Заподозреният за убийството на Чарли Кърк призна в скрита бележка

„Честно казано, надявах се да запазя това в тайна, докато умра от старост. Съжалявам, че те замесвам“

17 септември 2025, 10:13
М ъжът, обвинен в убийството на Чарли Кърк, е признал, че е убил десния активист в съобщение до съквартирантката си, твърдят прокурорите, които обявиха седем обвинения срещу него, пише BBC.

Тайлър Робинсън, на 22 години, оставил бележка под клавиатурата си, която съквартирантката му да открие, заяви прокурорът на окръг Юта Джефри Грей. Той добави, че съквартирантката е била романтичният партньор на обвиняемия.

Според Грей в бележката пишело: „Имах възможност да премахна Чарли Кърк и ще я използвам.“

Прокурорът също сподели текстови съобщения между съквартирантите, включително едно, в което обвиняемият  казал, че е стрелял по Кърк, защото „му е писнало от неговата омраза“.

Заподозреният е задържан без право на гаранция в специално отделение на затвора в окръг Юта. Той направи първата си поява в съда във вторник, като се яви дистанционно, докато прокурорите четяха седемте обвинения срещу него.

Обвиненията включват умишлено убийство с утежняващи обстоятелства, престъпно използване на огнестрелно оръжие, две обвинения за възпрепятстване на правосъдието, две обвинения за оказване на натиск върху свидетели и извършване на насилствено престъпление в присъствието на деца.

Прокурорите също заявиха, че ще поискат смъртно наказание за убийството на Кърк, който беше убит с един изстрел от покрив, докато говореше в университета на Юта Вали в сряда.

Арестуван миналата седмица след 33-часово издирване, обвиняемият не е направил признание пред полицията и не е заявил позиция относно вината си. Прокурорът също подчерта, че обвиняемият се счита за невинен, докато не бъде доказана вината му, и ще бъде съден от съдебни заседатели.

На пресконференция във вторник той представи множество доказателства, включително предполагаемото признание на обвиняемия и ДНК, намерена на спусъка на пушката, за която се подозира, че е била използвана при престъплението.

Предполагаемо скрито признание

Описвайки предполагаемата скрита бележка на пресконференция по-рано във вторник, Грей каза, че обвиняемият е изпратил текстово съобщение до съквартирантката си, в което пише: „Остави каквото правиш, погледни под клавиатурата ми.“

След като прочела признанието, съквартирантката, която не е назована и сътрудничи на разследващите, отговорила: „Какво?????????????? Шегуваш се, нали????“

Грей цитира по-нататъшни дълги обмени на текстови съобщения между обвиняемия и съквартирантката му, която описа като негов романтичен партньор. Властите съобщиха, че съквартирантката е трансджендър и е в процес на преход от мъж към жена.

В един от разговорите съквартирантката попитала обвиняемия защо е убил Кърк.

„Достатъчно ми беше от неговата омраза,“ цитира Грей съобщенията. „Някои видове омраза не могат да бъдат изкоренени чрез преговори.“

Обвиняемият също уж написал: „Честно казано, надявах се да запазя това в тайна, докато умра от старост. Съжалявам, че те замесвам.“

Съквартирантката отговорила: „Не си ти този, който го направи, нали????“

Обвиняемият отвърнал: „Аз съм, съжалявам.“

Родителите на заподозрения го конфронтирали

 Грей също даде повече подробности за това как родителите на обвиняемия започнали да подозират, че синът им може да е замесен в убийството на Чарли Кърк.

Той каза, че майката видяла видео на заподозрения, публикувано ден след стрелбата, и казала на съпруга си, че прилича на техния син. Тя попитала сина си по телефона относно приликата, каза Грей, но той ѝ казал, че е бил вкъщи болен в деня на стрелбата.

По-късно бащата разпитал обвиняемия, който намекнал, че може да посегне на живота си, каза прокурорът.

Заподозреният в крайна сметка бил убеден да отиде в дома на родителите си и докато бил там, намекнал, че той е нападателят. След това казал, че иска да „сложи край на всичко“, вместо да отиде в затвора, според  Грей.

С помощта на семеен приятел, който е пенсиониран помощник-шериф, родителите му го убедили да се предаде на полицията и той бил арестуван късно в четвъртък – 33 часа след стрелбата.

Заподозреният също уж казал на родителите си, че „има твърде много зло и този човек разпространява твърде много омраза“, визирайки Кърк, според обвинителния акт.

Майката казала на следователите, че синът ѝ станал по-политически ангажиран през последните години, подкрепяйки повече правата на гейовете и трансджендър хората и влязъл във връзка с трансджендър лице, според г-н Грей.

Но прокурорът отказал да отговори, когато бил попитан дали Кърк е бил мишена заради възгледите си за трансджендър хората. „Това е за съдебните заседатели да решат“, каза той.

Грей съобщи, че консервативният инфлуенсър отговарял на въпрос за масови стрелби, извършени от трансджендър лица, когато изстрелът прозвучал. Куршумът уцелил Кърк във врата и той веднага се свлякъл на земята.

Изстрелът преминал близо до други хора, включително деца и човека, който задал въпроса на Кърк, каза прокурорът.

ДНК върху спусъка на пушката

Грей заяви, че ДНК на заподозрения е била намерена върху спусъка на пушката, използвана при стрелбата.

Той също каза, че бащата на заподозрения подозирал, че оръжието съвпада с болт-екшън пушка, която някога принадлежала на дядото на заподозрения. Той се свързал със сина си след стрелбата и го помолил да изпрати снимка на пушката, но той не отговорил, каза Грей.

Обвиняемият също описал движенията си след стрелбата в съобщения, изпратени до съквартирантката си.

„Планирах да взема пушката си от точката, където я оставих, малко след това, но голяма част от тази част на града беше блокирана“, написал той, според прокурорите.

„Ще се опитам да я взема отново, надявам се, че са се преместили. Не съм видял нищо за това, че са я намерили“, гласяло друго съобщение, според обвинението.

„Мога да се приближа до нея, но има патрулна кола, паркирана точно до нея.“

Обвиняемият е обвинен също в оказване на натиск върху свидетели, заявиха прокурорите, защото е инструктирал партньора си да изтрие съобщенията им и да мълчи, ако бъде разпитван.

Източник: BBC    
