Свят

Почина Анатолий Кашпировски, хипнотизаторът, гледан от милиони в СССР

Кашпировски е починал на 86 години, съобщиха неговият представител и шоуменът Андрей Малахов

3 октомври 2026, 13:08
Почина Анатолий Кашпировски, хипнотизаторът, гледан от милиони в СССР
Източник: iStock

П очина руският политик, психотерапевт и хипнотист Анатолий Кашпировски, предава "24 часа".

За кончината му съобщи шоуменът Андрей Малахов в "Телеграм".

„Анатолий Михайлович Кашпировски ни напусна. Нека почива в мир!", пише той. 

Смъртта на Кашпировски беше потвърдена и в разговор с РИА Новости от неговия представител Сергей Рудих.

Анатолий Карпов е в изкуствена кома

Сърцето му е спряло в 6:40 часа тази сутрин. 

Анатолий Кашпировски беше на 86 години. През септември 2026 г. той стана баща. Тогава, на фона на слуховете за тежкото здравословно състояние на Кашпировски, Рудих заяви, че екстрасенсът следи за здравето си, занимава се с физически упражнения и спазва здравословен режим на хранене.

Методите на психотерапевта неведнъж бяха поставяни под съмнение. През 2006 г. в Челябинск Кашпировски беше подведен под административна отговорност за незаконно практикуване на народна медицина.

Съпругата на Анатолий Карпов с информация за състоянието му

През есента на 2024 г. Кашпировски възобнови масовите сеанси и започна да продава продукти от своя бранд.

Кашпировски се превръща в истински телевизионен феномен в края на съветската епоха. През 1989 г. неговите сеанси, излъчвани по централната съветска телевизия, събират милиони зрители пред екраните. Той твърди, че чрез внушение и психотерапия може да облекчава различни заболявания, а зрителите следват указанията му от домовете си. Твърденията му за лечебния ефект на тези сеанси не са научно доказани, пише руското издание "Газета". 

Популярността му бързо надхвърля границите на СССР, като телевизионните му изяви се превръщат в един от най-разпознаваемите феномени на времето.

Освен с телевизионната си кариера Кашпировски се занимава и с политика. През 1993 г. е избран за депутат в руската Държавна дума.

Източник: "24 часа"    
анатолий кашпировски почина психотерапевт хипнотист телевизионни сеанси съветска епоха телевизионен феномен екстрасенс руски политик внушение
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Завръщането на Самуил: Великият цар е отново в родината

Завръщането на Самуил: Великият цар е отново в родината

Почина Анатолий Кашпировски, хипнотизаторът, гледан от милиони в СССР

Почина Анатолий Кашпировски, хипнотизаторът, гледан от милиони в СССР

С оптичен мерник и заглушител: Снайперисти пазеха от БНБ церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил (СНИМКИ)

С оптичен мерник и заглушител: Снайперисти пазеха от БНБ церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил (СНИМКИ)

Дженифър Лопес хвана за ръка красивия си бодигард, разпали слухове за нов романс

Дженифър Лопес хвана за ръка красивия си бодигард, разпали слухове за нов романс

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg
България и 16 държави се обявиха против съкращенията в бюджета на ЕС
Ексклузивно

България и 16 държави се обявиха против съкращенията в бюджета на ЕС

Преди 17 часа
Илон Мъск и Шивон Зилис скъсаха
Ексклузивно

Илон Мъск и Шивон Зилис скъсаха

Преди 18 часа
Германският посланик в България: Русия е най-голямата заплаха
Ексклузивно

Германският посланик в България: Русия е най-голямата заплаха

Преди 16 часа
Зеленски обяви кога Путин ще ескалира войната
Ексклузивно

Зеленски обяви кога Путин ще ескалира войната

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Патриарх Даниил: Цар Самуил се завръща сред своите, за да остане завинаги в България

Патриарх Даниил: Цар Самуил се завръща сред своите, за да остане завинаги в България

България Преди 21 минути

Негово Светейшество оглави траурната служба в базиликата „Света София – Премъдрост Божия“ и определи останките на великия владетел като истинска светиня за държавната и народностната ни памет

Снимката е илюстративна

Как Сърбия отрази завръщането на цар Самуил в България

Свят Преди 1 час

ТАНЮГ съобщава за тържественото посрещане на тленните останки на владетеля в София

