 долара и беше освободена от затвора в събота следобед, съобщи говорителят на шерифския офис на окръг Лъбок пред Fox News Digital.

Представител на Букър отказа да коментира.

Чарли Кърк беше активист, известен с това, че участваше в множество публични дебати, защитавайки консерватизма в САЩ, като правото за носене на оръжия, противопоставянето на абортите, ограничаване на влиянието на ЛГБТИ движението и др. Разследването на убийството му продължава, като за момента главният заподозрян е Тайлър Робинсън.

Кърк беше в епицентъра на остри критики заради коментарите си за стрелби в училища в САЩ:

"Мисля, че си струва да имаме цена от, за съжаление, няколко смъртни случаи с оръжие всяка година, за да можем да имаме втората поправка, за да защитим другите си права, дадени от Бог. Това е разумна сделка. Рационално е."

Активистът беше и близък съюзник на президента на САЩ, Доналд Тръмп. 

Източник: FoxNews    
Арест и изключване Тексас Тех Чарли Кърк Нападение Политическо напрежение Расови обвинения Губернатор Грег Абът Университетски скандал
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 5 часа
"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 5 часа
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 4 часа
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 5 часа

