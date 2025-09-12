Вицепрезидентът Ванс придружи ковчега на Чарли Кърк, съпругата му утеши вдовицата

ЕЦБ прогнозира инфлация от 2,1 на сто в еврозоната за 2025 г.

Русия заплаши Полша с последствия ако не отвори границата си с Беларус

Ужасяваща експлозия на цистерна с газ в Мексико, осем загинали, бебе е тежко ранено

Опасна ескалация - приближава ли се войната в Украйна до НАТО

В довицата на Чарли Кърк – Ерика Францве – държеше броеница в ръка, докато махаше на своите поддръжници от задната седалка на SUV, който ескортираше тялото на съпруга ѝ до параклис в Аризона в четвъртък вечерта.

Скрита зад тъмни слънчеви очила, Ерика сдържаше сълзите си, докато тълпа от хора, развяващи американски знамена, посрещаше кортежа пред погребалния параклис „Хансен“ във Финикс.

Charlie Kirk’s widow Erika bravely acknowledges supporters as activist’s casket arrives in Arizona https://t.co/0cKAWc7joq pic.twitter.com/2neQGeJiYS — New York Post (@nypost) September 12, 2025

31-годишният консервативен активист бе транспортиран до Аризона с борда на Air Force Two. Кърк беше смъртоносно прострелян във врата от един-единствен изстрел, произведен от снайперист на покрива на сграда в кампуса на Университета на долината Юта, където говореше пред хиляди хора по време на откриването на турнето си „Американско завръщане“.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс уреди полета след покушението в сряда и избра да остане до съкрушената вдовица. Той дори отмени участието си във възпоменателната церемония за 11 септември на Ground Zero в Манхатън, за да пътува до Юта със съпругата си – втората дама Уша Ванс – и да подкрепи семейството на Кърк.

Embed from Getty Images

Съпругата и родителите на Кърк също бяха в Юта по време на трагичното събитие.

Францве и Уша Ванс слязоха ръка за ръка от „Air Force Two“ на пистата на международното летище „Финикс Скай Харбър“, за да присъстват на прехвърлянето на дървения ковчег в катафалка за 16-километровото пътуване до параклиса. По-рано през деня 41-годишният вицепрезидент лично помогна за пренасянето на ковчега по време на частна церемония във военновъздушната база „Роланд Р. Райт“ в Солт Лейк Сити, Юта.

Францве и Уша Ванс наблюдаваха със свити сърца как ковчегът беше поставен в самолета.

Embed from Getty Images

Малко след трагедията Ванс отдаде почит на своя приятел в социалната мрежа X.

„Чарли постоянно звънеше и пишеше, за да провери как сме, да предложи напътствия и молитви“, сподели вицепрезидентът. „След всяко събитие ме прегръщаше силно, казваше, че се моли за мен, и питаше как може да помогне.“

Ванс разказа, че се е запознал с Кърк години преди да влезе в политиката:

„Някъде през 2017 г. се появих в предаването на Тъкър Карлсън по Fox. Малко след това получих лично съобщение в Twitter от човек, когото едва познавах, с думи на подкрепа. Това беше Чарли Кърк.“

„Чарли беше запленен от идеи, винаги готов да учи и да променя мнението си. Подобно на мен, първоначално беше скептичен към Доналд Тръмп през 2016 г. Но впоследствие започна да вижда в него единствената фигура, способна да отдалечи Америка от глобализма, който доминираше през целия ни живот“, добави той.

„Когато другите бяха прави, той се учеше от тях. Когато беше прав – както често се случваше – беше щедър. С Чарли никога не беше „Нали ти казах“, а „Добре дошъл“.“

Embed from Getty Images

Според Ванс връзката им с времето прераснала в близко приятелство, като Кърк дори започнал да води кампания за него още преди той да реши да се кандидатира за сенатор от Охайо.

„Нямаше причина да го прави, нямаше очаквания. В онзи момент социологическите ми проучвания бяха под 5 процента. Но той го направи, защото бяхме приятели и защото беше добър човек“, написа Ванс.

Францве, носителка на титлата „Мис Аризона 2012“, се омъжи за Чарли Кърк през 2021 г. Двамата имат две малки деца.

Президентът Доналд Тръмп заяви пред репортери в четвъртък, че е провел дълъг разговор с Ерика след трагедията:

„Говорих с Ерика, съпругата му. И проведохме дълъг разговор“, каза президентът. „Тя е съкрушена. Абсолютно съкрушена, както можете да си представите.“

Тръмп обяви, че ще присъства на погребението на Кърк, наричайки го „свое задължение“. Освен това 79-годишният държавен глава съобщи, че ще удостои Кърк посмъртно с Президентския медал на свободата.