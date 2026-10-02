Тръмп с бомбастична новина за Европа

Е вропа се е съгласила да освободи значителни количества дизелово гориво от своите резерви, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Европа току-що се съгласи да освободи огромно количество от своите големи запаси от дизелово гориво. Процесът ще започне незабавно. Благодаря за вниманието към този въпрос!“, написа Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

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Изявлението му идва в момент на кризисни разговори между Германия, Франция, Ирландия, Италия и Европейската комисия заради рязкото поскъпване на дизела и опасенията от недостиг на горива. В петък страните обсъдиха предложение на френския президент Еманюел Макрон, според което ЕС може да освободи 50 млн. барела дизел, докато държавите от Международната агенция по енергетика да пуснат на пазара още 50 млн. барела суров петрол.

Темата беше обсъждана след засиления натиск от Вашингтон. В четвъртък американският финансов министър Скот Бесент призова европейските партньори на САЩ незабавно да използват част от резервите си, за да увеличат предлагането на горива. Малко по-късно Тръмп заяви, че администрацията му може да поиска от европейските държави да освободят 120 млн. барела от дизеловите си запаси.

Натискът идва на фона на сериозното поскъпване на дизела в САЩ и Европа. Според данните, цитирани от АП, средната цена на дизела в САЩ е достигнала 6,37 долара за галон в петък (1,5 евро за литър), след като през септември беше отчетена рекордна стойност от 6,52 долара за галон.

За ситуацията допринасят прекъсванията на енергийните доставки, свързани с войната с Иран, войната в Украйна и нарушенията в работата на рафинерии в Близкия изток и Русия. Китайски рафинерии също са ограничили износа на горива през октомври, за да увеличат собствените си запаси.

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Френският президент Еманюел Макрон е разговарял с Тръмп по телефона за глобалната енергийна ситуация. Франция, която в момента председателства Г-7, подготвя и видеоконференция на лидерите на групата, посветена на мерките за стабилизиране на енергийния пазар.