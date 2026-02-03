Любопитно

Магнитни бури в началото на февруари: Кой е най-уязвим и как да се справим?

Началото на февруари ще донесе нестабилна геомагнитна обстановка

3 февруари 2026, 10:31
Магнитни бури в началото на февруари: Кой е най-уязвим и как да се справим?
Източник: iStock

Н ачалото на февруари ще донесе нестабилна геомагнитна обстановка. От 2 до 8 февруари ще бъдат регистрирани колебания в магнитното поле на Земята - без екстремни пикове, но с дни на повишена активност, което може да повлияе на благосъстоянието на метеочувствителните хора.

Прогноза за магнитни бури от 2 до 8 февруари

Понеделник, 2 февруари. Вчера геомагнитната обстановка беше спокойна. Активността на магнитното поле се поддържаше на ниско ниво (Кр 2). За повечето хора денят е преминал без забележими промени в благосъстоянието.

Вторник, 3 февруари. Днес се запазва ниска магнитосферна активност ( Kp 2 ). Не се прогнозират сериозни геомагнитни смущения.

Сряда, 4 февруари. Очаква се геомагнитната активност да се повиши до Kp 4. Това е нивото на умерени колебания, които могат да изпитат хора, зависими от времето - възможни са главоболие, сънливост и намалена концентрация.

Четвъртък, 5 февруари. Активността остава повишена ( Kp 4 ). Денят се счита за един от най-нестабилните през седмицата. Симптомите на умора и раздразнителност могат да се засилят при чувствителни хора.

6 февруари, петък. Геомагнитната обстановка постепенно се стабилизира . Индикаторите намаляват до Kp 3. Общият фон остава нестабилен, но без резки скокове.

Събота, 7 февруари. Прогнозира се умерена активност на магнитното поле ( Kp 3 ). Повечето хора ще се чувстват стабилно, въпреки че тези, които са чувствителни към времето, може да изпитат лек дискомфорт.

Неделя, 8 февруари. Геомагнитното поле остава умерено нарушено ( Kp 3 ). Не се очакват силни магнитни бури, но фонът може да е нестабилен през деня.

Какво представляват магнитните бури и как влияят на тялото?

Магнитните бури са смущения в магнитното поле на Земята, причинени от потоци от слънчев вятър и плазмени емисии от повърхността на Слънцето.

През такива периоди електромагнитният фон се променя, което може да повлияе не само на работата на техническите системи, но и на биологичните процеси в човешкото тяло.

Нива на геомагнитна активност:

  • Kp 0-2 - спокойна ситуация
  • Kp 3-4 - умерени колебания
  • Kp 5 и нагоре - магнитна буря

Кой се справя най-зле с магнитните бури?

Следните най-често реагират на промените в геомагнитния фон:

  • хора със сърдечно-съдови заболявания
  • хипертоничен и хипотоничен
  • зависими от времето
  • хора с хронична умора
  • възрастни хора
  • бременни жени
  • тези, които са подложени на продължителен стрес или имат нарушения на съня

Възможни симптоми

По време на периоди на повишена геомагнитна активност може да се случи следното:

  • главоболие и мигрена
  • слабост и сънливост
  • повишена раздразнителност
  • тревожност
  • скокове на кръвното налягане
  • нарушение на съня
  • обостряне на хронични заболявания

Как да облекчим състоянието по време на магнитни бури

Експертите съветват:

  • избягвайте физическо и емоционално претоварване
  • сън 7-9 часа
  • спазвайте ежедневна рутина
  • пийте достатъчно вода
  • ограничете кафето и алкохола
  • бъдете навън по-често
  • контролирайте кръвното налягане

Хората с хронични заболявания трябва да следват препоръките на лекаря си и да имат под ръка необходимите лекарства.

Източник: rbc.ua    
Магнитни бури Геомагнитна обстановка Метеочувствителни хора Симптоми Здравни ефекти Прогноза Колебания в магнитното поле Препоръки Kp индекс Февруари
