Убийството на Чарли Кърк: Заподозреният не признава вината си

Губернаторът на Юта заяви, че мотивът за стрелбата все още не е ясен, но Тайлър Робинсън е имал леви възгледи

15 септември 2025, 08:01
З аподозреният за убийството на Чарли Кърк не признава вината си. Това обяви губернатора на щата Юта, където стана стрелбата и беше извършен арестът.

22-годишният Тайлър Робинсън отрича, че той е дръпнал спусъка.

Подозренията на полицията се насочиха към Робинсън, след като негови роднини и приятели на семейството алармирали властите, че пред тях той е признал за престъплението. В момента заподозреният е в следствения арест без право на пускане под гаранция.

ФБР разследва дали убиецът на Кърк е имал съучастници

В документите от щатската полиция пише, че е задържан по подозрение в убийство с утежняващи обстоятелства, употреба на оръжие и възпрепятстване на властите. Мотивите за убийството засега остават неясни.

Популярният сред привържениците на МАГА активист ще бъде погребан в неделя, очаква се да присъства президента Доналд Тръмп.

Междувременно семейството и приятелите на 22-годишния мъж, обвинен в убийството на консервативния активист Чарли Кърк, казват, че през последните години политическите му възгледи са ставали все по-леви, тъй като той прекарвал много време в „тъмните кътчета на интернет“, заяви още губернаторът на Юта Спенсър Кокс, цитиран от Асошиейтед прес.

Кой е Тайлър Робинсън - задържаният за убийството на Чарли Кърк

Разследващите все още събират информация за заподозрения Тайлър Робинсън и още не са готови да говорят относно потенциалния му мотив. Кокс обаче каза, че Робинсън, който отказва да сътрудничи на правоохранителните органи, не харесвал Кърк и може би е бил „радикализиран“ онлайн.

Кърк е основател на организацията „Търнинг Пойнт Ю Ес Ей“, чиято цел е да привлече повече млади консервативни евангелисти в политиката, и беше доверен човек на президента Доналд Тръмп. Тридесет и една годишният активист стана известен отчасти благодарение на турнетата си, по време на които изнасяше речи - той бе застрелян в сряда, докато говореше в университета „Юта Вали“.

Newsweek: Чарли Кърк е бил прокълнат от вещици няколко дни преди убийството

„Ясно е, че е имало лява идеология“, каза Кокс в предаването „Среща с пресата“ на NBC, като се позова на интервюта с роднини и познати на Робинсън. „Негови приятели потвърдиха, че е имало нещо като дълбок, мрачен интернет, културата на „Редит“ и други мрачни места в интернет, където този човек се е задълбочавал“, добави той.

Той посочи, че надписите, открити върху боеприпасите, използвани за убийството на Кърк, включват антифашистки послания и език от интернет културата. Съдебни документи показват, че върху една гилза е имало надпис: „Ей, фашист! Това е за теб!“. 

ФБР дава 100 000 долара за информация за убиеца на Чарли Кърк

Републиканецът Кокс, който след атаката призова всички поддръжници на двете основни американски партии да смекчат реториката си, добави: „Аз наистина съм неутрален по този въпрос. Ако това беше радикализиран привърженик на МАГА, щях да кажа същото“.

Кокс подчерта в няколко интервюта, че разследващите все още се опитват да установят мотива за нападението над Кърк.

Губернаторът каза, че повече информация може да излезе наяве, след като Робинсън се яви пред съда.

Източник: БТА,Владимир Арангелов, Иво Тасев, БГНЕС    
