Урсула фон дер Лайен в Скопие: Мястото на Северна Македония е при нас, в ЕС

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в Скопие – последна спирка от обиколката ѝ из Западните Балкани, съобщи NOVA.
Мястото на Северна Македония е при нас, в ЕС. За да продължите напред, трябва да направите една ключова стъпка.
Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при пристигането си в страната.
„Разширяването действително набира скорост и Северна Македония трябва да се възползва от този момент“, подчерта тя в публикация в X.
Основните теми в разговорите с министър-председателя Християн Мицкоски и с президента Гордана Силяновска са свързани с европейската интеграция на Северна Македония, необходимите конституционни и правосъдни реформи, както и финансовата подкрепа по Плана за растеж на Западните Балкани.