Премиерът Румен Радев от летището в Солун: Отиваме да си вземем царя

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Премиерът Румен Радев пристигна в Солун, където заедно с делегация участва в церемонията по предаването на тленните останки, идентифицирани като тези на цар Самуил.

Предаването е част от двустранно споразумение.

Останките са открити през 1965 г. в базиликата „Св. Ахилий“.

Отиваме да си вземем царя, заяви премиерът Румен Радев на летището в гръцкия град Солун, цитиран от БНТ , която има екип на военно-транспортния самолет "Спартан".

Премиерът Румен Радев и водената от него делегация пристигнаха в Гърция за предаването на тленните останки на цар Самуил.

Румен Радев покани българите да посрещнат тленните останки на цар Самуил в София

В Музея на византийската култура в Солун започна официалната церемония по предаването на тленните останки на българския цар Самуил (997–1014 г.) от Гърция на България.

На церемонията присъства и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. От българска страна участват още заместник министър-председателят Иво Христов, министърът на културата Евтим Милошев и представители на академичната общност. От гръцка страна участва и министърът на културата Лина Мендони.

С военнотранспортния самолет „Спартан“ за Солун отпътува и гвардейска част.

В рамките на церемонията предстоят официалното предаване на останките и подписването на протоколи от министрите на културата на двете страни в присъствието на двамата премиери.

По силата на споразумението между София и Атина Гърция предава на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, открити през 1969 г. в базиликата „Св. Ахилий“ в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос. България от своя страна предава на Гърция 48 църковни реликви.

След края на церемонията тленните останки ще бъдат транспортирани до София с военнотранспортен самолет „Спартан“. По-късно днес в българската столица е предвидена държавна церемония по посрещането им, след което те ще бъдат пренесени с шествие до базиликата „Света София“ и положени в специално изработен саркофаг.