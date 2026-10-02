Свят

Тръмп с бомбастична новина за Европа

Изявлението му идва в момент на кризисни разговори между европейските държави

Николай Киров Николай Киров

2 октомври 2026, 17:16
Тръмп с бомбастична новина за Европа
Източник: EPA/БГНЕС

Е вропа се е съгласила да освободи значителни количества дизелово гориво от своите резерви, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Европа току-що се съгласи да освободи огромно количество от своите големи запаси от дизелово гориво. Процесът ще започне незабавно. Благодаря за вниманието към този въпрос!“, написа Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

Тръмп притиска Европа за дизела, плаши със забрана на износ

Изявлението му идва в момент на кризисни разговори между Германия, Франция, Ирландия, Италия и Европейската комисия заради рязкото поскъпване на дизела и опасенията от недостиг на горива. В петък страните обсъдиха предложение на френския президент Еманюел Макрон, според което ЕС може да освободи 50 млн. барела дизел, докато държавите от Международната агенция по енергетика да пуснат на пазара още 50 млн. барела суров петрол.

Темата беше обсъждана след засиления натиск от Вашингтон. В четвъртък американският финансов министър Скот Бесент призова европейските партньори на САЩ незабавно да използват част от резервите си, за да увеличат предлагането на горива. Малко по-късно Тръмп заяви, че администрацията му може да поиска от европейските държави да освободят 120 млн. барела от дизеловите си запаси.

Натискът идва на фона на сериозното поскъпване на дизела в САЩ и Европа. Според данните, цитирани от АП, средната цена на дизела в САЩ е достигнала 6,37 долара за галон в петък (1,5 евро за литър), след като през септември беше отчетена рекордна стойност от 6,52 долара за галон.

За ситуацията допринасят прекъсванията на енергийните доставки, свързани с войната с Иран, войната в Украйна и нарушенията в работата на рафинерии в Близкия изток и Русия. Китайски рафинерии също са ограничили износа на горива през октомври, за да увеличат собствените си запаси.

Спешна среща в ЕС заради цените на горивата

Френският президент Еманюел Макрон е разговарял с Тръмп по телефона за глобалната енергийна ситуация. Франция, която в момента председателства Г-7, подготвя и видеоконференция на лидерите на групата, посветена на мерките за стабилизиране на енергийния пазар.

Редактор: Николай Киров
Източник: AP, Reuters    
Дизелово гориво Енергийна криза Доналд Тръмп
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Обвиняемият за убийството на Филипов, разследван за кражба на килограм злато

Обвиняемият за убийството на Филипов, разследван за кражба на килограм злато

Фон дер Лайен към Скопие: Направете ключовата стъпка

Фон дер Лайен към Скопие: Направете ключовата стъпка

Тръмп с бомбастична новина за Европа

Тръмп с бомбастична новина за Европа

БПЦ низвергна от сан архимандрит Дионисий

БПЦ низвергна от сан архимандрит Дионисий

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 3 дни
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 3 дни
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Как Гърция постигна изумителен икономически възход

Свят Преди 1 час

Преди около десет години гърците масово протестираха срещу безпощадните мерки за строги икономии

КЗП започва проверки във веригите за цените на храните

КЗП започва проверки във веригите за цените на храните

Парите ни Преди 1 час

Инспекторите ще сравняват текущите цени с предходни периоди и ще проверяват икономическата обоснованост при поскъпване

Ерлинг Холанд съди авиокомпания заради култовата си прическа

Ерлинг Холанд съди авиокомпания заради култовата си прическа

Любопитно Преди 2 часа

Компанията е публикувала дигитално обработено изображение на един от своите самолети, върху който е добавена характерната прическа на нападателя на Манчестър Сити - дълга коса, вързана на опашка, с обръснати страни

Разбиха мощна група за трафик на мигранти през България

Разбиха мощна група за трафик на мигранти през България

България Преди 2 часа

В хода на разследването са установени четири жилища в София, които са били използвани за настаняване и укриване

