П очина руският политик, психотерапевт и хипнотист Анатолий Кашпировски, предава "24 часа ".

За кончината му съобщи шоуменът Андрей Малахов в "Телеграм".

„Анатолий Михайлович Кашпировски ни напусна. Нека почива в мир!", пише той.

Смъртта на Кашпировски беше потвърдена и в разговор с РИА Новости от неговия представител Сергей Рудих.

Анатолий Карпов е в изкуствена кома

Сърцето му е спряло в 6:40 часа тази сутрин.

Анатолий Кашпировски беше на 86 години. През септември 2026 г. той стана баща. Тогава, на фона на слуховете за тежкото здравословно състояние на Кашпировски, Рудих заяви, че екстрасенсът следи за здравето си, занимава се с физически упражнения и спазва здравословен режим на хранене.

Методите на психотерапевта неведнъж бяха поставяни под съмнение. През 2006 г. в Челябинск Кашпировски беше подведен под административна отговорност за незаконно практикуване на народна медицина.

Съпругата на Анатолий Карпов с информация за състоянието му

През есента на 2024 г. Кашпировски възобнови масовите сеанси и започна да продава продукти от своя бранд.

Кашпировски се превръща в истински телевизионен феномен в края на съветската епоха. През 1989 г. неговите сеанси, излъчвани по централната съветска телевизия, събират милиони зрители пред екраните. Той твърди, че чрез внушение и психотерапия може да облекчава различни заболявания, а зрителите следват указанията му от домовете си. Твърденията му за лечебния ефект на тези сеанси не са научно доказани, пише руското издание "Газета".

Популярността му бързо надхвърля границите на СССР, като телевизионните му изяви се превръщат в един от най-разпознаваемите феномени на времето.

Освен с телевизионната си кариера Кашпировски се занимава и с политика. През 1993 г. е избран за депутат в руската Държавна дума.