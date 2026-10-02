Свят

Зеленски обяви кога Путин ще ескалира войната

Зеленски: Тактиката на Путин е да ескалира конфликта максимално и той ще го направи

Николай Киров Николай Киров

2 октомври 2026, 21:44
Зеленски обяви кога Путин ще ескалира войната
Източник: AP/БТА

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви пред "Ел Паис“, че Русия ще ескалира войната в навечерието на междинните избори в Съединените щати.

Зеленски направи връзка между последното засилване на руските атаки срещу Киев с междинните избори в САЩ, които ще се проведат през ноември, предава "Фокус“.

"Тактиката на Путин е да ескалира конфликта максимално и той ще го направи. И колкото повече се приближават междинните избори за Конгрес по време на президентството на Тръмп, толкова по-активно ще го прави“, смята Зеленски. 

Зеленски с тревожна прогноза: Русия готви нова мобилизация за 300 000 души

"Светът може да бъде уверен в изявленията на Кремъл и в това, че Путин ще засили действията си с наближаването на изборите, за да демонстрира силата си“, подчерта президентът на Украйна.

Според него Москва "не се страхува от европейците и не реагира на санкции“, затова насочва изявленията си предимно към САЩ.

Разкрита тайна сделка в реч на Зеленски вкара Киев в дипломатически капан с Южна Корея

Зеленски припомни и разговорите си с пратениците на Тръмп Джаред Кушнер и Стив Уиткоф, които посетиха Киев на 6 септември.

"Предупредих ги, че особено след изборите ще станат свидетели на масирани атаки, които ще засегнат пряко цивилното население“, отбеляза той. 

Припомняме, че руският президент Владимир Путин каза по време на пленарната сесия на XXIII заседание на Международния дискусионен клуб "Валдай", че международните конфликти през следващата година е много вероятно да продължат. 

Кремъл с реакция след изказването на Радев

Путин каза още, че днес водещите сили в света притежават оръжия, способни да "унищожат целия живот" или да сведат планетата до катастрофално състояние. Според него няма гаранция, че тези оръжия няма да бъдат използвани.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
Володимир Зеленски Владимир Путин Русия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
България и 16 държави се обявиха против съкращенията в бюджета на ЕС

България и 16 държави се обявиха против съкращенията в бюджета на ЕС

Илон Мъск и Шивон Зилис скъсаха

Илон Мъск и Шивон Зилис скъсаха

Германският посланик в България: Русия е най-голямата заплаха

Германският посланик в България: Русия е най-голямата заплаха

Зеленски обяви кога Путин ще ескалира войната

Зеленски обяви кога Путин ще ескалира войната

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Новият ви автомобил споделя личните ви данни. Без ваше знание

Новият ви автомобил споделя личните ви данни. Без ваше знание

carmarket.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 3 дни
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 3 дни
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Проф. Вагалински e убеден, че това са останките на цар Самуил

Проф. Вагалински e убеден, че това са останките на цар Самуил

България Преди 2 часа

Проф. Вагалински допълни, че ще придружи тленните останки на цар Самуил при връщането им в София

<p>Военният пилот Радостин Павлов: Извинявам се за поста &bdquo;Чичо Румене, здравей&ldquo;</p>

Военният пилот Радостин Павлов: Top Gun е пълна фантастика, понасял съм 6,5 G

България Преди 3 часа

Военният пилот Радостин Павлов: Извинявам се за поста „Чичо Румене, здравей“

БПЦ низвергна от сан архимандрит Дионисий

БПЦ низвергна от сан архимандрит Дионисий

България Преди 4 часа

Решението е окончателно и влиза в сила от 2 октомври

Обвиняемият за убийството на Филипов, разследван за кражба на килограм злато

Обвиняемият за убийството на Филипов, разследван за кражба на килограм злато

България Преди 5 часа

В хода на разследването полицаите получили оперативна информация

,

Как Гърция постигна изумителен икономически възход

Свят Преди 6 часа

Преди около десет години гърците масово протестираха срещу безпощадните мерки за строги икономии

