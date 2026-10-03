Три години след смъртта му: Какво остава от политическото наследство на Берлускони

Летище „Малпенса“ официално получи името „Силвио Берлускони“ на 25 септември, три години след смъртта на четирикратния премиер; решението на италианските авиационни власти от 2024 г. предизвика правен спор с левоцентристката управа на Милано.

90-годишнината от рождението на Берлускони беше отбелязана с възпоменания в Брюксел, Неапол и Сардиния, включително последен семеен обяд във „Вила Чертоза“, която според публикациите е продадена за около 350 млн. евро и се очаква да бъде превърната в луксозен курорт.

Наследството му остава свързано и с политическата съдба на „Форца Италия“: партията, ръководена от Антонио Таяни, според цитирани в текста допитвания е около 7,1–7,3%, докато новата партия „Национално бъдеще“ на Роберто Ваначи привлича бивши кадри на „Форца Италия“ и получи близо 11% на частичния вот в Реджо Калабрия.

Летище "Малпенса" в Милано официално бе преименувано на Силвио Берлускони

В последно време името на четирикратния италиански премиер Силвио Берлускони, който беше и бизнесмен, и медиен магнат, се споменава често в Италия, три години след смъртта му през юни 2023 г., отбелязват италиански медии, сред които АНСА, „РАИ Нюз“ и „Пост“.

На 25 септември миланското международно летище "Малпенса" официално прие името на покойния бивш премиер, предаде агенция АНСА.

"Мисълта, че летище "Силвио Берлускони-Милано-Малпенса" ще посреща хиляди пътешественици от цял свят всеки ден, ме изпълва с гордост и вълнение", заяви по този повод Марина Берлускони, най-голямото дете на бившия премиер, която е председател на холдинга "Фининвест" на клана Берлускони и е ръководител на най-голямата издателска група в Италия "Мондадори". "Какво по-подходящо име от това на Силвио Берлускони? Той беше човек, който винаги търсеше диалог с всички. Баща ми прекара живота си, гледайки напред и надалеко. Харесва ми да мисля, че от днес нататък името му ще посреща пристигащите от други страни и ще изпраща онези, които отлитат към нови дестинации", добави Марина Берлускони.

С подкрепата на десноцентристкото правителство на Джорджа Мелони, включващо и партията "Форца Италия", основана от Берлускони, Агенцията за гражданска авиация на Италия реши да преименува летището през 2024 г. Това решение обаче предизвика спорове и официалното преименуване се забави заради правни възражения от страна на левоцентристката управа на Милано, оглавявана от кмета Джузепе Сала, припомня АНСА.

Сега пътниците на летище Малпенса са посрещани от табела, на която пише името на Силвио Берлускони. Критици на тази стъпка вече публикуваха в социалните мрежи карикатури, на които се вижда как от първия самолет, кацащ на преименуваното летище „Силвио Берлускони“, слизат само млади дами с оскъдно облекло. Берлускони беше известен като почитател на женската красота, но той си спечели скандална слава и с организирането на партита в именията си, на които бяха канени млади жени със съмнителна репутация, припомнят италианските медии.

Силвио Берлускони Източник: БТА

На 29 септември четирикратният премиер на Италия трябваше да навърши 90 години. Този юбилей беше отбелязан с няколко събития в страната и зад граница. В Брюксел, в Европейския парламент имаше възпоменателна проява, защото. Берлускони беше в даден момент от политическата си кариера и евродепутат, припомнят медиите. В паметната проява в белгийската столица участва председателката на Европарламента Роберта Мецола и италианският министър на външните работи Антонио Таяни, който наследи ръководството на „Форца Италия“ след кончината на Берлускони, пишат АНСА и „Еунюз“. По време на това събитие Мецола подчерта, че Берлускони е белязал италианската и европейската политика със своята убедена европейска визия. Таяни на свой ред заяви, че Берлускони е имал възвишена представа за Европа, според която континентът е място, на което трябва да има свобода и всеки човек трябва да може да осъществява мечтите си.

Паралелно с това в Неапол се състоя друго възпоменателно събитие, организирано от местни съратници на Берлускони. На него имаше и торта, на която сладкари бяха изваяли една паметна сцена от живота на милиардера – тази от гостуването му в телевизионно студио, по време на което той забърсва с кърпичка стола, на който предстои да седне, тъй като преди това на него е седял журналист, който го е критикувал.

На събитието в Неапол се очакваше да присъства Франческа Паскале, която е третата дългогодишна спътница в живота на Берлускони, но тя в крайна сметка не го уважи, изказвайки се пред италиански медии срещу неговата прекомерна помпозност.

