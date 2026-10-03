България

Премиерът Румен Радев от летището в Солун: Отиваме да си вземем царя

Останките на Самуил са открити през 1965 г. в базиликата „Св. Ахилий“ в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос

Обновена преди 1 час / 3 октомври 2026, 10:30
Историк: Няма ДНК доказателство, че останките са на цар Самуил

Историк: Няма ДНК доказателство, че останките са на цар Самуил

"Елените" година след потопа: "Призрачен град", четири жертви, 70 тома разследване и спор за незаконно строителство
Какво показват изследванията на останките на цар Самуил

Какво показват изследванията на останките на цар Самуил
Исторически момент за България: Цар Самуил се завръща у дома, какво ще се случи днес

Исторически момент за България: Цар Самуил се завръща у дома, какво ще се случи днес
Проф. Вагалински e убеден, че това са останките на цар Самуил

Проф. Вагалински e убеден, че това са останките на цар Самуил
Обвиняемият за убийството на Филипов, разследван за кражба на килограм злато

Обвиняемият за убийството на Филипов, разследван за кражба на килограм злато
Полети, мантинели, обществени поръчки и домашната ракия: Напрежение в НС по време на петъчния парламентарен контрол

Полети, мантинели, обществени поръчки и домашната ракия: Напрежение в НС по време на петъчния парламентарен контрол
Румен Радев: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което Гюров сключи с Украйна

Румен Радев: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което Гюров сключи с Украйна
  • Премиерът Румен Радев пристигна в Солун, където заедно с делегация участва в церемонията по предаването на тленните останки, идентифицирани като тези на цар Самуил.
  • Предаването е част от двустранно споразумение.
  • Останките са открити през 1965 г. в базиликата „Св. Ахилий“.

Отиваме да си вземем царя, заяви премиерът Румен Радев на летището в гръцкия град Солун, цитиран от БНТ, която има екип на военно-транспортния самолет "Спартан".

Премиерът Румен Радев и водената от него делегация пристигнаха в Гърция за предаването на тленните останки на цар Самуил.

Румен Радев покани българите да посрещнат тленните останки на цар Самуил в София

В Музея на византийската култура в Солун започна официалната церемония по предаването на тленните останки на българския цар Самуил (997–1014 г.) от Гърция на България.

На церемонията присъства и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. От българска страна участват още заместник министър-председателят Иво Христов, министърът на културата Евтим Милошев и представители на академичната общност. От гръцка страна участва и министърът на културата Лина Мендони.

С военнотранспортния самолет „Спартан“ за Солун отпътува и гвардейска част.

В рамките на церемонията предстоят официалното предаване на останките и подписването на протоколи от министрите на културата на двете страни в присъствието на двамата премиери.

По силата на споразумението между София и Атина Гърция предава на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, открити през 1969 г. в базиликата „Св. Ахилий“ в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос. България от своя страна предава на Гърция 48 църковни реликви.

След края на церемонията тленните останки ще бъдат транспортирани до София с военнотранспортен самолет „Спартан“. По-късно днес в българската столица е предвидена държавна церемония по посрещането им, след което те ще бъдат пренесени с шествие до базиликата „Света София“ и положени в специално изработен саркофаг.

Исторически ден: Цар Самуил се завръща у дома след повече от 1000 години
15 снимки
Останки цар Самуил
Останки цар Самуил
Останки цар Самуил
Останки цар Самуил

 

Източник: БТА    
Цар Самуил Тленни останки Румен Радев Гърция България Солун Церемония Споразумение Николаос Муцопулос Св. Ахилий
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Историк: Няма ДНК доказателство, че останките са на цар Самуил

Историк: Няма ДНК доказателство, че останките са на цар Самуил

Как 6-годишно момиче поиска да отиде до тоалетната и спаси 180 живота на полета на Flydubai

Как 6-годишно момиче поиска да отиде до тоалетната и спаси 180 живота на полета на Flydubai

Исторически момент: Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил

Исторически момент: Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил

„Вече няма правила“: Зеленски с мрачно предупреждение за новата заповед на Путин

„Вече няма правила“: Зеленски с мрачно предупреждение за новата заповед на Путин

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg
България и 16 държави се обявиха против съкращенията в бюджета на ЕС
Ексклузивно

България и 16 държави се обявиха против съкращенията в бюджета на ЕС

Преди 14 часа
Илон Мъск и Шивон Зилис скъсаха
Ексклузивно

Илон Мъск и Шивон Зилис скъсаха

Преди 15 часа
Германският посланик в България: Русия е най-голямата заплаха
Ексклузивно

