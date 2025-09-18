Тръмп празнува след свалянето на Джими Кимъл от ефир заради коментари за Чарли Кърк

А мериканският телевизионен водещ Джими Кимъл беше свален от ефир заради „обидни и неуместни“ коментари относно Чарли Кърк - решение, приветствано от президента Доналд Тръмп.

Кимъл използва шоуто си в понеделник вечер, за да обвини Тръмп и неговите съюзници, че се възползват от убийството на консервативния инфлуенсър миналата седмица.

Комикът каза: „Бандата на MAGA отчаяно се опитва да представи този младеж, който уби Чарли Кърк, като нещо различно от техен човек, и прави всичко възможно да извлече политически точки от това.“

По адрес на Тръмп той добави: „Това не е начинът, по който един възрастен човек скърби за убийството на някой, когото нарича приятел. Това е начинът, по който четиригодишно дете оплаква златна рибка.“

Кимъл също каза, че „много от хората в MAGA-land работят много усилено, за да се възползват от убийството на Чарли Кърк“.

„Излъчването на „Джими Кимъл на живо“ ще бъде отложено за неопределено време“, заяви говорител на ABC, отказвайки да сподели допълнителни подробности, пише CNN .

Свалянето на шоуто е незабавно - след като операторът Nexstar обяви, че спира излъчването му.

Ходът беше приветстван от Тръмп, който написа в Truth Social:

„Шоуто на Джими Кимъл, което страда от нисък рейтинг, е ОТМЕНЕНО. Поздравления на ABC, че най-накрая намериха смелост да направят нужното.“

Какво се случи?

В изданието на шоуто от понеделник Кимъл обърна внимание и на бунтовниците от Капитолия, които „искаха да обесят“ първия вицепрезидент на Тръмп - Майк Пенс - заради това, че удостовери победата на Джо Байдън на изборите през 2020 г.

Той каза: „Това ли беше либералната левица? Или беззъбата армия, която нахлу в Капитолия на 6 януари?“

Кимъл посочи това, което според него е лицемерие в реакциите на републиканците спрямо смъртта на Кърк, пише Sky News .

Тези изказвания, заедно с думите му за „извличане на политически дивиденти“ от убийството, доведоха до реакция на председателя на Федералната комисия по комуникациите, Брендън Кар - поддръжник на Тръмп - който заплаши да „предприеме действия“ срещу Disney и ABC.

Кар, в интервю за консервативния подкастър Бени Джонсън, каза: „Можем да направим това по лесния начин или по трудния начин.“

Той похвали Nexstar и добави: „Важно е телевизионните оператори да се противопоставят на програмите на Disney, които според тях не отговарят на ценностите на обществото.“

Президентът на телевизионното подразделение на Nexstar, Андрю Алфорд, каза, че компанията „категорично възразява“ срещу коментарите на Кимъл:

„Коментарите на господин Кимъл за смъртта на господин Кърк са обидни и неуместни в критичен момент от националния политически дебат“, каза той и добави: „Шоуто ще бъде свалено от ефир, за да се даде време страстите да се успокоят.“

Политически и обществени реакции

След обявлението много известни личности реагираха онлайн, пише People .

Гавин Нюсъм, губернатор на Калифорния, написа в X: „Републиканската партия не вярва в свободата на словото. Те ви цензурират в реално време.“

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър призова хората „в целия политически спектър да спрат това, което се случва с Джими Кимъл“.

Известни личности също се обявиха в защита на водещия. Уанда Сайкс обвини Тръмп, че се опитва да премахне свободата на словото, а Бен Стилър написа: „Това не е правилно.“

Представител на Кимъл не отговори веднага на запитване за коментар относно свалянето от ефир.

Малко след смъртта на Кърк миналата седмица Кимъл беше написал в Instagram:

„Вместо гневни обвинения, можем ли поне за един ден да се съгласим, че е ужасно и чудовищно да застреляш друг човек? От името на моето семейство изпращаме любов към семейство Кърк и към всички деца, родители и невинни хора, които стават жертви на безсмислено оръжейно насилие.“

Комедиантът Уанда Сайкс сподели видео в Instagram, като обясни, че е трябвало да бъде гост в шоуто на Кимъл същата вечер:

„Да видим. Той не прекрати войната в Украйна или не реши Газа в първата си седмица. Но прекрати свободата на словото в първата си година. За онези от вас, които се молят – сега е моментът. Обичам те, Джими.“

Комикът Майк Бирбиглия написа в Instagram:

„Прекарал съм много време публично и частно, защитавайки комедианти, с които не съм съгласен. Ако си комик и не посочиш безумието да свалят Кимъл от ефир – недей повече да се правиш, че защитаваш свободата на словото.“

Роузан Бар написа в X:

„Свободна съм да заместя @ABCNetwork.“

Мегън Кели сподели пост в X:

„Помислете за момент за количеството разгневена поща и обратна връзка от зрители, което трябва да са получили, за да направят това.“

Крис Хейс написа:

„Това е най-прякото нападение срещу свободата на словото от държавни актьори, което съм виждал в живота си, и разликата не е малка.“

Бен Стилър написа:

„Това не е правилно.“

София Буш добави:

„Първата поправка вече не съществува в Америка. Точка. Фашизмът е тук и това е ужасяващо.“

Алекс Еделман коментира:

„Това е истинската култура на отмяна, която всички твърдят, че мразят.“

Сенатор Кори Букър публикува снимка с текста на Първата поправка в Instagram. Майкъл Коста направи същото в своите Stories.