Гвоздеят на възпоменателните събития обаче беше на остров Сардиния. Там по идея на най-малкото дете на Силвио Берлускони – Луиджи, беше организиран голям възпоменателен обяд в емблематичното имение на четирикратния премиер „Вила Чертоза“, съобщават АНСА и "РАИ Нюз". Гостите за обяда пътуваха от Милано до Сардиния с два частни самолета. Според информациите на тържествения възпоменателен обяд, последван от възпоменателна литургия, са присъствали обаче само двете най-малки деца на Берлускони – Луиджи и Елеонора. По-големите му деца – Марина, Пиер Силвио и Барбара са отсъствали. Присъствали са и 15 от внуците на милиардера. Сред гостите е била втората съпруга на Берлускони – Вероника Ларио, майка на трите му най-малки деца – Барбара, Елеонора и Луиджи. Присъствала е и последната дългогодишна житейска партньорка на Берлускони – Марта Фашина, която беше с половин век по-млада от него и която сега е депутат от „Форца Италия“ в италианския парламент. На събитията във „Вила Чертоза“ са присъствали и редица политически съюзници на Берлускони, отбелязва „Месаджеро“.

Силвио Берлускони Източник: БТА

Имението "Вила Чертоза" се намира в Порто Ротондо на остров Сардиния. В продължение на десетилетия то беше свръхлуксозно убежище за милиардера. В самата вила насред имението има 126 стаи. В пределите на имота има седем басейна, парк с площ 129 хектара, спа център, ферма, футболни игрища, голф терен, пространства за деца, градина с лечебни билки, летище за хеликоптери, противоатомно убежище, пещера и изкуствен вулкан, припомня „РАИ Нюз“.

През 2004 г. с постановление, подписано от Берлускони в качеството му тогава на премиер, имението се превръща в алтернативна централа на премиера. И от този момент в неговите градини започват да се разхождат чуждестранни лидери, сред които Джордж Буш-младши, Владимир Путин, Тони Блеър, Хосе Сапатеро и други. Впоследствие след като Берлускони престава да е премиер, имението си връща статута на семейна резиденция.

През юни дружеството за недвижими имоти „Идра“, което е част от „Фининвест“, потвърди, че е приело офертата на чуждестранно юридическо лице за продажба на имението. Смята се, че това е люксембургската компания „Констелейшън хотелс холдинг“, която е част от бизнес империята на катарския клан Ал Тани, и по-специално на шейх Хамад бин Джасим Ал Тани, който е бил министър-председател на Катар от 2007 до 2013 г. Според информациите цената, за която се е продало имението е около 350 милиона евро. Това е значително по-малко от 500-те милиона, които е искало, според твърденията, семейство Берлускони. Смята се, че сега имението ще бъде превърнато в луксозен курорт.

Ето защо обядът в памет на Берлускони на 29 септември беше и повод за семейството и близките на милиардера да се сбогуват с емблематичната „Вила Чертоза“.

Отбелязването на годишнината от рождението на Берлускони стана и повод за размисъл за самата партия „Форца Италия“, основана от милиардера през 90-те години на миналия век. През годините тя постигна редица изборни победи, като в даден момент тя печелеше избори в Италия и за Европарламет с двуцифрен процент. Партията беше в основаната и на четирите кабинета на Берлускони.

В даден момент тя заедно с други десни партии създаде коалицията, наречена „Народ на свободата“. Но по същото време политическата кариера на милиардера беше разтърсена от редица скандали, свързани с негови проблеми със закона и с познанството му с жени със съмнителна репутация. Това повлия и през следващите години на рейтинга на „Народ на свободата“, който в крайна сметка се разпадна и „Форца Италия“ се възроди. Но през второто десетилетие на 21 век тя отчиташе непрестанен спад в рейтинга си, а в дясното пространство започна да доминира крайнодясната партия „Лига“. След редица политически обрати рейтингът и на „Лига“ започна да спада и в дясното пространство възход беляза партията на Джорджа Мелони „Италиански братя“. Именно тя беше двигателят, който изведе десноцентристите до управлението по време на изборите през 2022 г. и до победа и на евровота в Италия две години по-късно. След това „Форца Италия“ продължи да губи популярност и така и не успя да превиши 10 процента, които си беше поставила за цел. Последните допитвания й отреждат между 7,1 и 7,3 процента, посочва „Фанпейдж“.

Тези проблеми с рейтинга на партията, създадена от Берлускони, породиха и въпроса дали настоящият партиен лидер Таяни върши добра работа. На няколко пъти най-големите деца на Берлускони – Марина и Пиер Силвио - намекнаха, че партията трябва да се обнови с млади лица. Таяни се съгласи с тези идеи.