„Тя винаги ми е харесвала“: Тръмп смекчи тона към Мелони

„Тя винаги ми е харесвала“: Тръмп смекчи тона към Мелони

Свят Преди 2 часа

Американският президент заяви, че Мелони винаги му е харесвала след месеци на публично напрежение между двамата

Подът пропадна, таванът рухна: Бар се срути в Испания, има пострадали

Подът пропадна, таванът рухна: Бар се срути в Испания, има пострадали

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал в Сан Висенте де ла Сонсиера, а между 25 и 30 души са останали блокирани в сградата

<p>Топ готвач и модел от Vogue отвориха гурме ресторант в село Стакевци</p>

Тя е с корица на Vogue, той готви за кралски особи - днес живеят на село в Северозапада

Любопитно Преди 3 часа

Филип се завръща от Норвегия, а Яна оставя модната кариера зад граница, за да създадат собствен бизнес в Северозапада

„Вече няма правила“: Зеленски с мрачно предупреждение за новата заповед на Путин

„Вече няма правила“: Зеленски с мрачно предупреждение за новата заповед на Путин

Свят Преди 3 часа

Украинският президент разкри от бомбоубежище в Киев, че Кремъл премахва всички ограничения - под прицел са ядрени централи, училища и големи градове преди зимата

Тревога в небето: Дрон затвори летището във Вилнюс

Тревога в небето: Дрон затвори летището във Вилнюс

Свят Преди 4 часа

Летището на литовската столица беше затворено за по-малко от час заради предполагаемо навлизане на дрон

Снимката е илюстративна

Как 6-годишно момиче поиска да отиде до тоалетната и спаси 180 живота на полета на Flydubai

Свят Преди 4 часа

Детето и майка му зърнаха кошмара в пилотската кабина, а последвалият писък вдигна пътниците на щурм срещу терориста

Виталий Кличко

Атака срещу Северния мост в Киев - какво се знае до момента

Свят Преди 4 часа

Кметът Виталий Кличко съобщи за удари по съоръжението рано сутринта и за работа на спешните служби

Ибрахимович разкритикува Роналдо: Дори лъвовете знаят кога ловът е приключил

Ибрахимович разкритикува Роналдо: Дори лъвовете знаят кога ловът е приключил

Любопитно Преди 4 часа

Златан разкритикува Кристиано за напускането на лагера на Португалия и поведението му около скандала в тима

Снимката е илюстративна

Тревога на гарата в Карлово: Изтичане на газ от цистерна блокира влака за Бургас

България Преди 4 часа

Полицията отцепи района след сигнал в 4:00 ч. тази сутрин, бързият влак от София престоява на гара „Христо Даново“ за неопределено време

Премиерът Румен Радев

Премиерът Румен Радев от летището в Солун: Отиваме да си вземем царя

България Преди 5 часа

Останките на Самуил са открити през 1965 г. в базиликата „Св. Ахилий“ в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос

Исторически момент: Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил

Исторически момент: Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил

България Преди 5 часа

Останките на българския владетел бяха предадени на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун

Проф. Милко Палангурски

Историк: Няма ДНК доказателство, че останките са на цар Самуил

България Преди 5 часа

Историкът проф. Милко Палангурски заяви, че костите ще бъдат върнати в България без генетично изследванe

Ваканционно селище „Елените“.

"Елените" година след потопа: "Призрачен град", четири жертви, 70 тома разследване и спор за незаконно строителство

България Преди 5 часа

РДНСК е издала заповед за премахване на незаконен строеж, която в момента се обжалва

Силвио Берлускони

Три години след смъртта му: Какво остава от политическото наследство на Берлускони

Свят Преди 6 часа

Три години след смъртта му Италия отбеляза 90-годишнината от рождението му и обсъжда политическото му наследство

Всичко от днес

От мрежата

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

След повече от 1000 години цар Самуил се завърна у дома: исторически ден за България

Edna.bg

Почина екстрасенсът Анатолий Кашпировски

Edna.bg

Самуил: Завръщането на българския цар (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Румен Радев: Днес един символ на държавническа доблест намира своя вечен дом в София

Nova.bg