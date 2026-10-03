България

С оптичен мерник и заглушител: Снайперисти пазеха от БНБ церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил (СНИМКИ)

Близо 750 полицаи, затворен център и снайперисти по покривите: Тленните останки на българския владетел бяха посрещнати при изключителни мерки за сигурност преди полагането им в храм „Света София“

3 октомври 2026, 14:18
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Д ържавната церемония по приемането и полагането на тленните останки на цар Самуил, които вече пристигнаха в България, премина при най-високо ниво на сигурност. Обективите на агенциите уловиха изключително любопитни кадри от покривите на столицата, които показват степента на мобилизация на специалните части.

750 полицаи ще охраняват церемонията за цар Самуил, въвеждат промени в движението

На една от снимките се виждат въоръжени снайперисти с дългоцевно оръжие с оптичен мерник и заглушител, заели позиция на покрива на сградата на Българската народна банка (БНБ), разположена на площад „Княз Александър I“.

Източник: БТА

На друг кадър са заснети служители с камуфлажно облекло и маски, които наблюдават обстановката с монтирана на статив снайперска винтовка.

Източник: БТА

Строгият контрол от височина е само част от мащабната организация на МВР, в която са ангажирани около 750 служители за опазване на обществения ред.

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В района на събитието бяха обособени две зони за сигурност:

Първата зона е за официалната част, където достъпът се контролира строго от полицейски служители.

Във втората зона се допускат граждани след избирателна проверка, като категорично не се разрешават стъклени бутилки, метални палки и други опасни предмети.

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Във връзка с пристигането на останките и придвижването на процесията бяха въведени поетапни ограничения на движението по ключови булеварди и улици – от летище „Васил Левски“, през ул. „Мими Балканска“, бул. „Брюксел“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Цар Освободител“ и ул. „Георги С. Раковски“.

След приключването на официалната церемония шествието с тленните останки на цар Самуил преминава по бул. „Цар Освободител“, ул. „Раковски“, ул. „Оборище“ и ул. „Париж“, за да влезе в храм „Света София“, където да бъдат положени останките на българския владетел. Гражданите могат да наблюдават и съпровождат шествието от тротоарите по маршрута.

Исторически ден: Цар Самуил се завърна у дома след повече от 1000 години
82 снимки
Самуил
Самуил
Самуил
Самуил
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