Самият външен министър от известно време си навлече упреци по редица въпроси. В началото на войната в Иран например, той не знаеше изобщо, че в региона на бойните действия се намира италианският министър на отбраната Гуидо Крозето. Таяни беше критикуван и заради меката му позиция спрямо действията на Израел в Газа и на Западния бряг. В последно време външният министър стана обект и на подигравки заради паралелът, който направи между умерената и крайната десница и жените с впечатляваща външност, носещи къси поли и тези с неугледна външност, носещи дълги поли. Таяни беше критикуван наскоро и заради изказване, свързано с присъдата срещу трима агенти на египетските служби за сигурност, осъдени заради смъртта на италианския докторант Джулио Реждени, измъчван и убит в Кайро преди 10 години. Външният министър на Италия коментира, че държавата Египет не е била осъдена по това дело, заради което беше разкритикуван, че се опитва да омаловажи ролята на Кайро в това престъпление, коментира „Република“.

Същевременно в дясното политическо пространство се появи новата партия „Национално бъдеще“ на пенсионирания генерал Роберто Ваначи, която трупа рейтинг. С някои свои изказвания Ваначи освен това напомни за Берлускони, който често пъти коментираше открито положителните и отрицателните черти на дамите. Ваначи неотдавна заяви например връзка с полемиката, породена от коментарите на Таяни за жените и полите, че той лично предпочита жени без поли, припомня "Скай Ти Джи 24". Това изказване напомни на вулгарен коментар на Берлускони за Ангела Меркел, който резюмиран с по-прилични думи означаваше, че Меркел няма физиката на жена, с която един мъж би искал да има романтична връзка.

Партията на Ваначи вече изпреварва в допитванията тази на Таяни, постигайки това само за половин година съществуване.

Силвио Берлускони Източник: БГНЕС

Именно между „Форца Италия“ и „Национално бъдеще“ на 27 и на 28 септември в град Реджо Калабрия в областта Калабрия се състоя една решителна битка. Там се проведоха избори за запълване на овакантено място в Камарата на депутатите на италианския парламент, след като депутатът от „Форца Италия“ Франческо Каницаро беше избран за местен кмет, припомня „Пост“. „Форца Италия“ издигна за овакантеното депутатско място Фабио Рошоли, адвокат от Рим и партиен ковчежник. Смята, се че Таяни е прокарал кандидатурата му под натиска на клана Берлускони. Рошоли беше подкрепен и от „Лига“, и от „Италиански братя“, припомня „Пост“.

Срещу него се изправи кандидатът на обединената левица, кардиологът Франк Бенедето. Той е бивш ръководител на групата на Демократическата партия в общинския съвет на Реджо Калабрия.

Но не битката между обединената десница и обединената левица породи интерес на вота в Реджо Калабрия, а тази между кандидатите в дясното пространство. Партията на Ваначи издигна за този вот хирурга Доменико Джанета, който е бивш кадър на „Форца Италия“. Джанета е заемал позиции в местните власти на област Калабрия и беше смятан за кандидат, който познава добре проблемите на тази италианска област и в частност на Реджо Калабрия. Той беше в даден момент и ръководител на групата на „Форца Италия“ в регионалния съвет на Калабрия. Джанета дълго време се надяваше, че ще бъде издигнат за депутат от „Форца Италия“. Но тъй като това не се случи, той премина към партията на Ваначи, която между впрочем привлече и други кадри на „Форца Италия“ в редиците си.

В крайна сметка депутатското място беше спечелено от Рошоли с 51 процента, но кандидатът на Ваначи получи близо 11 процента на този първи вот, на който партията "Национално бъдеще" се явява и който беше смятан за тест за нея. Между двамата десни кандидати се класира кандидатът на левицата с 36,5 процента.

На финалната права на предизборната кампания за вота в Реджо Калабрия Ваначи, който е почитател на публикуването в социалните мрежи на създадени с изкуствен интелект кадри, в които фигурират италиански политици, забъркани в различни сюжети, публикува снимка, на която представителката на “Форца Италия“ Матилде Сиракузано се озова чрез намесата на ИИ с по-дълбоко деколте от обичайното, което предизвика възмущение, пише "Скай Ти Джи 24". Но този инцидент отново напомни и за навика на Берлускони да изтъква прелестите на жените. Паметен остава например коментарът му по адрес на представителката на неговата партия Мара Карфаня, която е бивш модел и актриса. Берлускони беше заявил открито, че ако не е бил вече женен за втората си съпруга Вероника Ларио, би се оженил за Мара Карфаня.