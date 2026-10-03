„Вече няма правила“: Зеленски с мрачно предупреждение за новата заповед на Путин

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П утин е наредил на военните си лидери да вземат под прицел цивилни граждани и ядрени съоръжения, предупреждава Зеленски: „Вече няма правила“.

(Във видеото: Какво всъщност е хибридна война и засилва ли Русия хибридните атаки над Европа?)

Руският президент Владимир Путин е наредил на генералите си да изоставят правилата на войната и да засилят атаките срещу цивилни цели и ядрени енергийни обекти, предупредиха украински официални лица.

Путин поиска допълнителни мерки след украинските удари по гражданската инфраструктура на Русия

„Той [Путин] каза, че вече няма правила“, заяви украинският президент Володимир Зеленски пред Financial Times в четвъртък, говорейки от бомбоубежище в училище в столицата Киев.

Украинското разузнаване е прихванало информация, че Русия вече е премахнала ограниченията, уреждащи предишните въздушни удари, тъй като Москва отчаяно се опитва да си върне преимуществото след четири години и половина война.

Подобни атаки имат за цел не само да унищожат инфраструктурата, но и „да окажат натиск върху хората“ и да посеят страх сред цивилното население, каза Зеленски.

Тъй като фронтовата линия сега е до голяма степен статична и Русия не е в състояние да превземе източния регион Донбас, Путин сега преследва „масирани атаки, масирани убийства“, добави военният лидер.

Зеленски с ново предупреждение: Подготвяме още удари дълбоко в Русия

Заповедта е била дадена от Путин през септември, точно когато Русия започна да интензифицира въздушните си удари срещу Киев, поразявайки училища, болници и центрове за данни, наред с други цивилни цели, според украинското разузнаване.

Най-новата тактика на Русия е да засили атаките срещу най-големите градове на Украйна, включително Киев, Харков, Лвов и Одеса, за да ги изолира с настъпването на суровата зима.

Москва също така възнамерява да нанесе удари по ядрени съоръжения и да ги изключи от енергийната мрежа, за да се опита да принуди Украйна да приеме исканията на Русия в началото на 2027 г., според официални лица в Киев.

Тактиката на Русия за дестабилизация включва и предизвикване на нов поток от украински бежанци към съседни страни като Полша, където умората от конфликта и антиимигрантските настроения нарастват, според Киев.

Зеленски обяви началото на превантивни удари по военни обекти в Русия

Зеленски говореше от убежище в училище в Киев, което току-що бе ударено от руски реактивен дрон.

Той каза, че само през последния ден Русия е изстреляла около 500 дрона, половината от които са били с реактивни двигатели и по-трудни за сваляне.

Украйна отчаяно се опитва да засили противовъздушната си отбрана, но изпитва недостиг на двигатели за прихващачи на дронове, обясни Зеленски.

Украинският президент каза, че произведените в САЩ изтребители F-16 са изключително ефективни срещу новите реактивни дронове на Русия, но добави, че около половината от самолетите е трябвало да бъдат изпратени в чужбина за ремонт и поддръжка.

Зеленски с ново предупреждение: Подготвяме още атаки дълбоко в Русия

Киев иска да премести поддръжката на F-16 на украинска територия, за да позволи на изтребителите да се върнат по-бързо на бойното поле, каза Зеленски.

Коментарите му идват след месеци, в които Украйна успешно вземаше под прицел руска инфраструктура, включително петролни рафинерии, пристанища и промишлени обекти, предизвиквайки недостиг на гориво в страната и нанасяйки щети на руската икономика.

Но Зеленски критикува САЩ и Европа за това, че по негови думи правят „недостатъчно“, за да окажат икономически и дипломатически натиск върху Москва за край на войната.

Кремъл отрича военните му да вземат умишлено под прицел цивилна инфраструктура, въпреки видеодоказателствата, които показват обратното.

„Да върнем войната у дома“: Как се променя украинската стратегия за удари в Русия

„Въоръжените сили на Русия не нанасят удари по училища или болници“, заяви говорителят на руското правителство Дмитрий Песков.

Въпреки това Световната здравна организация е документирала над 3000 руски атаки срещу украински лечебни заведения, докато Министерството на образованието на Украйна съобщава, че повече от 4700 училища и университети са били ударени от началото на пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г.