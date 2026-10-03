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Тя е с корица на Vogue, той готви за кралски особи - днес живеят на село в Северозапада

Филип се завръща от Норвегия, а Яна оставя модната кариера зад граница, за да създадат собствен бизнес в Северозапада

3 октомври 2026, 12:25
Тя е с корица на Vogue, той готви за кралски особи - днес живеят на село в Северозапада
Източник: iStock/GettyImages
  • Топ готвачът Филип и бившият модел Яна избират живота на село - след международна кариера, включително работа в ресторанти със звезда Michelin и публикации във Vogue, двамата се установяват в село Стакевци, Северозападна България, и създават собствен гурме ресторант.
  • Ресторантът представя местните вкусове чрез седемстепенно меню - с продукти от района като картофи, орехи, ябълки и домашно вино. Сред предложенията са агнешки тартар, риба, маринована с цвекло, и десерт, вдъхновен от баница с локум.
  • Най-сериозното предизвикателство е липсата на надеждно водоснабдяване - понякога ресторантът остава без вода с дни и се налага двамата да я пренасят от местни чешми. Въпреки трудностите те искат да популяризират Северозапада, без да изграждат бизнеса си около престижни отличия и етикети.

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Топ готвач и топ модел избраха живота на село в Северозапада.

Той е работил в едни от най-известните ресторанти в Европа, включително в ресторанти със звезда Michelin. Тя е израснала в Канада, занимавала се е с моделство и има корица на Vogue. Днес Филип и Яна живеят и работят в село Стакевци, където развиват гурме ресторант.

За Филип пътят към кухнята започва във Видин, преминава през София, Ирландия, Италия и Норвегия и стига до ресторант в най-северните части на Европа. Там той работи шест години, а ресторантът впоследствие се превръща в един от водещите в Норвегия. Сред гостите му е и норвежкото кралско семейство.

Въпреки професионалното развитие в чужбина Филип решава да се върне в Северозапада. Причината е връзката му с България и желанието да създаде собствен ресторант в родния си регион.

„Крайно време е да се прибирам, да опитам там, пък ако не стане, винаги мога да се върна“, разказва той за решението си.

Яна също извървява необичаен път. Семейството ѝ заминава за Канада, когато тя е на 12 години. В същата година започва да се занимава с моделство и впоследствие работи за различни модни издания, сред които Elle и Vogue. Въпреки възможностите зад граница тя избира да се върне в България.

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Първоначално живее в София, но градът не се оказва нейното място. Така Яна се връща в родния си край и започва нов живот на село. Там среща и Филип.

Двамата се запознават чрез социалните мрежи. Общото между тях се оказва не само интересът към живота извън големия град, но и желанието да създадат нещо свое.

Днес ролите им са различни. Филип е в кухнята, а Яна посреща и обслужва гостите. За да работи в ресторанта, тя преминава през курсове и се обучава в областта на виното, етикета и ресторантьорското обслужване.

Ресторантът в Стакевци предлага седемстепенно меню, в което голяма част от продуктите са от района. В него намират място домашно вино, картофи от местни производители, орехи, ябълки и други продукти, които двамата намират около себе си.

Сред ястията са агнешки тартар, риба, маринована с цвекло, и десерт, вдъхновен от баницата с локум.

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За Филип именно използването на местни продукти е част от идеята му за ресторанта. Той иска чрез него да покаже възможностите на Северозапада и да привлече повече хора към региона.

Пътят обаче не е лесен. Един от най-сериозните проблеми е водоснабдяването. Двамата разказват, че се случва ресторантът да остане без вода с дни, без предварително предупреждение. Тогава се налага да пренасят вода от местни чешми и да мият съдовете извън ресторанта.

„Тук стресът ми е по-голям точно заради страничните фактори“, казва Филип, който е работил в професионални кухни с високо натоварване.

Въпреки трудностите двамата не се отказват от идеята си. Те искат ресторантът да бъде не просто място за хранене, а начин да покажат Северозапада през неговите продукти, вкусове и местни истории.

А на въпроса за Michelin Филип признава, че отношението му към звездите се е променило. Работил е в ресторанти, в които подобно отличие е било цел, но днес не иска да изгражда бизнеса си около етикети и оценки.

„Искаме да правим това, което обичаме, без да се съобразяваме с етикети. Да правим това, което ни е кеф. Това ни е различното тук. Ние затова сме дошли на село“, казва Филип.

Източник: NOVA    
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