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Уволнен министър призова за президентски избори в Украйна

„Демокрацията не може да бъде заложник на Русия“, заяви 35-годишният Михайло Федоров във видео, публикувано в YouTube във вторник

Надежда Неменски Надежда Неменски

19 август 2026, 07:20
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У волненият бивш министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров призова за провеждане на избори по време на война – ход, който мнозина определят като най-сериозното предизвикателство за президентството на Володимир Зеленски от избухването на войната с Русия през февруари 2022 г.

„Демокрацията не може да бъде заложник на Русия“, заяви 35-годишният Федоров във видео, публикувано в YouTube във вторник, като добави, че Украйна се бори „именно защото искаме да останем свободна европейска държава“.

От началото на руската инвазия Украйна се намира под военно положение, което означава, че изборите са спрени, съобщава британската медия Би Би Си (BBC).

Федоров, който не спомена Зеленски по име във видеото, беше неочаквано уволнен от поста си на министър на отбраната в края на юли, само шест месеца след назначаването си. Зеленски все още не е отговорил на видеото на Федоров, чието уволнение предизвика протести в цялата страна.

 

По време на мандата си като министър на отбраната Федоров ше признат за това, че е вдъхнал нова енергия на министерството, оглавявайки борбата срещу корупцията и използвайки данни за анализ и опити за подобряване на ефективността на фронтовата линия.

Определено се приема, че уволнението му е било свързано с напрежение между него и главнокомандващия въоръжените сили Олександър Сирски. Сирски също беше заменен няколко седмици по-късно, след като продължилите седмици протести засилиха натиска върху украинския президент.

Федоров не даде индикация за собствените си политически планове във видеото в YouTube, а вместо това се фокусира върху необходимостта от „легитимен, безопасен и реалистичен механизъм, който да позволи на Украйна да възстанови пълноценния си демократичен процес дори в условията на продължителна война“.

Той добави, че страната е изправена пред „системна криза на управлението“ и „се страхува от промяна“, като посочи корупцията в Украйна като едно от нещата, които вредят на военните усилия.

Оттогава Зеленски назначи Евгени Хмара, кариерен разузнавач с нисък политически профил, за изпълняващ длъжността министър на отбраната.

На Федоров са били предложени други постове в правителството на Зеленски, включително вицепремиер по военните иновации, но 35-годишният политик заяви, че би се върнал единствено като министър на отбраната.

Бивш министър на дигиталната трансформация, Федоров създаде доброволческа „IT армия на Украйна“, която да извършва кибератаки срещу руснаците в първите дни след пълномащабното нахлуване.

По-късно той ръководи успешна кампания за набиране на средства, наречена „Армия от дронове“, и въведе елементи на „геймификация“ във войната, проектирайки система, която награждаваше украинските военни части с кредити за поразяване на руски цели.

Като министър на отбраната фокусът му върху дроновете, високотехнологичното воюване и обществените поръчки продължи, като дори поиска от основателя на SpaceX Илон Мъск да попречи на Русия да използва сателитите Starlink за атаки с дронове. Тази стъпка беше призната за причиняването на значителни смущения във фронтовите операции и напредъка на Русия.

В публикация във Facebook малко след уволнението си Федоров изброи постиженията си и заяви, че ще „продължи... да побеждава врага чрез асиметрия, бързина на иновациите и организационна сила“.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
Михайло Федоров Володимир Зеленски Украйна Избори по време на война Война в Украйна Демокрация Корупция Дронове IT армия Политическо напрежение
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