Подробности за задържания за убийството на Чарли Кърк

Тръмп заяви, че има задържан за убийството на консервативния активист

12 септември 2025, 15:21
З аподозреният, арестуван и обвинен в убийството на консервативния активист Чарли Кърк, е идентифициран като Тайлър Робинсън, съобщава Ен Би Си, цитирайки петима висши служители на реда, запознати със случая. 22-годишният Робинсън е от Юта.

"Мисля, с висока степен на сигурност, че е в ареста".

Това заяви малко по-рано пред "Фокс" президентът на САЩ Доналд Тръмп, коментирайки дали убиецът на Чарли Кърк е заловен. Тръмп посочи, че заподозреният е на "28 или 29" години, но поясни, че това е предварителна информация.

Той не разкри самоличността на задържания, но потвърди, че по-късно днес ще бъде оповестена актуална информация.

По думите на Тръмп, човек, "много близък" до заподозрения, го е предал.

След това президентът на САЩ поясни, че бащата на заподозрения се е обадил в полицията, че след като синът му е признал за убийството. Освен това е имало информатор, "лице, свързано с правоприлагането, но човек на вярата. Пастор".

Досега се знае, че убиецът е стрелял с нарезна ловна карабина "Маузер" калибър 30-06. Изстрелът е бил е един, произведен е от разстояние около 130 метра, като стрелецът се е намирал на покрива на университетска сграда в "Юта Вали". Видео от охранителна камера показва как след като стреля, мъж, облечен в черно и с черен суичър с качулка, бяга по покрива, скача от около три метра височина на тревата от другата страна на сградата и спокойно се отдалечава, леко накуцвайки.

Полицията е открила карабината и няколко патрона с послания с неясно значение. Освен това са взети отпечатъци от обувките на стрелеца от мястото на скока. 

Смразяващо видео е заснело убиеца на Чарли Кърк, мигове след стрелбата

Тръмп изрази надежда, че извършителят ще получи смъртна присъда.

Той подчерта значението на бързото и координирано действие на местните власти, което е позволило своевременното задържане на заподозрения и предотвратяването на други престъпления.

"Разбрах пет минути преди да вляза" в студиото, посочи Тръмп и увери, че щатските власти "са свършили страхотна работа, всички работиха заедно".

"Кърк беше изключителен човек и не заслужаваше това", заяви Тръмп.

ФБР дава 100 000 долара за убиеца на Чарли Кърк

Той добави, че не е гледал видеото с убийството, защото не иска да запомня младия консервативен активист по този начин, но чул, че кадрите са  "ужасяващи".

Тръмп описа Кърк "като син" и "блестящ човек, който ми помогна с ТикТок".

"Никога не съм виждал младите хора да следват толкова един човек, както правеха с Чарли", добави Тръмп.

 

Източник: FOX, NBC    
Чарли Кърк убийство Тръмп
<p>12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа</p>
12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

Преди 10 часа
<p>Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък</p>
Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък

Преди 10 часа
<p>Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик</p>
Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик

Преди 9 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 4 дни

