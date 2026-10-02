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Германският посланик в България: Русия е най-голямата заплаха

Планк: Трябва да си покажем зъбите

Николай Киров Николай Киров

2 октомври 2026, 23:04
Германският посланик в България: Русия е най-голямата заплаха
Източник: БГНЕС

Р усия е най-голямата заплаха за Европа в момента, заяви германският посланик в България, като определи руската агресия срещу Украйна и засилващата се руска хибридна война като сериозно предизвикателство пред европейското единство.

В речта си по случай тържествата за Деня на Германското единство, тя подчерта, че Европа трябва да бъде по-сплотена от всякога и да укрепва отбранителните си способности. По думите ѝ Русия не приема основан на правила международен ред и вместо него залага на „правото на по-силния“.

„Бих искала да посоча ясно от коя държава произлиза най-голямата заплаха за Европа в момента: именно от Русия“, заяви посланикът. Тя посочи, че Москва нахлу в Украйна през 2022 г. и води срещу страната „брутална агресивна война, за която нямаше никакъв повод“.

"Русия е най-голямата заплаха за НАТО и свободата в Европа"

Според нея Русия едновременно с това разширява хибридните си действия в Европа, опитвайки се да разколебае и раздели европейските общества. Като пример тя посочи „атентата с дрон на летището в Лайпциг“, който според нея показва, че Русия „не признава граници и не се смущава от опасността да има убити и ранени и в Европейския съюз“.

Посланикът свърза руската политика и с опитите за влияние върху обществените нагласи в самите европейски държави. Тя даде за пример позициите на „Алтернатива за Германия“, като отбеляза, че резултатите от демократичните избори трябва да бъдат уважавани и тревогите на гражданите да получат отговор.

В същото време Планк заяви, че част от обществената несигурност е породена от систематична руска дезинформация.

„Показателно е, когато тези, които имат полза от подобна несигурност, същевременно заемат про-руски позиции. Тук обаче трябва да погледнем истината в очите: Застъпването за позиции на Путин означава отслабване на Германия“, каза тя.

Германия предупреди Европа: Руската агресия ескалира

Като отговор на руските действия германският посланик призова европейските държави към по-тясно сътрудничество и увеличаване на отбранителните им способности.

„Европейското единство днес повече от всякога е необходимост. Трябва да сме още по-сплотени, заедно да увеличим нашите отбранителни способности. Трябва да си покажем зъбите, а не да свиваме опашка като уплашено куче“, заяви тя.

По думите ѝ Европа трябва да има готовност да защитава не само територията си, но и ценностите, върху които е изградена - свободата, демокрацията, върховенството на закона и свободното движение на хора.

В тази връзка тя припомни думите на Васил Левски: „От никоя страна нищо не се надяваме и никому за нищо не се молим. Всичко се състои според нас в нашите задружни сили.“

„В тези времена трябва да сме по-сплотени от всякога, трябва да се отбраняваме със задружни сили и да покажем, че сме по-силни, че волята ни за независимост е несломима“, подчерта германският посланик.

В края на речта си тя подчерта близките отношения между България и Германия и заяви, че двете страни, заедно с останалите държави членки, трябва да защитават Европейския съюз като „пространство на мир“ и да работят за неговото укрепване.

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Русия Германски посланик
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