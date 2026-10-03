Ибрахимович разкритикува Роналдо: Дори лъвовете знаят кога ловът е приключил

Б ившият нападател на Швеция Златан Ибрахимович разкритикува Кристиано Роналдо за решението му да напусне лагера на португалския национален отбор, както и за поведението му по време на скандала в тима.
„Не бива да позволяваш на егото си да съсипе наследството, което си изградил.
‼️ ❞𝗡𝗘𝗖𝗘𝗦𝗜𝗧𝗔 𝗘𝗡𝗧𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗘 𝗬𝗔 𝗡𝗢 𝗘𝗦 𝗝𝗢𝗩𝗘𝗡❞— Diario AS (@diarioas) October 1, 2026
💥 Las palabras de Ibrahimovic tras el 'terremoto Cristiano' pic.twitter.com/6VZW9mfVS8
Да напуснеш лагера на Португалия, без дори да разговаряш със съотборниците си? Това е неуважение.
Трябва да осъзнаеш, че вече не си млад. Погледни Златан. И аз някога бях млад.
Играх на най-високо ниво, а след това сложих край на кариерата си. Дори лъвовете знаят кога ловът е приключил“, заяви Ибрахимович в интервю за Tudn.
🚨 🎙️ Zlatan Ibrahimovic Reacts To the Drama Between Portugal Coach Jorge Jesus and Cristiano Ronaldo:— Lord Zeus CFC/RM (@LordZeus_Usulor) September 30, 2026
🗣️“Listen. Ronaldo should not be angry because he sat on the bench. Any player can sit on the bench. I am Zlatan, and Mourinho benched me in my prime. Not because I was… pic.twitter.com/Li1x2Fy3Pa
По-рано се появиха информации, че Роналдо е решил да прекрати кариерата си в националния отбор.
Причина за недоволството му е липсата на игрово време в мача срещу Норвегия.