Свят

Прокурор иска смъртно наказание за убиеца на Чарли Кърк

Срещу Тайлър Джеймс Робинсън са повдигнати 7 обвинения

16 септември 2025, 21:46
Прокурор иска смъртно наказание за убиеца на Чарли Кърк
Източник: iStock/Getty Images

П рокурорът на окръг Юта Джеф Грей заяви, че ще поиска смъртно наказание за заподозрения за убийството на консервативен активист Чарли Кърк- Тайлър Робинсън, предаде АФП.

„След като прегледах доказателствата, които правоохранителните органи са събрали до момента, повдигам обвинение срещу Тайлър Джеймс Робинсън, на 22 години, за следните престъпления: Първо обвинение утежнено убийство – престъпление, наказуемо със смърт – за това, че умишлено или съзнателно е причинил смъртта на Чарли Кърк при обстоятелства, които са създали сериозен риск за живота на други хора“, каза прокурорът.

Останалите шест обвинения включват възпрепятстване на правосъдието и въздействие върху свидетел – твърди се, че е наредил на съквартиранта си да мълчи.

„Внасям уведомление за намерение да поискам смъртно наказание. Не вземам това решение лекомислено. То е изцяло мое като окръжен прокурор и се основава единствено на наличните доказателства, обстоятелствата и характера на престъплението“, добави Грей.

Кърк, близък съюзник на президента Доналд Тръмп, бе застрелян миналата седмица по време на дебат в кампуса на университет в Юта. Той е основател на влиятелната консервативна младежка политическа организация Turning Point USA.

Според властите 22-годишният Тайлър Робинсън е използвал пушка, за да простреля Кърк с един куршум в шията от покрив. Той бе арестуван след 33-часово издирване.

Източник: БГНЕС    
Чарли Кърк убийство съд
Последвайте ни
Стрелба в училище в Хасково, откриха оръжие в раницата на дете

Стрелба в училище в Хасково, откриха оръжие в раницата на дете

Русия се подготвя за решителната битка

Русия се подготвя за решителната битка

Отиде си Робърт Редфорд

Отиде си Робърт Редфорд

Цензура в армията на САЩ за убийството на Чарли Кърк

Цензура в армията на САЩ за убийството на Чарли Кърк

Откриха скандални разлики в цените на едро и дребно

Откриха скандални разлики в цените на едро и дребно

pariteni.bg
5 най-чести заболявания при малките кученца

5 най-чести заболявания при малките кученца

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 15 часа
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 15 часа
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 15 часа
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 16 часа

Виц на деня

Мъж си купува нов телевизор. Продавачът пита: – Искате ли го с гласово управление? – Не, жена ми вече го има!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„ДПС-Ново начало“ създава интерактивна карта на водите в помощ на институциите

„ДПС-Ново начало“ създава интерактивна карта на водите в помощ на институциите

България Преди 1 час

Парламентарната група прие предложението на народния представител Хюсеин Хафъзов

Радев назначи временен директор на "Военна полиция"

Радев назначи временен директор на "Военна полиция"

България Преди 2 часа

Бригаден генерал Сотиров беше освободен заради навършване на пределна възраст

<p>Редфорд нарече Тръмп диктатор, а президентът говори за легендата на Холивуд</p>

Тръмп: Нямаше по-добър от Робърт Редфорд, той беше страхотен актьор

Свят Преди 5 часа

Тръмп бе информиран за смъртта на Редфорд от репортери

Кейт в черно до Уилям и крал Чарлз - трогателно сбогуване с херцогинята на Кент

Кейт в черно до Уилям и крал Чарлз - трогателно сбогуване с херцогинята на Кент

Свят Преди 5 часа

Херцогинята, която бе най-възрастният член на кралското семейство, почина мирно в дома си на 4 септември на 92-годишна възраст

