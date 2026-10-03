Свят

Как Сърбия отрази завръщането на цар Самуил в България

ТАНЮГ съобщава за тържественото посрещане на тленните останки на владетеля в София

3 октомври 2026, 14:40
Как Сърбия отрази завръщането на цар Самуил в България
Снимката е илюстративна   
Източник: IStock
  • Сръбските медии широко отразяват връщането на останките на цар Самуил в България след повече от 1000 години.
  • Посочва се, че гробницата е открита през 1969 г. от гръцкия археолог Николаос Муцопулос, а България многократно е настоявала за връщането на останките.
  • Споразумението предвижда България да върне на Гърция църковни реликви, но според цитирани гръцки академици и религиозни лидери страната не дава достатъчно в замяна.

Изнесоха тленните останки на българския цар Самуил в Солун

Сръбските медии съобщават днес за връщането на тленните останки на цар Самуил от Гърция в България. 

"Тленните останки на цар Самуил, който е управлявал между 997 и 1014 г., пристигат в България след над 1000 години", пише сръбската агенция ТАНЮГ в статия, публикувана и в други сръбски медии.

Агенцията отбелязва, че посрещането на тленните останки на цар Самуил в София днес включва тържествена церемония с държавни и военни почести, след което останките ще бъдат пренесени с тържествен кордон през централните софийски булеварди до базиликата "Света София".

"Тленните останки на цар Самуил с години са били пазени в Музея на византийската култура в Солун. Гробницата на царя е открита през 1969 г. в църквата "Свети Ахил" от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос", припомнят сръбските медии.

"През последните десетилетия България няколко пъти иска връщането на тленните останки, включително през 2015 г., когато тогавашният президент Росен Плевнелиев отправя такава молба. Въпросът е повдигнат отново през 2022 г. по времето на мандата на тогавашния премиер Кирил Петков. Предаването на тленните останки се случи след споразумение, постигнато тази седмица от министрите на културата на двете държави, според което България ще върне църковни реликви, които са взети от гръцки манастир по време на Първата световна война", се отбелязва още в публикациите, цитиращи български медии.

Допълва се, че видни гръцки академици и религиозни лидери са разкритикували споразумението, тъй като според тях България не дава достатъчно в замяна.

Източник: БТА, Симона - Алекс Михалева    
цар Самуил тленни останки България Гърция връщане история археология София културно наследство споразумение
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Завръщането на Самуил: Великият цар е отново в родината

Завръщането на Самуил: Великият цар е отново в родината

Почина Анатолий Кашпировски, хипнотизаторът, гледан от милиони в СССР

Почина Анатолий Кашпировски, хипнотизаторът, гледан от милиони в СССР

С оптичен мерник и заглушител: Снайперисти пазеха от БНБ церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил (СНИМКИ)

С оптичен мерник и заглушител: Снайперисти пазеха от БНБ церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил (СНИМКИ)

Дженифър Лопес хвана за ръка красивия си бодигард, разпали слухове за нов романс

Дженифър Лопес хвана за ръка красивия си бодигард, разпали слухове за нов романс

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Шеф на Toyota: Пазарът на EV е като увеселително влакче

Шеф на Toyota: Пазарът на EV е като увеселително влакче

carmarket.bg
България и 16 държави се обявиха против съкращенията в бюджета на ЕС
Ексклузивно

България и 16 държави се обявиха против съкращенията в бюджета на ЕС

Преди 17 часа
Илон Мъск и Шивон Зилис скъсаха
Ексклузивно

Илон Мъск и Шивон Зилис скъсаха

Преди 18 часа
Германският посланик в България: Русия е най-голямата заплаха
Ексклузивно

Германският посланик в България: Русия е най-голямата заплаха

Преди 16 часа
Зеленски обяви кога Путин ще ескалира войната
Ексклузивно

Зеленски обяви кога Путин ще ескалира войната

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Патриарх Даниил: Цар Самуил се завръща сред своите, за да остане завинаги в България

Патриарх Даниил: Цар Самуил се завръща сред своите, за да остане завинаги в България

България Преди 21 минути

Негово Светейшество оглави траурната служба в базиликата „Света София – Премъдрост Божия“ и определи останките на великия владетел като истинска светиня за държавната и народностната ни памет

