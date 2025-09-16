Цензура в армията на САЩ за убийството на Чарли Кърк

А мериканските въоръжени сили предприеха спешни и безкомпромисни дисциплинарни действия срещу военнослужещи заради публикации в социалните мрежи, в които възхваляват убийството на консервативния активист Чарли Кърк, предадоха американски власти, цитирани от "Ройтерс".

Засега Пентагонът не е оповестил на колко от военнослужещите е наложена дисциплинарна санкция, но според източници на "Ройтерс" в американските институции може да става въпрос за десетки, след като министърът на отбраната Пийт Хегсет, познавал лично Кърк, нареди поредица от спешни разследвания.

Зловещи съобщения на убиеца на Чарли Кърк разкриват мотива му

Тридесет и една годишният Кърк, който беше известен с консервативната си реторика, беше убит с един-единствен изстрел от пушка по време на открито събитие в университета "Вали" в щата Юта. Верният съюзник на американския президент Доналд Тръмп не е заемал правителствени или военни постове.

Правните експерти и американските власти заявиха обаче, че американските войници нямат същата свобода на изразяване, както обикновените граждани, и може да бъдат наказани за публични коментари, ако военните командири преценят, че те нарушават разпоредбите на Единния военен наказателен кодекс за "реда и дисциплината".

Студентка е арестувана и изключена след "подигравки" за Чарли Кърк

"Няма да толерираме тези, които възхваляват или се подиграват на убийството на американски съгражданин в рамките на Департамента на отбраната на САЩ", написа говорителят на Пентагона Шон Парнел в X в отговор на изявлението на Хегсет. "Това е нарушение на клетвата, неподходящо поведение, предателство към американците, които са се заклели да защитават, и изключително несъвместимо с военната служба", добави Парнел.

Сухопътните войски, военноморските и военновъздушни сили на САЩ не отговориха на запитванията на "Ройтерс" за това дали са предприели подобен род мерки.