Домакинствата в еврозоната спестяват по-малко, нормата падна до 14,2%

Домакинствата в еврозоната спестяват по-малко, нормата падна до 14,2%

Парите ни Преди 2 часа

Потреблението расте по-бързо от доходите, а инвестиционната норма на домакинствата също се понижава

Ивкова разпореди проверка за отказ за кръводаряване в УМБАЛ „Св. Анна“

Ивкова разпореди проверка за отказ за кръводаряване в УМБАЛ „Св. Анна“

България Преди 2 часа

При установени нарушения ще бъдат предприети съответните действия

Наполеон

Изкуствен интелект разчете тайно писмо на Наполеон, написано преди 217 години

Любопитно Преди 2 часа

Инженер по киберсигурност използва новия модел GPT-6 Astra, за да разбере съдържанието на секретен документ от 1809 година. Откритието показва огромния потенциал на изкуствения интелект да разкрива исторически мистерии и неразчетени кодове

Аби Чой

Баща и син напазарували трион, месомелачка и хладилник преди бруталното убийство на млада майка

Свят Преди 2 часа

Тя тръгнала да вземе дъщеря си от училище, без да подозира за капана, подготвян от бившето ѝ семейство

=

ДПС сигнализира прокуратурата за договорите за мантинели

България Преди 2 часа

Също така ДПС искат прокуратурата да установят контактите на съветник на Румен Радев с производителя на мантинели

Палеонтолози в Китай откриха нов вид динозавър с четири крила

Палеонтолози в Китай откриха нов вид динозавър с четири крила

Любопитно Преди 3 часа

Изключително запазена вкаменелост на 100 милиона години, открита в Китай, разкрива нов вид микрораптор. Откритието оспорва досегашните теории и показва, че способността за летене при праисторическите животни е еволюирала по повече от един път

Научен пробив: Учените ще могат да изтриват лошите ви спомени

Научен пробив: Учените ще могат да изтриват лошите ви спомени

Любопитно Преди 3 часа

Учени успешно демонстрираха способността да локализират, активират и дори да премахват конкретни спомени в мозъците на гризачи

В състояние ли е Иран да произведе атомна бомба

В състояние ли е Иран да произведе атомна бомба

Свят Преди 3 часа

Техеран обмисля дали да напусне Договора за неразпространение на ядрените оръжия, а сателитни снимки показват засилена активност в някои от неговите ядрени обекти

Ще има ли магнитни бури през октомври? Една дата заслужава внимание

Ще има ли магнитни бури през октомври? Една дата заслужава внимание

Любопитно Преди 3 часа

След променливия септември, октомври започва с обещание за значително по-спокойна геомагнитна картина. Предварителните прогнози сочат ниска до умерена активност

Конрад Лант (Cronos)

Почина легендарният фронтмен на Venom Конрад Лант - Cronos

Свят Преди 3 часа

Вокалистът и басист, известен под сценичния си псевдоним Cronos, остави незаличима следа в историята на тежката музика

ЕК одобри 170 млн. евро „иранска помощ“ за българските земеделци

ЕК одобри 170 млн. евро „иранска помощ“ за българските земеделци

Парите ни Преди 3 часа

До 50 000 евро ще може да получи едно предприятие, а средствата трябва да бъдат изплатени до края на годината

Куче вдигна полицията на крак и спаси живота на стопанина си

Куче вдигна полицията на крак и спаси живота на стопанина си

Любопитно Преди 3 часа

Вeрен домашен любимец излезе на пътя и доведе полицай до къщата, където пострадалият мъж прекарал над три часа в безпомощно състояние

Всичко от днес

От мрежата

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

Да погледнем към звездите от Камен бряг

sinoptik.bg
1

14 вида орхидеи под защитата на закона

sinoptik.bg

Тъмни нюанси през есента: 6 прически, за които си струва да се рискува

Edna.bg

С невиждани до момента кадри: Филип Буков загатна сцени от „Летище“

Edna.bg

Разбита каса и злато за близо 200 000 лева: Обвиненият за смъртта на Илиян Филипов - проверяван по друго разследване

Nova.bg

Последни часове до завръщането на тленните останки на цар Самуил (ОБЗОР)

Nova.bg