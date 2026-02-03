Свят

Тръмп поиска републиканците да „национализират“ изборите

Предложението, което противоречи на делегирането от Конституцията на администрирането на изборите на щатските правителства, идва по-малко от седмица след като ФБР извърши обиск в изборна служба извън Атланта, изземвайки бюлетини и други изборни документи от изборите през 2020 г.

3 февруари 2026, 10:42
Тръмп поиска републиканците да „национализират“ изборите
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че републиканците трябва да национализират изборите, като продължи да настоява за неверни конспиративни теории за широко разпространени изборни измами на президентските избори през 2020 г., пише POLITICO.

Предложението, което противоречи на делегирането от Конституцията на администрирането на изборите на щатските правителства, идва по-малко от седмица след като ФБР извърши обиск в изборна служба извън Атланта, изземвайки бюлетини и други изборни документи от изборите през 2020 г.

„Републиканците трябва да кажат: „Искаме да поемем контрола. Трябва да поемем контрола върху гласуването поне на 15 места“. Републиканците трябва да национализират гласуването“, каза той по време на участие в подкаста на бившия заместник-директор на ФБР Дан Бонгино, който той възобнови в понеделник.

Президентът многократно настояваше, че е спечелил изборите през 2020 г. „с голяма преднина“, като без доказателства твърдеше, че хора са „гласували незаконно“ на изборите. Той също така намекна за обиска на ФБР в окръг Фултън, Джорджия, подхвърляйки, че „ще видите как ще излязат някои интересни неща“ в Джорджия.

Десетки оспорвания на резултатите от тези избори не доведоха до никакви достоверни доказателства за широко разпространени изборни измами, а както одит в целия щат, така и повторно преброяване, поискано от кампанията на Тръмп, потвърдиха, че бившият президент Джо Байдън е спечелил щата.

Тръмп засили усилията си да подкопае резултатите от изборите през 2020 г. през последните месеци, като през януари обеща, че „хората скоро ще бъдат подведени под отговорност за това, което са направили“ във връзка с изборите. Неговото Министерство на правосъдието също така е завело дела срещу приблизително две дузини щати, настоявайки за достъп до техните щатски регистри на регистрираните избиратели.

Последната заплаха на Тръмп да национализира гласуването напомня за обещание, което той даде миналото лято, да подпише изпълнителна заповед, която да внесе „честност“ в междинните избори през 2026 г.

„Помнете, щатите са просто „агент“ на федералното правителство при преброяването и обобщаването на гласовете“, написа той в публикация в социалните мрежи през август. „Те трябва да правят това, което Федералното правителство, представлявано от президента на Съединените щати, им каже, ЗА ДОБРОТО НА НАШАТА СТРАНА, да направят“.

Тръмп не е подписал такава изпълнителна заповед, а Белият дом все още не е изяснил как би могъл да предприеме подобно усилие в съответствие с Конституцията.

Отделна изпълнителна заповед, подписана от Тръмп миналия март, която имаше за цел да добави изискване за доказателство за гражданство към националния формуляр за регистрация на избиратели и да промени процедурите за гласуване по пощата за щатите, беше до голяма степен блокирана от федерални съдии, въпреки че окончателната ѝ съдба остава несигурна.

По темата

Източник: POLITICO    
Доналд Тръмп избори 2020 национализация на изборите изборни измами конспиративни теории ФБР обиск конституция Джо Байдън щатски правителства гласуване по пощата
Последвайте ни
ГЕРБ-СДС предложиха избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер

ГЕРБ-СДС предложиха избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер

Тримата убити край

Тримата убити край "Петрохан" – част от въоръжено НПО, действало години без лиценз?

И българският княз Кирил се оказа в досиетата на Епстийн

И българският княз Кирил се оказа в досиетата на Епстийн

Ейса Гонсалес отпразнува 36-ия си рожден ден с Григор Димитров

Ейса Гонсалес отпразнува 36-ия си рожден ден с Григор Димитров

Пациенти губят проценти след обжалване на ТЕЛК

Пациенти губят проценти след обжалване на ТЕЛК

pariteni.bg
Skoda не се притеснява от китайската инвазия в Европа, има план какво да направи

Skoda не се притеснява от китайската инвазия в Европа, има план какво да направи

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 2 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 2 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 2 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Обраха звезда от "Костюмари" с 225 000 долара

