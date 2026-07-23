Федоров с ултиматум към Зеленски: Иска да е военен министър

О тстраненият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров каза, че няма да приеме никакъв друг пост в правителството освен този на министър на отбраната, макар че президентът Володимир Зеленски му предложи други позиции, предаде "Ройтерс".

"Благодарен съм на президента за всички предложени ми възможности, но няма да приема никакъв друг пост освен този на министър на отбраната", заяви Федоров след днешната си среща със Зеленски.

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"Никаква друга длъжност не предоставя ефективната власт, необходима за борба с корупцията в обществените поръчки, за успешното извършване на реформата в армията, за планирането и предприемането на асиметрични операции срещу врага, както и за изкореняването на културата на лъжата и безотговорността в системата", добави в разпратено до медиите изявление Федоров, чието отстраняване от поста миналата седмица предизвика необичайни за сегашното военно време протести в Украйна.

Трийсет и пет годишният министър, който се застъпва за масирано използване на новите технологии с цел да се увеличи десетократно потенциалът на дроновете и да се реорганизират въоръжените сили, беше отстранен миналата седмица в рамките на промени в състава на правителството по решение на Зеленски. Министърът беше влязъл в конфликт за начина на водене на войната с Русия с главнокомандващия на украинската армия Олександър Сирски, който също беше сменен от президента във вторник.

През последните месеци срещу Сирски се натрупаха сериозни критики както от военните среди, така и от обществото. Част от тях бяха свързани с начина, по който ръководи бойните действия, като според негови критици той залага на прекалено централизирано командване и на тактики, довели до високи загуби на личен състав. Успоредно с това между него и вече бившия министър на отбраната Михайло Федоров възникнаха разногласия относно реформите в армията. Федоров настояваше за по-бърза модернизация, по-широко използване на дронове и нови технологии, както и за промени в начина на управление на въоръжените сили.

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Смяната на Сирски дойде на фона на политическо напрежение след освобождаването на Федоров, което предизвика обществени протести и призиви за промени и във военното командване. Зеленски представи решението като част от по-широко обновяване на ръководството на армията, целящо тя да стане по-гъвкава и по-добре адаптирана към съвременния характер на войната с Русия.

За нов главнокомандващ беше назначен генерал-майор Михайло Драпатий, който се смята за представител на по-младото поколение украински командири и е известен с подкрепата си за по-широкото използване на модерни технологии и иновативни подходи на бойното поле.

Поста на министъра на отбраната на Украйна временно пое в петък офицерът от разузнаването Евген Хмара.