Как Тръмп се превърна в говорител за обществото след смъртта на Чарли Кърк?

Именно държавният глава пое главна роля в комуникацията на зловещия случай

14 септември 2025, 17:46
Как Тръмп се превърна в говорител за обществото след смъртта на Чарли Кърк?
С лед като американският консервативен активист Чарли Кърк беше прострелян на събитие в университет в Юта и загуби живота си, американският президент Доналд Тръмп пое ролята на говорител по необикновен начин, пише "Ройтерс".

Тръмп беше първият, който новината за загубата на Кърк пред обществото, и първият, който обяви, че заподозреният за убийството е арестуван. Той сподели кога ще се състои погребението на Кърк и каза, че ще присъства на него.

Преди заподозреният да бъде задържан, Тръмп обвини, без да представи доказателства, „радикалната левица“ за убийството на Кърк, като много от последователите му повториха обвинението и призоваха за отмъщение на фона на вълна от гняв сред десните, коментира агенцията. Кърк, популярен, но противоречив водещ на подкаст и автор на книги, остави след себе си съпруга, видни приятели и множество последователи, след като беше застрелян в университетски кампус в Юта, където произнасяше реч.

И все пак именно Тръмп пое централна роля в комуникацията след зловещата публична смърт на политическия си съюзник, предоставяйки информация, която обикновено би дошла от правоохранителните органи или местните власти, а не от лидера на страната, пише "Ройтерс".

Действията на Тръмп контрастират с по-предпазливия подход на предишните президенти. Но те са в пълно съответствие с неговата склонност към директна комуникация, противопоставяне на общоприетите неща и поставянето му в центъра на вътрешни и международни проблеми.

„Единственото нещо за Доналд Тръмп е, че е много детайлен човек“, каза Мерседес Шлап, старши съветник на Тръмп по време на първия му мандат. „Той иска да бъде този, който ще съобщи новината“, отбеляза тя.

Тръмп нареди знамената да бъдат спуснати наполовина, каза, че ще награди Кърк с Президентския медал на свободата и видя как вицепрезидентът Джей Ди Ванс придружава процесията на Кърк обратно до родния му щат с „Еър Форс 2“ -  всички от които необичайни начини за правителството на САЩ да почете един политически активист.  Освен това Кърк никога не е заемал длъжност и не е служил в армията.

Тръмп е имал лични и политически взаимоошения с Кърк, съосновател и президент на консервативната студентска група „Търнинг пойнт“ (Turning Point USA), на която той отдава заслугата за това, че му е помогнала да се хареса на младите избиратели.

„Чарли имаше магнетично въздействие над децата“, каза Тръмп в предаването  „Фокс и приятели“ по телевизия FoxNews, спомняйки си как синът му Барън, докато е бил тийнейджър, е бил поразен от харизматичния активист.

Кърк беше и подчертано партийна фигура, чийто войнствен стил, анти-ЛГБТ и антиимигрантска реторика често са довеждали до сблъсъци с други хора, онлайн и публично. Неговите крайнодесни възгледи за абортите, гражданските права и контрола върху оръжията също са предизвиквали силни реакции от групите, към които са били насочени коментарите му.

Сега Тръмп призовава за ненасилствен отговор от своите поддръжници, но избегна въпросите на репортерите как да се обедини страната насред най-продължителния ѝ скок на политическо насилие от 70-те години на миналия век насам. Самият Тръмп беше обект на два опита за покушение миналата година.

За убийството на Кърк беше арестуван 22-годишният Тайлър Робинсън. Мотивите му засега са неясни, като следователите внимателно проучваха съобщенията, гравирани върху четири гилзи от куршуми. Експерти посочват, че те биха могли да се отнасят както до леви, така и до десни групи.

Източник: БТА/Александър Евстатиев    