Обраха звезда от "Костюмари" с 225 000 долара

Свят Преди 17 минути

Холивудските звезди могат да бъдат уязвими от високотехнологични обири, дори ако разполагат с обширни системи за домашна сигурност

Надеждата за „две чертички“

Надеждата за „две чертички“

Любопитно Преди 27 минути

Профилактичните прегледи и високата сексуална култура са в основата на доброто гинекологично и репродуктивно здраве

<p>Илон Мъск слива xAI със SpaceX за &quot;извънземни&quot; иновации</p>

Илон Мъск слива xAI със SpaceX за иновации в AI и Космоса

Свят Преди 1 час

Според експерти, SpaceX се подготвя да стане публична тази година

Кола блъсна и уби мъж край Кресна

Кола блъсна и уби мъж край Кресна

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в близост до бензиностанция

Учени откриха ранен сигнал за деменция, скрит в романите на Тери Пратчет

Учени откриха ранен сигнал за деменция, скрит в романите на Тери Пратчет

Любопитно Преди 1 час

Ново проучване показва, че тези промени могат да бъдат открити години преди официалната диагноза

В търсене на служебен премиер: Кой е най-подходящ за поста?

В търсене на служебен премиер: Кой е най-подходящ за поста?

България Преди 1 час

Все повече и по-видни са очакванията и предположенията, че държавният глава ще се довери на Андрей Гюров, смята политическият анализатор Георги Харизанов

,

Първа среща в Каракас: Лора Догу и Делси Родригес чертаят бъдещето на Венецуела

Свят Преди 1 час

Сняг повали дървета в Пловдив, 11 коли пострадаха

Сняг повали дървета в Пловдив, 11 коли пострадаха

България Преди 1 час

"Има заповед от преди две години за премахването на това дърво, но все още не е изпълнена“,сподели Антонио Андонов, един от потърпевшите

БезГранично: Топ 5 университета в Португалия, всичко за студента

БезГранично: Топ 5 университета в Португалия, всичко за студента

БезГранично Преди 2 часа

Всичко, което трябва да знаете за кандидатстване, университети и документи

„Негоден“ свещеник, който промени човечеството: Невероятната история на Грегор Мендел

„Негоден“ свещеник, който промени човечеството: Невероятната история на Грегор Мендел

Любопитно Преди 2 часа

Пробивът на Мендел е резултат от строго контролиран експеримент, който той започва през 1856 г., основан на внимателно и продължително наблюдение

Проф. Христова: Вирусът Нипа не представлява риск от пандемия като COVID-19

Проф. Христова: Вирусът Нипа не представлява риск от пандемия като COVID-19

Свят Преди 2 часа

Заболяването протича тежко - със силна кашлица, задух, енцефалити, обърканост и сериозни неврологични усложнения

Президентът на Иран одобри продължаването на преговорите със САЩ

Президентът на Иран одобри продължаването на преговорите със САЩ

Свят Преди 2 часа

Тема на срещата би била ядрената програма на Техеран

Скандалът с тайните камерите в салони се разраства - близо 100 подадени сигнала

Скандалът с тайните камерите в салони се разраства - близо 100 подадени сигнала

България Преди 2 часа

Все повече клиентки разпознават себе си във видеоклипове, публикувани не само в затворени групи в приложението „Телеграм“, но и в порнографски сайтове

30 жертви от обилните снеговалежи в Япония

30 жертви от обилните снеговалежи в Япония

Свят Преди 2 часа

Японското правителство разположи военни, за да помогнат на жителите на най-засегнатата префектура Аомори, където в изолирани райони се натрупаха до 4,5 метра сняг

Бил и Хилари Клинтън

След месеци отказ: Бил и Хилари Клинтън ще дадат показания по случая „Епстийн“

Свят Преди 2 часа

Как да превърнем онлайн обявите в машина за успешни сделки

Как да превърнем онлайн обявите в машина за успешни сделки

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

6 знака, че на кучето ви му е студено

dogsandcats.bg

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Бебе по комедийна линия: децата на Еди Мърфи и Мартин Лорънс стават родители

Edna.bg

Имен ден на 3 февруари – какво празнуваме, кои черпят и какви са поверията

Edna.bg

Ефектът Стоилов: Гьозтепе продава национал на сериозна печалба

Gong.bg

Иван Иванов: Зверев е като акула и ако покажеш малко кръв, ще те изяде

Gong.bg

ГЕРБ-СДС предлага избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер

Nova.bg

Кои са тримата мъже, мистериозно загинали край хижа "Петрохан"

Nova.bg