Зеленски обяви кога Путин ще ескалира войната

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви пред "Ел Паис“, че Русия ще ескалира войната в навечерието на междинните избори в Съединените щати.

Зеленски направи връзка между последното засилване на руските атаки срещу Киев с междинните избори в САЩ, които ще се проведат през ноември, предава "Фокус“.

"Тактиката на Путин е да ескалира конфликта максимално и той ще го направи. И колкото повече се приближават междинните избори за Конгрес по време на президентството на Тръмп, толкова по-активно ще го прави“, смята Зеленски.

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"Светът може да бъде уверен в изявленията на Кремъл и в това, че Путин ще засили действията си с наближаването на изборите, за да демонстрира силата си“, подчерта президентът на Украйна.

Според него Москва "не се страхува от европейците и не реагира на санкции“, затова насочва изявленията си предимно към САЩ.

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Зеленски припомни и разговорите си с пратениците на Тръмп Джаред Кушнер и Стив Уиткоф, които посетиха Киев на 6 септември.

"Предупредих ги, че особено след изборите ще станат свидетели на масирани атаки, които ще засегнат пряко цивилното население“, отбеляза той.

Припомняме, че руският президент Владимир Путин каза по време на пленарната сесия на XXIII заседание на Международния дискусионен клуб "Валдай", че международните конфликти през следващата година е много вероятно да продължат.

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Путин каза още, че днес водещите сили в света притежават оръжия, способни да "унищожат целия живот" или да сведат планетата до катастрофално състояние. Според него няма гаранция, че тези оръжия няма да бъдат използвани.