С оптичен мерник и заглушител: Снайперисти пазеха от БНБ церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил (СНИМКИ)

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Д ържавната церемония по приемането и полагането на тленните останки на цар Самуил, които вече пристигнаха в България, премина при най-високо ниво на сигурност. Обективите на агенциите уловиха изключително любопитни кадри от покривите на столицата, които показват степента на мобилизация на специалните части.

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На една от снимките се виждат въоръжени снайперисти с дългоцевно оръжие с оптичен мерник и заглушител, заели позиция на покрива на сградата на Българската народна банка (БНБ), разположена на площад „Княз Александър I“.

Източник: БТА

На друг кадър са заснети служители с камуфлажно облекло и маски, които наблюдават обстановката с монтирана на статив снайперска винтовка.

Източник: БТА

Строгият контрол от височина е само част от мащабната организация на МВР, в която са ангажирани около 750 служители за опазване на обществения ред.

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В района на събитието бяха обособени две зони за сигурност:

Първата зона е за официалната част, където достъпът се контролира строго от полицейски служители.

Във втората зона се допускат граждани след избирателна проверка, като категорично не се разрешават стъклени бутилки, метални палки и други опасни предмети.

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Във връзка с пристигането на останките и придвижването на процесията бяха въведени поетапни ограничения на движението по ключови булеварди и улици – от летище „Васил Левски“, през ул. „Мими Балканска“, бул. „Брюксел“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Цар Освободител“ и ул. „Георги С. Раковски“.

След приключването на официалната церемония шествието с тленните останки на цар Самуил преминава по бул. „Цар Освободител“, ул. „Раковски“, ул. „Оборище“ и ул. „Париж“, за да влезе в храм „Света София“, където да бъдат положени останките на българския владетел. Гражданите могат да наблюдават и съпровождат шествието от тротоарите по маршрута.