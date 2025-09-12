Свят

Newsweek: Чарли Кърк е бил прокълнат от вещици няколко дни преди убийството

Статията на Jezebel, озаглавена „Платихме на някои вещици от Etsy да прокълнат Чарли Кърк“, беше публикувана в понеделник

12 септември 2025, 11:56
Newsweek: Чарли Кърк е бил прокълнат от вещици няколко дни преди убийството
Източник: GettyImages

П рогресивен уебсайт в САЩ е заплатил на онлайн вещици, за да наложат „проклятие“ върху консервативния активист Чарли Кърк, само дни преди той да бъде смъртоносно прострелян по време на студентска сесия с въпроси и отговори в университета Юта Вали в Орем, щата Юта.

Политически лидери от двете страни, включително бившият президент Барак Обама и други видни фигури от Демократическата партия, осъдиха нападението срещу съоснователя на Turning Point USA. В същото време публикация в онлайн списание Jezebel – която също осъжда стрелбата – вероятно ще предизвика силни реакции.

  • Какво да знаем за „проклятието“ срещу Кърк

Статията на Jezebel, озаглавена „Платихме на някои вещици от Etsy да прокълнат Чарли Кърк“, беше публикувана в понеделник.

Материалът е замислен като сатиричен и ироничен поглед върху влиянието на интернет в ежедневието. В него се твърди, че макар Кърк – който е изградил огромна онлайн аудитория – да е сред „недостатъците“ на мрежата, тя има и своите „дарове“:

„Вече мога да си купя проклятие толкова лесно, колкото мога да си купя зарядно за телефон. На мистичния уебсайт Etsy можете да намерите заклинание за почти всичко“, се казва в статията.

Авторът отбелязва още: „В днешно време вещиците се грижат за нещо повече от лични вражди. И не е необичайно те да насочват енергията си към противопоставяне на републиканците... Интересувате ли се да накажете Кърк за годините регресивна реторика, която е изричал на американската младеж и на всеки, който е в обсега на слуха му? Тук, в Джезабъл, ще разберем дали има заклинание за това.“

  • „Проклятието“ в детайли

Докато авторът избира заклинание от вещица в Etsy, той подчертава, че не цели реална вреда за Кърк: „Искам да стане ясно, не призовавам тъмни сили да му навредят. Просто искам да се събужда всяка сутрин с необяснима пъпка. Искам микрофонът му за подкаст да се повреди всеки път, когато натисне бутона за запис. Искам сините му сака изведнъж да станат с един номер по-малки. Искам един от чорапите му винаги да се плъзга по крака му. Искам палецът му да стане твърде голям, за да туитва.“

След трагедията редакцията на Jezebel добави бележка в началото на статията: „Тази история беше публикувана на 8 септември. Джезабъл осъжда стрелбата по Чарли Кърк по най-категоричния възможен начин. Ние не подкрепяме, не насърчаваме и не извиняваме политическо насилие от какъвто и да е вид.“

В заключение авторът, използвайки заклинанието „НАКАРАЙ ВСИЧКИ ДА ГО МРАЗЯТ“, пише:

„И така, проработиха ли моите Etsy проклятия? Времето ще покаже. Силите се движат по мистериозни начини и както Жрицата ми напомни: „Магията е сътрудничество между заклинателя, клиента и самата вселена.“ Засега можем да се доверим само на времето на великото неизвестно.“

  • Реакциите на обществото

Бившият президент Доналд Тръмп написа в Truth Social:

„Великият и дори легендарният Чарли Кърк е мъртъв. Никой не е разбирал или притежавал Сърцето на младежта в Съединените американски щати по-добре от Чарли. Той беше обичан и възхищаван от ВСИЧКИ, особено от мен, а сега той вече не е сред нас. Мелания и моите съболезнования са с красивата му съпруга Ерика и семейството му. Чарли, обичаме те!“

Барак Обама написа в X: „Все още не знаем какво е мотивирало човека, който застреля и уби Чарли Кърк, но този вид презряно насилие няма място в нашата демокрация. Мишел и аз ще се молим за семейството на Чарли тази вечер, особено за съпругата му Ерика и двете им малки деца.“

Разследването на убиеца на Чарли Кърк продължава. Издирването на нападателя е в ход, след като задържан заподозрян беше освободен в сряда вечерта.

Източник: www.newsweek.com    
Чарли Кърк Jezebel Проклятие Политическо насилие Стрелба Онлайн вещици Etsy Сатира
Последвайте ни

По темата

Потресаващи разкази: Как педофили „ловят“ деца в България

Потресаващи разкази: Как педофили „ловят“ деца в България

Опасна ескалация - приближава ли се войната в Украйна до НАТО

Опасна ескалация - приближава ли се войната в Украйна до НАТО

Георги Георгиев: Не съм виновен

Георги Георгиев: Не съм виновен

Експерт съветва в какви дълготрайни продукти да инвестираме спестените левове в брой преди еврото

Експерт съветва в какви дълготрайни продукти да инвестираме спестените левове в брой преди еврото

Нови правила за майчинството: Край на двойното плащане

Нови правила за майчинството: Край на двойното плащане

pariteni.bg
8 породи кучета, които обичат да плуват

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg
<p>12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа</p>
Ексклузивно

