Магнитни бури в началото на февруари: Кой е най-уязвим и как да се справим?

Н ачалото на февруари ще донесе нестабилна геомагнитна обстановка. От 2 до 8 февруари ще бъдат регистрирани колебания в магнитното поле на Земята - без екстремни пикове, но с дни на повишена активност, което може да повлияе на благосъстоянието на метеочувствителните хора.
Прогноза за магнитни бури от 2 до 8 февруари
Понеделник, 2 февруари. Вчера геомагнитната обстановка беше спокойна. Активността на магнитното поле се поддържаше на ниско ниво (Кр 2). За повечето хора денят е преминал без забележими промени в благосъстоянието.
Вторник, 3 февруари. Днес се запазва ниска магнитосферна активност ( Kp 2 ). Не се прогнозират сериозни геомагнитни смущения.
Сряда, 4 февруари. Очаква се геомагнитната активност да се повиши до Kp 4. Това е нивото на умерени колебания, които могат да изпитат хора, зависими от времето - възможни са главоболие, сънливост и намалена концентрация.
Четвъртък, 5 февруари. Активността остава повишена ( Kp 4 ). Денят се счита за един от най-нестабилните през седмицата. Симптомите на умора и раздразнителност могат да се засилят при чувствителни хора.
6 февруари, петък. Геомагнитната обстановка постепенно се стабилизира . Индикаторите намаляват до Kp 3. Общият фон остава нестабилен, но без резки скокове.
Събота, 7 февруари. Прогнозира се умерена активност на магнитното поле ( Kp 3 ). Повечето хора ще се чувстват стабилно, въпреки че тези, които са чувствителни към времето, може да изпитат лек дискомфорт.
Неделя, 8 февруари. Геомагнитното поле остава умерено нарушено ( Kp 3 ). Не се очакват силни магнитни бури, но фонът може да е нестабилен през деня.
Какво представляват магнитните бури и как влияят на тялото?
Магнитните бури са смущения в магнитното поле на Земята, причинени от потоци от слънчев вятър и плазмени емисии от повърхността на Слънцето.
През такива периоди електромагнитният фон се променя, което може да повлияе не само на работата на техническите системи, но и на биологичните процеси в човешкото тяло.
Нива на геомагнитна активност:
- Kp 0-2 - спокойна ситуация
- Kp 3-4 - умерени колебания
- Kp 5 и нагоре - магнитна буря
Кой се справя най-зле с магнитните бури?
Следните най-често реагират на промените в геомагнитния фон:
- хора със сърдечно-съдови заболявания
- хипертоничен и хипотоничен
- зависими от времето
- хора с хронична умора
- възрастни хора
- бременни жени
- тези, които са подложени на продължителен стрес или имат нарушения на съня
Възможни симптоми
По време на периоди на повишена геомагнитна активност може да се случи следното:
- главоболие и мигрена
- слабост и сънливост
- повишена раздразнителност
- тревожност
- скокове на кръвното налягане
- нарушение на съня
- обостряне на хронични заболявания
Как да облекчим състоянието по време на магнитни бури
Експертите съветват:
- избягвайте физическо и емоционално претоварване
- сън 7-9 часа
- спазвайте ежедневна рутина
- пийте достатъчно вода
- ограничете кафето и алкохола
- бъдете навън по-често
- контролирайте кръвното налягане
Хората с хронични заболявания трябва да следват препоръките на лекаря си и да имат под ръка необходимите лекарства.