Любопитно

Учени откриха ранен сигнал за деменция, скрит в романите на Тери Пратчет

Ново проучване показва, че тези промени могат да бъдат открити години преди официалната диагноза

3 февруари 2026, 10:18
Учени откриха ранен сигнал за деменция, скрит в романите на Тери Пратчет
Източник: Gulliver/Getty Images

Н ай-ранните признаци на деменция рядко са драматични. Те не се появяват като забравени имена или разместени ключове, а като промени, толкова фини, че е почти невъзможно да се забележат: малко по-тесен речник, по-малко вариации в описанията, леко сплескване на езика.

Ново проучване показва, че тези промени могат да бъдат открити години преди официалната диагноза – и един от най-ясните примери може да се крие в романите на сър Тери Пратчет.

Пратчет е запомнен като един от най-изобретателните британски писатели, създателят на поредицата „Светът на Диска“ и майстор на сатирата, чието творчество съчетава хумор с остра морална проницателност.

След диагнозата му за задна кортикална атрофия, рядка форма на болестта на Алцхаймер, той се превръща в силен защитник на изследванията и осведомеността за деменцията. По-малко известно е, че ранните ефекти на болестта може би вече са били налице в писанията му много преди да разбере, че е болен.

Деменцията често се описва като състояние на загуба на паметта, но това е само част от историята. В най-ранните си стадии деменцията може да засегне вниманието, възприятието и езика, преди проблемите с паметта да станат очевидни.

Тези ранни промени са трудни за откриване, защото са постепенни и лесно се бъркат със стрес, стареене или нормални вариации в поведението.

Езикът обаче предлага уникален поглед към когнитивните промени. Думите, които избираме, разнообразието на речника ни и начинът, по който структурираме описанията, са тясно свързани с мозъчната функция. Дори малки промени в употребата на езика могат да отразяват скрита неврологична промяна.

В проучване учените анализират езика, използван в романите на Тери Пратчет от поредицата „Светът на Диска“, като изследват как писането му се е развивало с течение на времето.

Фокусът пада върху „лексикално разнообразие“ – мярка за това колко разнообразен е изборът на думи на даден автор, а учените обръщат специално внимание на прилагателните, описателните думи, които придават на прозата нейната текстура, цвят и емоционална дълбочина.

В по-късните романи на Пратчет се наблюдава ясен и статистически значим спад в разнообразието от прилагателни, които използва. Богатството на описателния език постепенно се стеснява.

Това не беше нещо, което читателят непременно би забелязал, нито пък отразяваше внезапно влошаване на качеството. Вместо това, това беше едва доловима, прогресивна промяна, която можеше да се открие само чрез подробен лингвистичен анализ.

Най-важното е, че първият значителен спад се появява в „Последният континент“ , публикуван почти десет години преди Пратчет да получи официалната си диагноза.

Това предполага, че „предклиничната фаза“ на деменцията – периодът, през който в мозъка вече настъпват свързани с болестта промени – може да е започнала много години по-рано, без очевидни външни симптоми.

Това откритие има последици, които далеч надхвърлят литературния анализ. Известно е, че деменцията има дълга предклинична фаза, по време на която възможностите за ранна интервенция са най-големи. И все пак идентифицирането на хора през този период остава едно от най-големите предизвикателства в грижите за деменцията.

Лингвистичният анализ сам по себе си не е диагностичен инструмент и не би работил еднакво добре за всеки. Фактори като образование, професия, навици на писане и езиков произход влияят върху начина, по който хората използват езика.

Но като част от по-широк подход – наред с когнитивните тестове, образната диагностика на мозъка и биологичните маркери – езиковият анализ би могъл да помогне за откриване на ранен риск по неинвазивен и рентабилен начин.

Важно е да се отбележи, че езиковите данни вече съществуват. Хората генерират огромни количества писмен материал чрез имейли, доклади, съобщения и онлайн комуникация. С подходящи предпазни мерки за поверителност и съгласие, фините промени в стила на писане биха могли един ден да помогнат за откриване на ранен когнитивен спад много преди ежедневното функциониране да бъде засегнато.

Защо е важно ранното откриване

Ранното откриване е по-важно от всякога. През последните години се появиха нови лекарства за болестта на Алцхаймер, които целят да забавят прогресията на заболяването, а не просто да овладеят симптомите.

Лекарства като леканемаб и донанемаб са насочени към амилоидните протеини, които се натрупват в мозъка и се смята, че играят важна роля в заболяването. Клиничните изпитвания показват, че тези лечения биха били най-ефективни, когато се прилагат рано, преди да е настъпило значително невронно увреждане.

Идентифицирането на хората по време на предклиничната фаза би дало на самите хора и техните семейства повече време да планират, да получат достъп до подкрепа и да обмислят интервенции, които могат да помогнат за забавяне на прогресията. Те могат да включват промени в начина на живот, когнитивна стимулация и все по-често нови лекарства за забавяне на прогресията на заболяването.

Повече от десетилетие след смъртта си, Тери Пратчет продължава да допринася за нашето разбиране за деменцията. Романите му остават дълбоко обичани, но в тях се крие друго наследство: доказателство, че деменцията може да остави своя отпечатък много преди да се прояви.

Обръщането на по-голямо внимание на езика – дори на езика, който смятаме, че познаваме добре – би могло да помогне за трансформиране на начина, по който откриваме, разбираме и в крайна сметка лекуваме това опустошително състояние.

Източник: sciencealert    
Деменция Ранно откриване Езиков анализ Тери Пратчет Предклинична фаза Промени в езика Лексикално разнообразие Болест на Алцхаймер Романи на Пратчет Нови лекарства
Последвайте ни

По темата

ГЕРБ-СДС предложиха избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер

ГЕРБ-СДС предложиха избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер

Тримата убити край

Тримата убити край "Петрохан" – част от въоръжено НПО, действало години без лиценз?