12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

Преди 5 часа
<p>Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък</p>
Ексклузивно

Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък

Преди 5 часа
<p>Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик</p>
Ексклузивно

Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик

Преди 5 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж и жена на годишнина: – Скъпа, как издържа 20 години с мен? – Имам добро здраве и слаба памет.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ще стане ли задължително дигиталното евро

Ще стане ли задължително дигиталното евро

България Преди 13 минути

Дигиталното евро ще бъде допълнителна опция за разплащания, но ще предизвика въпроси за избора между кеш и електронни пари

Шарън Озбърн със сина си Джак и дъщеря си Кели на траурното шествие в Бирмингам

Шарън Озбърн, по-крехка от всякога, се появи за първи път публично след погребението на Ози

Любопитно Преди 36 минути

Феновете побързаха да изразят радостта си в коментарите, че виждат звездата от „The Osbournes“ отново навън повече от месец след погребението на легендарния певец

Новият Covid е тук. Какви решения имаме?

Новият Covid е тук. Какви решения имаме?

Любопитно Преди 1 час

Подкрепа имунитета ни в няколко стъпки

Какво означава задействането на член 4 на НАТО

Какво означава задействането на член 4 на НАТО

Свят Преди 1 час

Руски дронове навлязоха в Полша, задействането на Член 4 стартира консултации между съюзниците за сигурността на страната

Damiano David обявява новия си сингъл „Talk to me“ с Tyla и Nile Rodgers

Damiano David обявява новия си сингъл „Talk to me“ с Tyla и Nile Rodgers

Любопитно Преди 1 час

И изненадва феновете с разширено издание на албума – "Funny little fears dreams"

<p>Какво ще бъде времето на първия учебен ден</p>

Какво ще бъде времето на първия учебен ден

България Преди 1 час

Вижте прогнозата на синоптиците за цялата следваща седмица

Излязоха последните проби на водата в Плевен, годна ли е за пиене

Излязоха последните проби на водата в Плевен, годна ли е за пиене

България Преди 1 час

Със заповед на заместник областния управител Павлин Фильовски бедственото положение в Плевенско беше удължено до 1 октомври включително

Проф. Тодор Кантарджиев

Проф. Тодор Кантарджиев: Бременните трябва да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви

България Преди 1 час

COVID-19 ще продължава да има, допълни той. Каза, че е интересно това, че той много мутира и "вече си стана една обикновена инфекция"

Пожарът в Национален парк „Рила“ е потушен

Пожарът в Национален парк „Рила“ е потушен

България Преди 2 часа

Все още има екипи на терен, съобщиха от ръководството на парка

Ясни са първите полуфиналисти в „Диви и красиви“

Ясни са първите полуфиналисти в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 2 часа

Безпощадно изпитание определи съдбата на двойките в любовната надпревара

Принц Хари направи изненадващо посещение в Украйна

Принц Хари направи изненадващо посещение в Украйна

Свят Преди 2 часа

Той и екипът на неговата фондация „Игри на непобедимите“ ще обсъдят нови инициативи за рехабилитация на пострадалите

Земеделец откри силно корозирал снаряд край Свищов

Земеделец откри силно корозирал снаряд край Свищов

България Преди 2 часа

Районът на местопроизшествието е отцепен

Мечи нападения край Севлиево: Властите отчитат 0 мечки, горските броят 170

Мечи нападения край Севлиево: Властите отчитат 0 мечки, горските броят 170

България Преди 2 часа

Животни са разкъсани, кошери са унищожени, а трудноподвижно семейство беше евакуирано по спешност

<p>ПП&ndash;ДБ внасят вот на недоверие към правителството</p>

Атанасов: Имаме нужните подписи за внасяне на вота на недоверие

България Преди 2 часа

Той ще бъде на тема „Правосъдие и вътрешен ред“

Ужасяваща експлозия на цистерна с газ в Мексико, осем загинали, бебе е тежко ранено

Ужасяваща експлозия на цистерна с газ в Мексико, осем загинали, бебе е тежко ранено

Свят Преди 3 часа

Камионът с капацитет 49 500 литра, се е преобърнал през магистрален надлез, преди да експлодира

<p>Полша, Литва и Латвия са повишена готовност -&nbsp;Русия и Беларус започнаха ученията</p>

Полша, Литва и Латвия са повишена готовност - започнаха съвместни учения "Запад 2025" между Русия и Беларус

България Преди 3 часа

Те ще бъдат проведени на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море

Всичко от днес

От мрежата

Опасности от намален апетит при котки

dogsandcats.bg

10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

dogsandcats.bg
1

Прохладно за първия учебен ден

sinoptik.bg
1

Кражба на 20 бебета костенурки

sinoptik.bg

Анна Уинтур: Новата ера на Vogue и животът след „Дяволът носи Прада“

Edna.bg

„Тайната среща“ на принц Хари с Кейт Мидълтън: Кошмарът на Меган се сбъдва?

Edna.bg

Стоичков: Двама се провалиха, хранилки и бракониерства с трансфери в ЦСКА няма да има

Gong.bg

Слот: Не очаквайте Исак да играе във всеки мач

Gong.bg

Дебора Михайлова: Страх ме е и се отчайвам

Nova.bg

„Нека си остане между нас”: Как педофилите улавят децата в мрежите си?

Nova.bg