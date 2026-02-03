Любопитно

Хари Стайлс оглави класацията на "Билборд" за сингли

Хари Стайлс за трети път оглавява чарта за сингли на "Билборд"

3 февруари 2026, 10:54
Хари Стайлс оглави класацията на "Билборд" за сингли
Източник: БТА

Б ританският певец Хари Стайлс оглави класацията за сингли Хот 100 на "Билборд", съобщи сайтът на изданието.

Стайлс си осигури първенството със сингъла Aperture от предстоящия му албум Kiss All the Time. Disco, Occasionally, който трябва да излезе на музикалния пазар на 6 март. 

Хари Стайлс, който на 1 февруари отбеляза 32-ия си рожден ден, за трети път оглавява чарта за сингли на "Билборд". Британският певец, преди е заемал челната позиция с As It Was през 2022 г. и с Watermelon Sugar през 2020 г.

Kiss All the Time. Disco, Occasionally е четвъртият солов албум на Хари Стайлс, който се прочу като член на групата "Уан дайрекшън". И трите му предишни албума - Harry's House (2022), Fine Line (2019) и Harry Styles (2017) дебютираха на първо място в класацията Хот 100. 

При новата подредба на втора позиция е Ела Лангли с Choosin' Texas, следвана от Оливия Дийн с Man I Need. Дийн спечели една от четирите водещи награди - за най-добър нов изпълнител, на церемонията за наградите "Грами" в неделя. 

Хитът Golden от анимационния филм "Кей-поп: Ловци на демони" запазва четвъртата си позиция в чарта за сингли. Golden получи отличието в категорията за най-добра песен за визуална медия, донасяйки първа награда "Грами" за кей-попа. 

Тейлър Суифт, която миналата седмица заемаше третото място, е отстъпила на пета позиция с The Fate of Ophelia. Парчето прекара рекорднтите 10 седмици на върха в класацията. 

В Топ 10 на Хот 100 намират място още Алекс Уорън с Ordinary, първенецът от предходните две седмици Бруно Марс с I Just Might, sombr с Back to Friends, Келани с Folded и Тейлър Суифт с Opalite. 

Източник: БТА/Елена Христова    
Хари Стайлс Билборд Хот 100 Музикални класации Сингли Албуми Награди Грами Кей-поп Уан дайрекшън Тейлър Суифт Оливия Дийн
