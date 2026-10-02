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Урсула фон дер Лайен в Скопие: Мястото на Северна Македония е при нас, в ЕС

Европейската интеграция и нужните реформи са основна тема на срещите ѝ с Християн Мицкоски и Гордана Силяновска

Обновена преди 2 часа / 2 октомври 2026, 09:48
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П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в Скопие – последна спирка от обиколката ѝ из Западните Балкани, съобщи NOVA.

Мястото на Северна Македония е при нас, в ЕС. За да продължите напред, трябва да направите една ключова стъпка.

Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при пристигането си в страната.

„Разширяването действително набира скорост и Северна Македония трябва да се възползва от този момент“, подчерта тя в публикация в X.

Основните теми в разговорите с министър-председателя Християн Мицкоски и с президента Гордана Силяновска са свързани с европейската интеграция на Северна Македония, необходимите конституционни и правосъдни реформи, както и финансовата подкрепа по Плана за растеж на Западните Балкани.

Източник: NOVA, БГНЕС    
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