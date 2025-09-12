Newsweek: Чарли Кърк е бил прокълнат от вещици няколко дни преди убийството

П рогресивен уебсайт в САЩ е заплатил на онлайн вещици, за да наложат „проклятие“ върху консервативния активист Чарли Кърк, само дни преди той да бъде смъртоносно прострелян по време на студентска сесия с въпроси и отговори в университета Юта Вали в Орем, щата Юта.

Политически лидери от двете страни, включително бившият президент Барак Обама и други видни фигури от Демократическата партия, осъдиха нападението срещу съоснователя на Turning Point USA. В същото време публикация в онлайн списание Jezebel – която също осъжда стрелбата – вероятно ще предизвика силни реакции.

Какво да знаем за „проклятието“ срещу Кърк

Статията на Jezebel, озаглавена „Платихме на някои вещици от Etsy да прокълнат Чарли Кърк“, беше публикувана в понеделник.

Материалът е замислен като сатиричен и ироничен поглед върху влиянието на интернет в ежедневието. В него се твърди, че макар Кърк – който е изградил огромна онлайн аудитория – да е сред „недостатъците“ на мрежата, тя има и своите „дарове“:

„Вече мога да си купя проклятие толкова лесно, колкото мога да си купя зарядно за телефон. На мистичния уебсайт Etsy можете да намерите заклинание за почти всичко“, се казва в статията.

Авторът отбелязва още: „В днешно време вещиците се грижат за нещо повече от лични вражди. И не е необичайно те да насочват енергията си към противопоставяне на републиканците... Интересувате ли се да накажете Кърк за годините регресивна реторика, която е изричал на американската младеж и на всеки, който е в обсега на слуха му? Тук, в Джезабъл, ще разберем дали има заклинание за това.“

„Проклятието“ в детайли

Докато авторът избира заклинание от вещица в Etsy, той подчертава, че не цели реална вреда за Кърк: „Искам да стане ясно, не призовавам тъмни сили да му навредят. Просто искам да се събужда всяка сутрин с необяснима пъпка. Искам микрофонът му за подкаст да се повреди всеки път, когато натисне бутона за запис. Искам сините му сака изведнъж да станат с един номер по-малки. Искам един от чорапите му винаги да се плъзга по крака му. Искам палецът му да стане твърде голям, за да туитва.“

След трагедията редакцията на Jezebel добави бележка в началото на статията: „Тази история беше публикувана на 8 септември. Джезабъл осъжда стрелбата по Чарли Кърк по най-категоричния възможен начин. Ние не подкрепяме, не насърчаваме и не извиняваме политическо насилие от какъвто и да е вид.“

В заключение авторът, използвайки заклинанието „НАКАРАЙ ВСИЧКИ ДА ГО МРАЗЯТ“, пише:

„И така, проработиха ли моите Etsy проклятия? Времето ще покаже. Силите се движат по мистериозни начини и както Жрицата ми напомни: „Магията е сътрудничество между заклинателя, клиента и самата вселена.“ Засега можем да се доверим само на времето на великото неизвестно.“

Реакциите на обществото

Бившият президент Доналд Тръмп написа в Truth Social:

„Великият и дори легендарният Чарли Кърк е мъртъв. Никой не е разбирал или притежавал Сърцето на младежта в Съединените американски щати по-добре от Чарли. Той беше обичан и възхищаван от ВСИЧКИ, особено от мен, а сега той вече не е сред нас. Мелания и моите съболезнования са с красивата му съпруга Ерика и семейството му. Чарли, обичаме те!“

Барак Обама написа в X: „Все още не знаем какво е мотивирало човека, който застреля и уби Чарли Кърк, но този вид презряно насилие няма място в нашата демокрация. Мишел и аз ще се молим за семейството на Чарли тази вечер, особено за съпругата му Ерика и двете им малки деца.“

Разследването на убиеца на Чарли Кърк продължава. Издирването на нападателя е в ход, след като задържан заподозрян беше освободен в сряда вечерта.