Момчета в София: Давай парите, едно намушкване и си дотам

Момчета в София: Давай парите, едно намушкване и си дотам

България Преди 5 часа

По случая е образувано досъдебно производство

<p>Aмерикански сенатор заплаши Унгария и Словакия с последици заради Русия</p>

Американски сенатор отправи предупреждение към Унгария и Словакия заради покупките им на руска енергия

Свят Преди 6 часа

Будапеща и Братислава трябва да се откажат от изкопаемите горива на Москва, иначе ще има "последици", заяви Линдзи Греъм

"Една от най-великите филмови звезди": Светът скърби за Робърт Редфорд

"Една от най-великите филмови звезди": Светът скърби за Робърт Редфорд

Свят Преди 6 часа

Той почина на 89-годишна възраст

Зимно часово време по света: Кои държави все още сменят часовника през 2025 г.

Зимно часово време по света: Кои държави все още сменят часовника през 2025 г.

Любопитно Преди 6 часа

В повечето страни всъщност няма понятие „зимно време“, а се говори за „стандартно време“ и „лятно време“

Официално - изкуствен интелект стана министър в Албания

Официално - изкуствен интелект стана министър в Албания

Свят Преди 6 часа

Основната задача на Диела ще бъде да администрира търгове

В помощ на учениците – първи 5G таблет и нов 5G смартфон на Vivacom с AI функции и на достъпни цени

В помощ на учениците – първи 5G таблет и нов 5G смартфон на Vivacom с AI функции и на достъпни цени

Любопитно Преди 6 часа

 

<p>&quot;Съвсем ясно е, че тази касапница трябва да спре&quot;</p>

Върховният комисар на ООН по правата на човека настоя за прекратяване на "касапницата" в Газа

Свят Преди 6 часа

"В ръцете на съда е решението дали това е геноцид или не, но ние виждаме увеличаващи се доказателства", каза още Тюрк

Бетоновоз смаза пешеходец в София

Бетоновоз смаза пешеходец в София

България Преди 7 часа

Мъжът е транспортиран към болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Загубил е голямо количество кръв

Нов рекорд: Жена сготви тенджера с ориз, по-тежка от слон

Нов рекорд: Жена сготви тенджера с ориз, по-тежка от слон

Любопитно Преди 7 часа

Ястието тежи впечатляващите 8780 кг

„Малко пътуване до Марс“: Сидни Суини отпразнува 28-ия си рожден ден

„Малко пътуване до Марс“: Сидни Суини отпразнува 28-ия си рожден ден

Любопитно Преди 7 часа

Звездата от "Белият лотос" се наслади на слънчева ваканция с приятели

<p>Изпълнен с разочарование - посланието на Зеленски е ясно</p>

Лице в лице със Зеленски - разочарованието му от Запада е очевидно

Свят Преди 7 часа

Зеленски смята, че Тръмп се колебае да упражни натиск върху Путин, защото това може да застраши опитите за прекратяване на войната

След голата рокля Марго Роби отново впечатли с визията си

След голата рокля Марго Роби отново впечатли с визията си

Любопитно Преди 7 часа

Марго Роби направи смело модно изявление на премиерата на филма A Big Bold Beautiful Journey

Всичко от днес

От мрежата

5 най-известни швейцарски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg
1

Студен фронт сваля температурите

sinoptik.bg
1

Дариха ценни колекции насекоми на ПП "Странджа"

sinoptik.bg

Отиде си Робърт Редфорд

Edna.bg

Тези 3 зодии ще усетят силна промяна след 18 септември

Edna.bg

НА ЖИВО: Реал Мадрид срещу Марсилия, Трент излезе след 3 минути, греда за домакина

Gong.bg

WINBET Гол на кръга: Три шедьовъра в битка за короната!

Gong.bg

Прокурорът на Юта иска смъртно наказание за Тайлър Робинсън за убийството на Чарли Кърк

Nova.bg

Иван Иванов: За цялостното решаване на проблема с безводието в Плевен ще са нужни месеци, може би година

Nova.bg