КЗП започва проверки във веригите за цените на храните

КЗП започва проверки във веригите за цените на храните

Парите ни Преди 6 часа

Инспекторите ще сравняват текущите цени с предходни периоди и ще проверяват икономическата обоснованост при поскъпване

Катлийн Търнър и Майкъл Дъглас

Майкъл Дъглас призна за афера с колежка, пазена в тайна 40 години

Любопитно Преди 6 часа

Холивудската легенда най-накрая разкри за забранения си романс с Катлийн Търнър по време на снимки и как тогавашната му съпруга е прекъснала аферата им

Министърът на културата освободи директора на Национален фонд „Култура“

Министърът на културата освободи директора на Национален фонд „Култура“

България Преди 6 часа

Стартирана е процедура за обявяване на конкурс за длъжността

Ерлинг Холанд съди авиокомпания заради култовата си прическа

Ерлинг Холанд съди авиокомпания заради култовата си прическа

Любопитно Преди 6 часа

Компанията е публикувала дигитално обработено изображение на един от своите самолети, върху който е добавена характерната прическа на нападателя на Манчестър Сити - дълга коса, вързана на опашка, с обръснати страни

Разбиха мощна група за трафик на мигранти през България

Разбиха мощна група за трафик на мигранти през България

България Преди 6 часа

В хода на разследването са установени четири жилища в София, които са били използвани за настаняване и укриване

Домакинствата в еврозоната спестяват по-малко, нормата падна до 14,2%

Домакинствата в еврозоната спестяват по-малко, нормата падна до 14,2%

Парите ни Преди 6 часа

Потреблението расте по-бързо от доходите, а инвестиционната норма на домакинствата също се понижава

Ивкова разпореди проверка за отказ за кръводаряване в УМБАЛ „Св. Анна“

Ивкова разпореди проверка за отказ за кръводаряване в УМБАЛ „Св. Анна“

България Преди 6 часа

При установени нарушения ще бъдат предприети съответните действия

Наполеон

Изкуствен интелект разчете тайно писмо на Наполеон, написано преди 217 години

Любопитно Преди 6 часа

Инженер по киберсигурност използва новия модел GPT-6 Astra, за да разбере съдържанието на секретен документ от 1809 година. Откритието показва огромния потенциал на изкуствения интелект да разкрива исторически мистерии и неразчетени кодове

Аби Чой

Баща и син напазарували трион, месомелачка и хладилник преди бруталното убийство на млада майка

Свят Преди 6 часа

Тя тръгнала да вземе дъщеря си от училище, без да подозира за капана, подготвян от бившето ѝ семейство

=

ДПС сигнализира прокуратурата за договорите за мантинели

България Преди 7 часа

Също така ДПС искат прокуратурата да установят контактите на съветник на Румен Радев с производителя на мантинели

Палеонтолози в Китай откриха нов вид динозавър с четири крила

Палеонтолози в Китай откриха нов вид динозавър с четири крила

Любопитно Преди 7 часа

Изключително запазена вкаменелост на 100 милиона години, открита в Китай, разкрива нов вид микрораптор. Откритието оспорва досегашните теории и показва, че способността за летене при праисторическите животни е еволюирала по повече от един път

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg
1

Да погледнем към звездите от Камен бряг

sinoptik.bg
1

14 вида орхидеи под защитата на закона

sinoptik.bg

Тъмни нюанси през есента: 6 прически, за които си струва да се рискува

Edna.bg

С невиждани до момента кадри: Филип Буков загатна сцени от „Летище“

Edna.bg

От 34 деца до хиляди участници: Как походът по стъпките на цар Самуил се превърна в традиция

Nova.bg

"Добре дошъл у дома, царю": Кои са пилотите, които ще върнат тленните останки на цар Самуил в България

Nova.bg