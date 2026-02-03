Тръмп поиска републиканците да „национализират“ изборите

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че републиканците трябва да национализират изборите, като продължи да настоява за неверни конспиративни теории за широко разпространени изборни измами на президентските избори през 2020 г., пише POLITICO.

Предложението, което противоречи на делегирането от Конституцията на администрирането на изборите на щатските правителства, идва по-малко от седмица след като ФБР извърши обиск в изборна служба извън Атланта, изземвайки бюлетини и други изборни документи от изборите през 2020 г.

„Републиканците трябва да кажат: „Искаме да поемем контрола. Трябва да поемем контрола върху гласуването поне на 15 места“. Републиканците трябва да национализират гласуването“, каза той по време на участие в подкаста на бившия заместник-директор на ФБР Дан Бонгино, който той възобнови в понеделник.

Президентът многократно настояваше, че е спечелил изборите през 2020 г. „с голяма преднина“, като без доказателства твърдеше, че хора са „гласували незаконно“ на изборите. Той също така намекна за обиска на ФБР в окръг Фултън, Джорджия, подхвърляйки, че „ще видите как ще излязат някои интересни неща“ в Джорджия.

Десетки оспорвания на резултатите от тези избори не доведоха до никакви достоверни доказателства за широко разпространени изборни измами, а както одит в целия щат, така и повторно преброяване, поискано от кампанията на Тръмп, потвърдиха, че бившият президент Джо Байдън е спечелил щата.

Тръмп засили усилията си да подкопае резултатите от изборите през 2020 г. през последните месеци, като през януари обеща, че „хората скоро ще бъдат подведени под отговорност за това, което са направили“ във връзка с изборите. Неговото Министерство на правосъдието също така е завело дела срещу приблизително две дузини щати, настоявайки за достъп до техните щатски регистри на регистрираните избиратели.

Последната заплаха на Тръмп да национализира гласуването напомня за обещание, което той даде миналото лято, да подпише изпълнителна заповед, която да внесе „честност“ в междинните избори през 2026 г.

„Помнете, щатите са просто „агент“ на федералното правителство при преброяването и обобщаването на гласовете“, написа той в публикация в социалните мрежи през август. „Те трябва да правят това, което Федералното правителство, представлявано от президента на Съединените щати, им каже, ЗА ДОБРОТО НА НАШАТА СТРАНА, да направят“.

Тръмп не е подписал такава изпълнителна заповед, а Белият дом все още не е изяснил как би могъл да предприеме подобно усилие в съответствие с Конституцията.

Отделна изпълнителна заповед, подписана от Тръмп миналия март, която имаше за цел да добави изискване за доказателство за гражданство към националния формуляр за регистрация на избиратели и да промени процедурите за гласуване по пощата за щатите, беше до голяма степен блокирана от федерални съдии, въпреки че окончателната ѝ съдба остава несигурна.