България

Локомотив се запали в движение край Хасково

Машинистите успели да спрат на гара Хасково и да откачат горящата машина от товарните вагони

3 октомври 2026, 08:42
Локомотив се запали в движение край Хасково
Източник: istock
  • Дизелов локомотив на товарен влак се е запалил в движение по линията Кърджали–Димитровград.
  • Машинистът и помощник-машинистът са откачили горящия локомотив и са го отдалечили от товарните вагони.
  • Два противопожарни екипа са потушили пожара.

Локомотив на товарен влак се запали между Песнопой и Баня
Стар дизелов локомотив се запали в движение, но машинистите запазиха спокойствие и с много хладнокръвие и смелост успяха да го откачат от товарната композиция. Инцидентът е станал в петък. 

По неизвестни засега причини локомотивът на товарен влак, който пътувал от Кърджали към Димитровград по жп линията Русе-Подкова пламнал в движение.

Машинистите са успели да стигнат до жп гара Хасково, да спрат и да откачат машината.

След това са изтеглили горящата машина на безопасно разстояние от товарните вагони.

Два противопожарни екипа изгасиха локомотива. На място дойде друг локомотив, който откара вагоните и горелия влекач до жп гарата в Димитровград.

Машинистът и помощник-машинистът са невредими.

Локомотив се запали между две гари в Монтанско

  • Как да се предпазим при пожар във влак

Пожарът във влак е сериозен инцидент, който може да застраши живота и здравето на пътниците и персонала. Макар и сравнително редки, подобни събития изискват бързи и адекватни реакции.

Причините за възникване на пожар могат да бъдат техническа неизправност (късо съединение, проблеми с отоплителната или вентилационната система), човешка небрежност (незагасена цигара) или умишлени действия.

При първи признаци на пожар, като дим или мирис на изгоряло, най-важното е да се запази спокойствие. Паниката възпрепятства трезвата преценка и може да доведе до хаотични и опасни действия. Първата стъпка е незабавното уведомяване на влаковия персонал - кондуктор или началник на влака. Ако това е невъзможно, трябва да се активира най-близката пожарна аларма или да се използва аварийната комуникационна система във вагона, за да се предупреди машинистът.

След подаване на сигнал, пътниците трябва стриктно да следват указанията на влаковата бригада, която е обучена да действа при подобни ситуации. Ако пожарът е във вашия вагон, незабавно се преместете в съседен, като затворите вратите след себе си, за да се забави разпространението на огъня и токсичния дим. При силно задимяване е препоръчително да се придвижвате ниско до пода, където въздухът е по-чист. Покриването на носа и устата с кърпа, по възможност навлажнена, може да филтрира част от вредните частици.

Ако влакът е в движение, в никакъв случай не трябва да се правят опити за скачане. Това е изключително опасно. Машинистът ще спре композицията на възможно най-безопасното място – гара или на открит участък, далеч от тунели и мостове, за да се улесни евакуацията и достъпът на пожарните екипи.

След спиране на влака евакуацията трябва да се извърши бързо, но без паника. Личният багаж трябва да бъде оставен, тъй като той може да забави излизането и да създаде пречки в коридорите и на изходите. Приоритет е да се помогне на деца, възрастни хора и хора с увреждания. След напускане на влака, всички трябва да се отдалечат на безопасно разстояние от композицията и железопътните линии. Връщането в горящия влак по какъвто и да е повод е абсолютно забранено.

 

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