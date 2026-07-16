Украйна преструктурира властта си: Ето кой е новият кандидат за министър на отбраната

Досегашният министър на отбраната Михаил Федоров обяви оставката си на 15 юли

У краинският вътрешен министър Игор Клименко е номиниран за нов ръководител на Министерството на отбраната на страната. Това съобщи депутатът Олха Василевска-Смаглюк от управляващата партия на президента Володимир Зеленски.

Министърът на отбраната на Украйна подаде оставка

Ако кандидатурата бъде одобрена, Клименко ще поеме един от най-важните постове в украинското правителство в момент, когато страната продължава войната с Русия и извършва промени във висшите етажи на властта.

Клименко ръководи Министерството на вътрешните работи от 2023 г. Той пое поста след смъртта на предишния вътрешен министър Денис Монастирски, който загина при катастрофа с хеликоптер край Киев.

Смяна на върха в отбраната

Досегашният министър на отбраната Михаил Федоров обяви оставката си на 15 юли. Той заяви, че решението е част от по-широко преструктуриране на украинското правителство, започнато от президента Володимир Зеленски.

В публикация в Telegram Федоров определи периода начело на ведомството като голяма чест и направи равносметка на свършеното от началото на мандата си.

Той посочи сред основните приоритети развитието на отбранителните технологии и модернизацията на армията. В отделна публикация министърът в оставка изброи и сферите, в които според него не е успял да постигне желаните резултати.

Продължава преструктурирането на правителството

Промените в Киев засягат не само военното ведомство. Ден по-рано премиерът Юлия Свириденко подаде оставка, което доведе до оттеглянето на целия кабинет.

Зеленски все още не е обявил официално кой ще бъде следващият министър-председател и какъв ще бъде окончателният състав на новото правителство.

Украинският президент заяви единствено, че страната променя политическата си стратегия заради нови предизвикателства и задачи.

Ключов момент за Киев

Смяната на ръководството на Министерството на отбраната идва в период на интензивни военни действия и продължаващи усилия на Украйна да укрепи отбранителните си способности.

Постът на военен министър е сред най-важните в държавата, тъй като ведомството отговаря за управлението на отбранителната политика, снабдяването на армията и координацията с международните партньори.