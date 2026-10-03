Свят

Атака срещу Северния мост в Киев - какво се знае до момента

Кметът Виталий Кличко съобщи за удари по съоръжението рано сутринта и за работа на спешните служби

3 октомври 2026, 11:11
Атака срещу Северния мост в Киев - какво се знае до момента
Виталий Кличко   
Източник: Getty

Р уските сили рано днес атакуваха Северния мост в Киев, заяви кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от украинската новинарска агенция Укринформ.

"Удари по Северния мост. Спешните служби са на място", написа Кличко в комуникационното приложение "Телеграм".

Руски дронове отново атакуваха Южния мост в Киев

Северният мост е вторият голям мост в Киев, който бе атакуван от Русия тези дни, отбелязва Франс прес.

Русия с мощна атака срещу Киев с дронове и ракети

Вчера и онзи ден руски дронове атакуваха Южния мост и наложиха спирането на движението по него. Това доведе до гигантски задръствания в украинската столица, през която минава река Днепър.

Това са първите сериозни атаки срещу основните мостове на Киев след пълномащабното нахлуване на руските сили в Украйна през 2022 г.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
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