Кола блъсна и уби мъж край Кресна

М ъж е загубил живота си, след като е бил блъснат от лек автомобил на главен път Е-79 в района на град Кресна. Инцидентът е станал в близост до бензиностанция около 7:00 часа във вторник сутрин.

Катастрофа затвори пътя за Гърция, загинал

По първоначална информация от полицията, мъжът е пресичал пътното платно на пешеходна пътека. Шофьорът на лекия автомобил, който е от Сандански и е криминално проявен, твърди, че мъжът е излязъл внезапно на пътя, информира БНР

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.

Двама загинаха при тежка катастрофа в Кресна

Малко по-късно два автомобила са се ударили на международния път, преди град Кресна, посока Кулата, информират от Агенция „ Пътна инфраструктура“.

Движението се извършва поетапно само в едната лента, за да могат да се изтеглят автомобилите от пътното платно.

Тежки инциденти на пътя. Мъж почина, ранено е дете

От Пътната агенция и полицията апелират към пътуващите да бъдат внимателни и да не предприемат рискови изпреварвания, тъй като пътищата са мокри, а по високите места е възможно да има и заледявания.