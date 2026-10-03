България

Исторически момент: Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил

Останките на българския владетел бяха предадени на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун

Обновена преди 1 час / 3 октомври 2026, 10:23
Исторически момент: Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил
Източник: БГНЕС
  • Румен Радев заяви, че връщането на останките на цар Самуил е исторически и символен момент за България и Гърция.
  • Официалното предаване се състоя в Солун в присъствието на Радев и Кириакос Мицотакис, като министрите на културата на двете страни подписаха съответните протоколи.
  • След церемонията останките се транспортират със „Спартан“ до София, където ще бъдат посрещнати с държавна церемония и шествие до базиликата „Света София“.
  1. Румен Радев: Ако в миналото цар Самуил ни е разделял, днес той ни обединява

Премиерът Румен Радев прие в Солун тленните останки на българския цар Самуил на официална церемония в Музея на византийската култура. Той благодари на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, на министрите на културата на двете страни и на дипломатическите екипи за постигнатото споразумение между България и Гърция.

Радев посочи, че стремежът на България да бъдат върнати останките на цар Самуил датира от 60-те години на XX век, когато професор Николаос Муцопулос ги открива при археологически разкопки на базиликата на остров Свети Ахилий. По думите му за тези шест десетилетия българската държава не е прекъсвала усилията си за връщането им.

„Днес ние изпълняваме моралното завещание на професор Муцопулос, те да се върнат на българите“, заяви премиерът.

Той изрази благодарност към гръцкия премиер за политическото лидерство при постигането на споразумението, което предвижда реципрочна размяна за съхранение на исторически реликви и културни артефакти.

„Тези неща принадлежат на нашите два народа, те са нашата памет и нашата връзка. Нашите сънародници и бъдещите поколения заслужават и трябва да могат да отдават почит към своите предци“, каза Радев.

По думите му образът на цар Самуил е сред значимите исторически примери за българите. Той отбеляза, че отношенията между България и Гърция са преминали през продължително съперничество и конфликти, но днес двете държави са изградили отношения на добросъседство и сътрудничество.

„Ако в миналото цар Самуил ни е разделял, мога да кажа, че днес той ни обединява. Днес прави нашето стратегическо партньорство още по-силно, а връзките между нашите два народа още по-здрави“, заяви премиерът.

Радев подчерта ролята на общото членство на България и Гърция в Европейския съюз и на усилията на политици, дипломати, учени и граждани за изграждането на взаимно доверие.

Той определи културното сътрудничество като важна част от отношенията между двете страни и изрази надежда то да продължи да се развива, така че бъдещите поколения да познават историята и миналото си.

В края на изказването си Радев цитира приписван на Сократ отговор на въпроса кое е най-важното в живота на човека: „Най-важното е да имаш истински приятел“.

Премиерът изрази надежда постигнатото споразумение да допринесе за допълнително укрепване на стратегическото партньорство между България и Гърция.

  1. Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис: Атина изпълнява своя исторически дълг, връщайки на София тленните останки на цар Самуил

Атина изпълнява своя исторически дълг, връщайки на София тленните останки на цар Самуил от четири саркофага, които са открити през 1964 г. от проф. Николаос Муцопулос в базиликата „Св. Ахилий“, каза премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис по време на церемонията в Музея на византийската култура в Солун по предаването на тленните останки на цар Самуил на България. 

„В нашата страна се завръщат 48 реликви от огромно значение за духовния и емоционалния живот – икони, кръстове, църковна утвар и дори епископски трон. Това са реликви, придобити в рамките на Първата световна война от Митрополията на Серес и Нигрита, както от светата обител на Манастир „Св. Йоан Предтеча“ и манастир „Панагия Икосифиниса“, каза Мицотакис. 

Той подчерта, че след излагането им в музея в Солун в местата на своя произход. 

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Исторически ден: Цар Самуил се завръща у дома след повече от 1000 години
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Останки цар Самуил
Останки цар Самуил
Останки цар Самуил
Останки цар Самуил

Радев от Солун: Отиваме да си вземем царя

По-рано днес в Музея на византийската култура в Солун започна официалната церемония по предаването на тленните останки на българския цар Самуил (997–1014 г.) от Гърция на България.

На церемонията присъстваха министър-председателят Румен Радев и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. От българска страна участваха още заместник министър-председателят Иво Христов, министърът на културата Евтим Милошев и представители на академичната общност. От гръцка страна участва и министърът на културата Лина Мендони.

С военнотранспортния самолет „Спартан“ за Солун отпътува и гвардейска част.

В рамките на церемонията видяхме официалното предаване на останките и подписването на протоколи от министрите на културата на двете страни в присъствието на двамата премиери.

По-рано днес тленните останки на българския цар Самуил бяха изнесени в залата в Музея на византийската култура в Солун. 

По силата на споразумението между София и Атина Гърция предава на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, открити през 1969 г. в базиликата „Св. Ахилий“ в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос. България от своя страна предава на Гърция 48 църковни реликви.

След края на церемонията тленните останки ще бъдат транспортирани до София с военнотранспортен самолет „Спартан“. По-късно днес в българската столица е предвидена държавна церемония по посрещането им, след което те ще бъдат пренесени с шествие до базиликата „Света София“ и положени в специално изработен саркофаг.

Източник: БТА    
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