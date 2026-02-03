Учени откриха ранен сигнал за деменция, скрит в романите на Тери Пратчет

Н ай-ранните признаци на деменция рядко са драматични. Те не се появяват като забравени имена или разместени ключове, а като промени, толкова фини, че е почти невъзможно да се забележат: малко по-тесен речник, по-малко вариации в описанията, леко сплескване на езика.

Ново проучване показва, че тези промени могат да бъдат открити години преди официалната диагноза – и един от най-ясните примери може да се крие в романите на сър Тери Пратчет.

Пратчет е запомнен като един от най-изобретателните британски писатели, създателят на поредицата „Светът на Диска“ и майстор на сатирата, чието творчество съчетава хумор с остра морална проницателност.

След диагнозата му за задна кортикална атрофия, рядка форма на болестта на Алцхаймер, той се превръща в силен защитник на изследванията и осведомеността за деменцията. По-малко известно е, че ранните ефекти на болестта може би вече са били налице в писанията му много преди да разбере, че е болен.

Деменцията често се описва като състояние на загуба на паметта, но това е само част от историята. В най-ранните си стадии деменцията може да засегне вниманието, възприятието и езика, преди проблемите с паметта да станат очевидни.

Тези ранни промени са трудни за откриване, защото са постепенни и лесно се бъркат със стрес, стареене или нормални вариации в поведението.

Езикът обаче предлага уникален поглед към когнитивните промени. Думите, които избираме, разнообразието на речника ни и начинът, по който структурираме описанията, са тясно свързани с мозъчната функция. Дори малки промени в употребата на езика могат да отразяват скрита неврологична промяна.

В проучване учените анализират езика, използван в романите на Тери Пратчет от поредицата „Светът на Диска“, като изследват как писането му се е развивало с течение на времето.

Фокусът пада върху „лексикално разнообразие“ – мярка за това колко разнообразен е изборът на думи на даден автор, а учените обръщат специално внимание на прилагателните, описателните думи, които придават на прозата нейната текстура, цвят и емоционална дълбочина.

В по-късните романи на Пратчет се наблюдава ясен и статистически значим спад в разнообразието от прилагателни, които използва. Богатството на описателния език постепенно се стеснява.

Това не беше нещо, което читателят непременно би забелязал, нито пък отразяваше внезапно влошаване на качеството. Вместо това, това беше едва доловима, прогресивна промяна, която можеше да се открие само чрез подробен лингвистичен анализ.

Най-важното е, че първият значителен спад се появява в „Последният континент“ , публикуван почти десет години преди Пратчет да получи официалната си диагноза.

Това предполага, че „предклиничната фаза“ на деменцията – периодът, през който в мозъка вече настъпват свързани с болестта промени – може да е започнала много години по-рано, без очевидни външни симптоми.

Това откритие има последици, които далеч надхвърлят литературния анализ. Известно е, че деменцията има дълга предклинична фаза, по време на която възможностите за ранна интервенция са най-големи. И все пак идентифицирането на хора през този период остава едно от най-големите предизвикателства в грижите за деменцията.

Лингвистичният анализ сам по себе си не е диагностичен инструмент и не би работил еднакво добре за всеки. Фактори като образование, професия, навици на писане и езиков произход влияят върху начина, по който хората използват езика.

Но като част от по-широк подход – наред с когнитивните тестове, образната диагностика на мозъка и биологичните маркери – езиковият анализ би могъл да помогне за откриване на ранен риск по неинвазивен и рентабилен начин.

Важно е да се отбележи, че езиковите данни вече съществуват. Хората генерират огромни количества писмен материал чрез имейли, доклади, съобщения и онлайн комуникация. С подходящи предпазни мерки за поверителност и съгласие, фините промени в стила на писане биха могли един ден да помогнат за откриване на ранен когнитивен спад много преди ежедневното функциониране да бъде засегнато.

Защо е важно ранното откриване

Ранното откриване е по-важно от всякога. През последните години се появиха нови лекарства за болестта на Алцхаймер, които целят да забавят прогресията на заболяването, а не просто да овладеят симптомите.

Лекарства като леканемаб и донанемаб са насочени към амилоидните протеини, които се натрупват в мозъка и се смята, че играят важна роля в заболяването. Клиничните изпитвания показват, че тези лечения биха били най-ефективни, когато се прилагат рано, преди да е настъпило значително невронно увреждане.

Идентифицирането на хората по време на предклиничната фаза би дало на самите хора и техните семейства повече време да планират, да получат достъп до подкрепа и да обмислят интервенции, които могат да помогнат за забавяне на прогресията. Те могат да включват промени в начина на живот, когнитивна стимулация и все по-често нови лекарства за забавяне на прогресията на заболяването.

Повече от десетилетие след смъртта си, Тери Пратчет продължава да допринася за нашето разбиране за деменцията. Романите му остават дълбоко обичани, но в тях се крие друго наследство: доказателство, че деменцията може да остави своя отпечатък много преди да се прояви.

Обръщането на по-голямо внимание на езика – дори на езика, който смятаме, че познаваме добре – би могло да помогне за трансформиране на начина, по който откриваме, разбираме и в крайна сметка лекуваме това опустошително състояние.