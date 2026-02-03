ГЕРБ-СДС предложиха избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер

Изстрели, пожар и три жертви: Какво се е случило в хижата край "Петрохан"

П резидентът Илияна Йотова провежда първи консултации за избора на служебен министър-председател с парламентарно представените партии.

В 11.00 ч. на "Дондуков" 2 Йотова посрещнa представителите на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Рая Назарян, Деница Сачева и Костадин Ангелов.

"Консултациите не са формалност. Предстоят ни трудни моменти в следващите месеци, но имаме обща цел - прозрачни и честни избори, добра подготовка за тях, както и работеща държава. Както и до съставянето на служебния кабинет, така и по време на работата му. Голяма отговорност е да отговорим на очакванията на гражданите, които излязоха на протест. Надявам се на конструктирна работа занапред. Президентът може да избира между само 10 лица за служебен премиер, за съжаление половината от тях отказаха, водени от различни съображения", заяви Илияна Йотова.

"Ще възложа мандат на един от тях, но преценката ви за най-неотложните въпроси в следващите месеци е много важна. Тя ще ми помогне кой от съгласилите се ще е най-подходящ", добави тя.

Съпредседателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева посочи от своя страна, че президентът Йотова е показала, че е ярък привърженик на парламентарната демокрация.

"Намирате се в трудна ситуация, нямахте много свобода за изразяване на всичко, което искате да видите - заради промените в Конституцията. Нашата ПГ няма да ви дава съвети какво да правите и какво да избирате. Безпристрастността на Вашия избор е много важна за всички. Ще се въздържим от оценки за възможния служебен премиер. Хипотетично има още една опция пред Вас -дали сред депутатите има възможен кандидат за служебен премиер. Бихме могли да подкрепим нов избор на председател на НС, който конституционно да изпълни ролята на министър-председател, за да се разшири списъка с потенциални лица от "домовата книга", коментира тя.

Малко по-късно, в 13:30ч. в президентската институция ще пристигнат и от ПП-ДБ.

Пред президента има пет избора - подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

След консултациите с партиите ще стане ясно решението на държавния глава за това кой от тях ще получи възможност за съставяне на служебен кабинет.

Консултациите се провеждат след като последният проучвателен мандат за съставяне на редовно правителство беше върнат неизпълнен, което задейства конституционната процедура за назначаване на служебен кабинет. Съгласно промените в Конституцията, президентът вече разполага с ограничен кръг от длъжностни лица, измежду които може да избере служебен министър-председател. Това са подуправител на БНБ, заместник-омбудсман, председател или заместник-председатели на Сметната палата.

След избора на служебен премиер, той ще предложи състав на служебно правителство, което ще трябва да организира предсрочните парламентарни избори и да управлява страната до избирането на редовен кабинет.