Историк: Няма ДНК доказателство, че останките са на цар Самуил

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Не е правен ДНК анализ на тленните останки, така че според проф. Милко Палангурски няма научно потвърждение, че те са именно на цар Самуил.

Палангурски твърди, че подготовката за връщането и размяната на артефакти с Гърция е недостатъчно изяснена.

Историкът поставя под въпрос и начина и бързината на операцията, като смята, че тленните останки вероятно няма да останат постоянно в България.

Гърция се очаква да предаде на България останките, приписвани на цар Самуил

Не беше направен ДНК анализ на тленните останки, които ще бъдат върнати в България, за да се потвърди или не дали те са на цар Самуил.

Това, което знаем, е че на остров Свети Ахил е погребан цар Самуил и неговото семейство. Това каза историкът проф. Милко Палангурски в ефира на NOVA .

По думите му операцията по връщането на останките на владетеля не е подготвена добре.

Връщането на костите е въпрос на голяма дипломация, допълни още историкът.

“Отвори се “кутията на Пандора”. Тук проблемът не е в това, което ние връщаме, а че няма списък и никой не знае колко и какво е то.

Връщат в България останките на цар Самуил

Българската държава не направи каталог и изследването на артефактите, които действително принадлежат на гръцките манастири”, посочи Палангурски.

Той допълни, че тези артефакти, които България ще върне на Гърция “са крити близо 112 години” и подчерта, че у нас няма информация за самите тях.

Палангурски допълни, че преговорите за размяна на археологически находки между България и Гърция продължават и те засягат най-вероятно и ръкописи.

Също така е на мнение, че тленните останки на Самуил няма да бъдат положени у нас за постоянно.

Професорът също така допълни, че на капака на саркофага, в който ще бъдат положени тленните останки, не е изписана пълната титла на цар Самуил.

Той каза, че се бърза с организирането на въпросното връщане и размяна и смята, че това има политически привкус.