Как Сърбия отрази завръщането на цар Самуил в България

Сръбските медии широко отразяват връщането на останките на цар Самуил в България след повече от 1000 години.

Посочва се, че гробницата е открита през 1969 г. от гръцкия археолог Николаос Муцопулос, а България многократно е настоявала за връщането на останките.

Споразумението предвижда България да върне на Гърция църковни реликви, но според цитирани гръцки академици и религиозни лидери страната не дава достатъчно в замяна.

Изнесоха тленните останки на българския цар Самуил в Солун

Сръбските медии съобщават днес за връщането на тленните останки на цар Самуил от Гърция в България.

"Тленните останки на цар Самуил, който е управлявал между 997 и 1014 г., пристигат в България след над 1000 години", пише сръбската агенция ТАНЮГ в статия, публикувана и в други сръбски медии.

Агенцията отбелязва, че посрещането на тленните останки на цар Самуил в София днес включва тържествена церемония с държавни и военни почести, след което останките ще бъдат пренесени с тържествен кордон през централните софийски булеварди до базиликата "Света София".

"Тленните останки на цар Самуил с години са били пазени в Музея на византийската култура в Солун. Гробницата на царя е открита през 1969 г. в църквата "Свети Ахил" от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос", припомнят сръбските медии.

"През последните десетилетия България няколко пъти иска връщането на тленните останки, включително през 2015 г., когато тогавашният президент Росен Плевнелиев отправя такава молба. Въпросът е повдигнат отново през 2022 г. по времето на мандата на тогавашния премиер Кирил Петков. Предаването на тленните останки се случи след споразумение, постигнато тази седмица от министрите на културата на двете държави, според което България ще върне църковни реликви, които са взети от гръцки манастир по време на Първата световна война", се отбелязва още в публикациите, цитиращи български медии.

Допълва се, че видни гръцки академици и религиозни лидери са разкритикували споразумението, тъй като според тях България не дава достатъчно в замяна.