Германският посланик в България: Русия е най-голямата заплаха

Преди 13 часа
Зеленски обяви кога Путин ще ескалира войната
Ексклузивно

Зеленски обяви кога Путин ще ескалира войната

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тревога в небето: Дрон затвори летището във Вилнюс

Тревога в небето: Дрон затвори летището във Вилнюс

Свят Преди 59 минути

Летището на литовската столица беше затворено за по-малко от час заради предполагаемо навлизане на дрон

Ибрахимович разкритикува Роналдо: Дори лъвовете знаят кога ловът е приключил

Ибрахимович разкритикува Роналдо: Дори лъвовете знаят кога ловът е приключил

Любопитно Преди 1 час

Златан разкритикува Кристиано за напускането на лагера на Португалия и поведението му около скандала в тима

Петролен танкер

Неидентифициран снаряд удари танкер за суров петрол край Оман

Свят Преди 3 часа

Екипажът е в безопасност, а засега няма данни за петролен разлив или екологични щети

Локомотив се запали в движение край Хасково

Локомотив се запали в движение край Хасково

България Преди 3 часа

Машинистите успели да спрат на гара Хасково и да откачат горящата машина от товарните вагони

Пхенян не отстъпва: КНДР изстреля балистична ракета след спор с Южна Корея

Пхенян не отстъпва: КНДР изстреля балистична ракета след спор с Южна Корея

Свят Преди 4 часа

Напрежението между Пхенян и Сеул се засили след експлозия с мини в демилитаризираната зона

Кола помете минувачи в австралийския Нюкасъл, има ранени

Кола помете минувачи в австралийския Нюкасъл, има ранени

Свят Преди 4 часа

Полицията съобщава, че първоначалните данни не сочат терористичен акт

Белодробна чума уби 28-годишна жена в Сибир

Белодробна чума уби 28-годишна жена в Сибир

Свят Преди 4 часа

Починалата е работила в институт за борба с чумата, а около 200 души са под карантина

AI може да не е взел работата ви, но е повлиял на заплатата

AI може да не е взел работата ви, но е повлиял на заплатата

Технологии Преди 5 часа

Основното притеснение покрай развитието на изкуствения интелект и навлизането му в бизнеса е колко работни места ще замени в бъдеще, но според скорошно проучване той вече влияе на работниците макар и индиректно върху тяхното заплащане

Военнослужещ от украинската бригада „К-2“

Операция „Вивалди“ има тайно оръжие - Украйна го нарича „Грифин“

Свят Преди 5 часа

Тежки дронове пренасят въоръжени наземни машини, които след това продължават самостоятелно към целите си

Украйна ускорява разработката на балистичните ракети FP-7 и FP-9

Украйна ускорява разработката на балистичните ракети FP-7 и FP-9

Свят Преди 5 часа

Fire Point планира да завърши разработката на ракетата до края на есента на 2026 г.

Есенен рестарт на организма: Как правилното хранене и хидратацията променят здравето

Есенен рестарт на организма: Как правилното хранене и хидратацията променят здравето

Любопитно Преди 5 часа

С настъпването на есента фитнес и йога експерти съветват да заложим на минимално преработени храни, добра хидратация и осъзнато хранене за възстановяване на баланса

Внимание, първи студове: Жълт код за слани в 8 области

Внимание, първи студове: Жълт код за слани в 8 области

България Преди 5 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

<p>Военният пилот Радостин Павлов: Извинявам се за поста &bdquo;Чичо Румене, здравей&ldquo;</p>

Военният пилот Радостин Павлов: Top Gun е пълна фантастика, понасял съм 6,5 G

България Преди 16 часа

Военният пилот Радостин Павлов: Извинявам се за поста „Чичо Румене, здравей“

Разбиха група за препродажба на лизингови автомобили

Разбиха група за препродажба на лизингови автомобили

България Преди 16 часа

Схемата е разкрита след шестмесечно разследване

Светият Синод остави архимандрит Никанор без право да служи

Светият Синод остави архимандрит Никанор без право да служи

България Преди 17 часа

БПЦ низвергна от сан архимандрит Дионисий

БПЦ низвергна от сан архимандрит Дионисий

България Преди 17 часа

Решението е окончателно и влиза в сила от 2 октомври

Всичко от днес

От мрежата

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Легендата продължава: синът на Мич Бюканън оглавява новите „Спасители на плажа“

Edna.bg

Щастие в дома на Кака Лара: семейството ѝ се увеличи с още един сладък член

Edna.bg

Тленните останки на цар Самуил бяха изнесени в залата на Музея на византийската култура в Солун

Nova.bg

Румен Радев: Изпълняваме морално завещание с връщането на тленните останки на цар Самуил

Nova.bg