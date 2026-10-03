Дженифър Лопес хвана за ръка красивия си бодигард, разпали слухове за нов романс

Д женифър Лопес пристигна в Милано тази есен, намирайки се за пореден път в центъра на вниманието. Но този път не само тоалетите ѝ бяха обект на коментари - фотографите и потребителите в социалните мрежи обърнаха внимание и на атрактивния мъж, който придружаваше звездата навсякъде.

Как бодигардът на Лопес се превърна в сензация в Милано

Историята започна със снимки и видеа, заснети когато холивудската звезда се появи в Милано по време на Седмицата на модата. Голяма тълпа от фенове чакаше певицата близо до черен джип с надеждата да вземе автограф или да се снима с нея.

Бодигардът ѝ остана плътно до Лопес, помагайки ѝ да си проправи път през тълпата. Когато хората около нея станаха особено много, певицата хвана мъжа за ръка, а той я ескортира по-нататък през множеството.

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Потребителите в социалните мрежи веднага забелязаха не само работата му, но и външния му вид. Прошарената му коса, впечатляващата визия и атлетичното телосложение му донесоха прякора „сребърна лисица“.

Самата Джей Ло го показа в своя Instagram

Интересното е, че историята не приключи дотук. След като видеата с бодигарда станаха вайръл, самата Дженифър Лопес публикува серия от снимки от Милано в своя профил в Instagram.

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В галерията от снимки наблюдателните последователи отново забелязаха същия мъж. Той се появява в няколко кадъра до певицата, което само подхрани допълнителния интерес към него.

Лопес обаче не обясни кой е той и не добави никакви описания към снимките. Тя просто отбеляза италианската модна къща Dolce & Gabbana.

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Така Джей Ло практически даде на последователите си още повече материал, с който да подхрани шума около мъжа, отговорен за нейната сигурност.

Той не е нов в екипа на Джей Ло

Въпреки че бодигардът едва наскоро стана широко известен в мрежата, той не е нов член на екипа на звездата. Според публикации в западните медии мъжът е забелязван с Лопес по редица поводи, включително по време на нейни пътувания и публични появи.

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На една от снимките той също така може да бъде видян с пръстен, което накара някои издания да спекулират, че той може да е женен.

Междувременно внезапната популярност на бодигарда произтича от това колко необичайно е за човек с неговата професия да привлече толкова много внимание. Докато Лопес за пореден път събираше тълпи от фенове в Милано, нейният атрактивен спътник неочаквано спечели своя собствена армия от почитатели.