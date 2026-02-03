Магнитни бури в началото на февруари: Кой е най-уязвим и как да се справим?

Н ачалото на февруари ще донесе нестабилна геомагнитна обстановка. От 2 до 8 февруари ще бъдат регистрирани колебания в магнитното поле на Земята - без екстремни пикове, но с дни на повишена активност, което може да повлияе на благосъстоянието на метеочувствителните хора.

Прогноза за магнитни бури от 2 до 8 февруари

Понеделник, 2 февруари. Вчера геомагнитната обстановка беше спокойна. Активността на магнитното поле се поддържаше на ниско ниво (Кр 2). За повечето хора денят е преминал без забележими промени в благосъстоянието.

Вторник, 3 февруари. Днес се запазва ниска магнитосферна активност ( Kp 2 ). Не се прогнозират сериозни геомагнитни смущения.

Сряда, 4 февруари. Очаква се геомагнитната активност да се повиши до Kp 4. Това е нивото на умерени колебания, които могат да изпитат хора, зависими от времето - възможни са главоболие, сънливост и намалена концентрация.

Четвъртък, 5 февруари. Активността остава повишена ( Kp 4 ). Денят се счита за един от най-нестабилните през седмицата. Симптомите на умора и раздразнителност могат да се засилят при чувствителни хора.

6 февруари, петък. Геомагнитната обстановка постепенно се стабилизира . Индикаторите намаляват до Kp 3. Общият фон остава нестабилен, но без резки скокове.

Събота, 7 февруари. Прогнозира се умерена активност на магнитното поле ( Kp 3 ). Повечето хора ще се чувстват стабилно, въпреки че тези, които са чувствителни към времето, може да изпитат лек дискомфорт.

Неделя, 8 февруари. Геомагнитното поле остава умерено нарушено ( Kp 3 ). Не се очакват силни магнитни бури, но фонът може да е нестабилен през деня.

Какво представляват магнитните бури и как влияят на тялото?

Магнитните бури са смущения в магнитното поле на Земята, причинени от потоци от слънчев вятър и плазмени емисии от повърхността на Слънцето.

През такива периоди електромагнитният фон се променя, което може да повлияе не само на работата на техническите системи, но и на биологичните процеси в човешкото тяло.

Нива на геомагнитна активност:

Kp 0-2 - спокойна ситуация

Kp 3-4 - умерени колебания

Kp 5 и нагоре - магнитна буря

Кой се справя най-зле с магнитните бури?

Следните най-често реагират на промените в геомагнитния фон:

хора със сърдечно-съдови заболявания

хипертоничен и хипотоничен

зависими от времето

хора с хронична умора

възрастни хора

бременни жени

тези, които са подложени на продължителен стрес или имат нарушения на съня

Възможни симптоми

По време на периоди на повишена геомагнитна активност може да се случи следното:

главоболие и мигрена

слабост и сънливост

повишена раздразнителност

тревожност

скокове на кръвното налягане

нарушение на съня

обостряне на хронични заболявания

Как да облекчим състоянието по време на магнитни бури

Експертите съветват:

избягвайте физическо и емоционално претоварване

сън 7-9 часа

спазвайте ежедневна рутина

пийте достатъчно вода

ограничете кафето и алкохола

бъдете навън по-често

контролирайте кръвното налягане

Хората с хронични заболявания трябва да следват препоръките на лекаря си и да имат под ръка необходимите лекарства.