Конгресмен Джасмин Крокет написа в X:

„Кимъл наранява чувствата на MAGA, като им показва огледало – и така Първата поправка отива на вятъра, а шоуто му е свалено… това е дефиницията на „снежинки“, както и подкрепа за антидемократични идеи. (Изобщо не е патриотично).“ Тя продължи: „Ще говори ли някой за факта, че водещ от Faux News каза, че психично болни бездомни трябва да получат „принудителна смъртоносна инжекция“, и дни по-късно бездомник беше обесен в Мисисипи, а цял лагер на бездомни беше атакуван – с двама застреляни в главата и петима ранени в Минесота? Никакво възмущение, камо ли отразяване, защото цените само определени животи и определена реч. Чакам ви да отмените и дъгите.“

Кати Грифин в Instagram:

„Моля ви, научете се от мен – важно е да подкрепим Джими Кимъл сега. Бъдете гласовити. Бъдете идеологически потребители. Пари – това е единственото, което ги интересува.“

Жан Смарт качи снимка с Кимъл и написа:

„Ужасена съм от отмяната на Jimmy Kimmel Live. Това, което Джими каза, беше свободно слово, не реч на омразата. Хората защитават свободата на словото само когато това съвпада с техния дневен ред. Макар че изобщо не съм съгласна с Чарли Кърк, убийството му ме ужасява – и трябваше да ужаси всеки човек. Какво се случва с нашата страна?“

Дон Лимон в Threads:

„Шоуто Jimmy Kimmel Live! беше спряно за неопределено време заради шега. Това трябва да накара всеки американец да настръхне.“

Хенри Уинклер в X:

„@jimmykimmel – неговото чувство за хумор и прозренията му са важни, за да ни показват кои сме. А и той е прекрасен човек.“

Джон Леджънд сподели пост на Дейвид Фрум:

„Как смеете да ни наричате фашисти само защото нашите назначени заплашват телевизии с държавни репресии, ако техните комици не казват това, което искаме.“

Джон Крайър в Bluesky:

„Много очаквам страстната защита на свободата на словото на Джими Кимъл от страна на Илон Мъск.“

Кристи Бринкли публикува снимка на водещите на късните шоу програми:

„Обичам тези момчета! Смехът, който ни носят, е толкова важен, колкото въздуха, който дишаме! А сега вземат още един от тях от ефир! ТРЯБВА да защитим техните и НАШИТЕ права по Първата поправка!“

Хералдо Ривера в X:

„Относно Джими Кимъл – цензурата е гадна, но и разпалването на омраза е гадно. Америка е в трудна ситуация. Не е нужно да се съгласяваме, но трябва да се уважаваме.“

Джош Гад в Threads:

„Виждам, че вече сме в стадия на пасивното участие в авторитаризъм. Бог да ни пази.“

Гавин Нюсъм, губернатор на Калифорния, написа:

„Купуване и контролиране на медии. Уволнение на коментатори. Отмяна на предавания. Това не са съвпадения. Това е координирано. И е опасно. Републиканската партия не вярва в свободата на словото. Те ви цензурират в реално време.“

Алисън Бри сподели екранна снимка с новината:

„Това е нереално. И много страшно.“

Халси също сподели пост:

„Ние вече сме в стадия на „предай приятелите и съседите си“, „крайна цензура“, „неразличима пропаганда“ на фашизма, ако не беше ясно.“

Контекст в медиите

Най-новият сезон на Jimmy Kimmel Live е имал средно 1,57 милиона зрители на епизод, според Nielsen, а каналът му в YouTube има почти 21 милиона абонати.

Междувременно Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс бяха сред онези, които посочиха „екстремизма на левицата“ като фактор за убийството.

В отделна публикация в Truth Social в ранните часове на четвъртък, президентът - който е във Великобритания за държавното си посещение - обяви, че антифашисткото движение „Антифа“ ще бъде определено като терористична организация.

Профсъюзите на сценаристите и актьорите заклеймиха решението като атака срещу свободата на словото и обвиниха ABC, че се е поддала на натиск от Белия дом.

Гилдиите на сценаристите WGA West и WGA East заявиха в общо изявление:

„Срам за тези в правителството, които забравят тази основополагаща истина. А нашите работодатели - нашите думи ви направиха богати. Заглушаването ни обеднява целия свят.“

След Кимъл - Колбър

Внезапното сваляне на Jimmy Kimmel Live идва, след като и друг нощен водещ - Стивън Колбър - видя как The Late Show беше отменено. Фенове твърдят, че причината е неговата критика към Тръмп.

Тръмп се представя като твърд защитник на свободата на словото, но редовно атакува медийни организации, които го критикуват. Тази седмица той заведе дело срещу The New York Times.

CBS обяви през юли, че ще прекрати The Late Show, когато настоящият сезон приключи догодина през май. В изявлението се казва, че решението „няма връзка с рейтинга, съдържанието или други събития в Paramount“.

Тръмп похвали решението, като заяви: „Талантът му беше дори по-лош от рейтингите му.“

Междувременно The Late Show спечели първата си награда „Еми“ за най-добро токшоу през уикенда.

Заподозреният за убийството на Кърк, Тайлър Робинсън, се яви в съда за първи път във вторник. Прокуратурата заяви, че той е изразявал негативни възгледи за Кърк, който беше влиятелна фигура в движението MAGA.