Разследват смъртта на мъж, заклещен във вратите на метрото в Ню Йорк

Разследват смъртта на мъж, заклещен във вратите на метрото в Ню Йорк

Свят Преди 1 час

57-годишният Яв Боахене е бил затиснат при потеглянето на влака и е получил фатални наранявания

<p>Топ готвач и модел от Vogue отвориха гурме ресторант в село Стакевци</p>

Тя е с корица на Vogue, той готви за кралски особи - днес живеят на село в Северозапада

Любопитно Преди 3 часа

Филип се завръща от Норвегия, а Яна оставя модната кариера зад граница, за да създадат собствен бизнес в Северозапада

„Вече няма правила“: Зеленски с мрачно предупреждение за новата заповед на Путин

„Вече няма правила“: Зеленски с мрачно предупреждение за новата заповед на Путин

Свят Преди 3 часа

Украинският президент разкри от бомбоубежище в Киев, че Кремъл премахва всички ограничения - под прицел са ядрени централи, училища и големи градове преди зимата

Тревога в небето: Дрон затвори летището във Вилнюс

Тревога в небето: Дрон затвори летището във Вилнюс

Свят Преди 4 часа

Летището на литовската столица беше затворено за по-малко от час заради предполагаемо навлизане на дрон

Снимката е илюстративна

Как 6-годишно момиче поиска да отиде до тоалетната и спаси 180 живота на полета на Flydubai

Свят Преди 4 часа

Детето и майка му зърнаха кошмара в пилотската кабина, а последвалият писък вдигна пътниците на щурм срещу терориста

Виталий Кличко

Атака срещу Северния мост в Киев - какво се знае до момента

Свят Преди 4 часа

Кметът Виталий Кличко съобщи за удари по съоръжението рано сутринта и за работа на спешните служби

Ибрахимович разкритикува Роналдо: Дори лъвовете знаят кога ловът е приключил

Ибрахимович разкритикува Роналдо: Дори лъвовете знаят кога ловът е приключил

Любопитно Преди 4 часа

Златан разкритикува Кристиано за напускането на лагера на Португалия и поведението му около скандала в тима

Снимката е илюстративна

Тревога на гарата в Карлово: Изтичане на газ от цистерна блокира влака за Бургас

България Преди 4 часа

Полицията отцепи района след сигнал в 4:00 ч. тази сутрин, бързият влак от София престоява на гара „Христо Даново“ за неопределено време

Премиерът Румен Радев

Премиерът Румен Радев от летището в Солун: Отиваме да си вземем царя

България Преди 5 часа

Останките на Самуил са открити през 1965 г. в базиликата „Св. Ахилий“ в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос

Ваканционно селище „Елените“.

"Елените" година след потопа: "Призрачен град", четири жертви, 70 тома разследване и спор за незаконно строителство

България Преди 5 часа

РДНСК е издала заповед за премахване на незаконен строеж, която в момента се обжалва

Силвио Берлускони

Три години след смъртта му: Какво остава от политическото наследство на Берлускони

Свят Преди 6 часа

Три години след смъртта му Италия отбеляза 90-годишнината от рождението му и обсъжда политическото му наследство

Петролен танкер

Неидентифициран снаряд удари танкер за суров петрол край Оман

Свят Преди 6 часа

Екипажът е в безопасност, а засега няма данни за петролен разлив или екологични щети

Локомотив се запали в движение край Хасково

Локомотив се запали в движение край Хасково

България Преди 7 часа

Машинистите успели да спрат на гара Хасково и да откачат горящата машина от товарните вагони

Пхенян не отстъпва: КНДР изстреля балистична ракета след спор с Южна Корея

Пхенян не отстъпва: КНДР изстреля балистична ракета след спор с Южна Корея

Свят Преди 7 часа

Напрежението между Пхенян и Сеул се засили след експлозия с мини в демилитаризираната зона

Кола помете минувачи в австралийския Нюкасъл, има ранени

Кола помете минувачи в австралийския Нюкасъл, има ранени

Свят Преди 7 часа

Полицията съобщава, че първоначалните данни не сочат терористичен акт

Всичко от днес

От мрежата

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

След повече от 1000 години цар Самуил се завърна у дома: исторически ден за България

Edna.bg

Почина екстрасенсът Анатолий Кашпировски

Edna.bg

Самуил: Завръщането на българския цар (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Румен Радев: Днес един символ на държавническа доблест намира своя вечен дом в София

Nova.bg