И българският княз Кирил се оказа в досиетата на Епстийн

И българският княз Кирил се оказа в досиетата на Епстийн

Ейса Гонсалес отпразнува 36-ия си рожден ден с Григор Димитров

Ейса Гонсалес отпразнува 36-ия си рожден ден с Григор Димитров

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Skoda не се притеснява от китайската инвазия в Европа, има план какво да направи

Skoda не се притеснява от китайската инвазия в Европа, има план какво да направи

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 2 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 2 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 2 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Обраха звезда от "Костюмари" с 225 000 долара

Обраха звезда от "Костюмари" с 225 000 долара

Свят Преди 16 минути

Холивудските звезди могат да бъдат уязвими от високотехнологични обири, дори ако разполагат с обширни системи за домашна сигурност

Надеждата за „две чертички“

Надеждата за „две чертички“

Любопитно Преди 26 минути

Профилактичните прегледи и високата сексуална култура са в основата на доброто гинекологично и репродуктивно здраве

Доналд Тръмп

Тръмп поиска републиканците да „национализират“ изборите

Свят Преди 55 минути

Предложението, което противоречи на делегирането от Конституцията на администрирането на изборите на щатските правителства, идва по-малко от седмица след като ФБР извърши обиск в изборна служба извън Атланта, изземвайки бюлетини и други изборни документи от изборите през 2020 г.

Магнитни бури в началото на февруари: Кой е най-уязвим и как да се справим?

Магнитни бури в началото на февруари: Кой е най-уязвим и как да се справим?

Любопитно Преди 1 час

Началото на февруари ще донесе нестабилна геомагнитна обстановка

Как Кейт Мидълтън превърна спорта и готвенето в част от кралския си образ

Как Кейт Мидълтън превърна спорта и готвенето в част от кралския си образ

Любопитно Преди 1 час

Кейт Мидълтън затвърждава образа си на „спортната принцеса на подправките“, съчетавайки активен спортен дух, любов към природата и неочаквани кулинарни таланти, които я правят близка и автентична за обществото

<p>Илон Мъск слива xAI със SpaceX за &quot;извънземни&quot; иновации</p>

Илон Мъск слива xAI със SpaceX за иновации в AI и Космоса

Свят Преди 1 час

Според експерти, SpaceX се подготвя да стане публична тази година

В търсене на служебен премиер: Кой е най-подходящ за поста?

В търсене на служебен премиер: Кой е най-подходящ за поста?

България Преди 1 час

Все повече и по-видни са очакванията и предположенията, че държавният глава ще се довери на Андрей Гюров, смята политическият анализатор Георги Харизанов

,

Първа среща в Каракас: Лора Догу и Делси Родригес чертаят бъдещето на Венецуела

Свят Преди 1 час

,

Тръмп иска 1 млрд. долара обезщетение от Харвард

Свят Преди 1 час

Американският президент се отказал от първоначалното си искане да получи 200 млн. долара от Харвард

БезГранично: Топ 5 университета в Португалия, всичко за студента

БезГранично: Топ 5 университета в Португалия, всичко за студента

БезГранично Преди 2 часа

Всичко, което трябва да знаете за кандидатстване, университети и документи

„Негоден“ свещеник, който промени човечеството: Невероятната история на Грегор Мендел

„Негоден“ свещеник, който промени човечеството: Невероятната история на Грегор Мендел

Любопитно Преди 2 часа

Пробивът на Мендел е резултат от строго контролиран експеримент, който той започва през 1856 г., основан на внимателно и продължително наблюдение

Проф. Христова: Вирусът Нипа не представлява риск от пандемия като COVID-19

Проф. Христова: Вирусът Нипа не представлява риск от пандемия като COVID-19

Свят Преди 2 часа

Заболяването протича тежко - със силна кашлица, задух, енцефалити, обърканост и сериозни неврологични усложнения

Президентът на Иран одобри продължаването на преговорите със САЩ

Президентът на Иран одобри продължаването на преговорите със САЩ

Свят Преди 2 часа

Тема на срещата би била ядрената програма на Техеран

Скандалът с тайните камерите в салони се разраства - близо 100 подадени сигнала

Скандалът с тайните камерите в салони се разраства - близо 100 подадени сигнала

България Преди 2 часа

Все повече клиентки разпознават себе си във видеоклипове, публикувани не само в затворени групи в приложението „Телеграм“, но и в порнографски сайтове

30 жертви от обилните снеговалежи в Япония

30 жертви от обилните снеговалежи в Япония

Свят Преди 2 часа

Японското правителство разположи военни, за да помогнат на жителите на най-засегнатата префектура Аомори, където в изолирани райони се натрупаха до 4,5 метра сняг

Бил и Хилари Клинтън

След месеци отказ: Бил и Хилари Клинтън ще дадат показания по случая „Епстийн“

Свят Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

6 знака, че на кучето ви му е студено

dogsandcats.bg

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Бебе по комедийна линия: децата на Еди Мърфи и Мартин Лорънс стават родители

Edna.bg

Имен ден на 3 февруари – какво празнуваме, кои черпят и какви са поверията

Edna.bg

Ефектът Стоилов: Гьозтепе продава национал на сериозна печалба

Gong.bg

Иван Иванов: Зверев е като акула и ако покажеш малко кръв, ще те изяде

Gong.bg

ГЕРБ-СДС предлага избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер

Nova.bg

Кои са тримата мъже, мистериозно загинали край хижа "Петрохан"

Nova.bg