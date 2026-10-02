Фон дер Лайен към Скопие: Направете ключовата стъпка

Урсула фон дер Лайен в Скопие: Мястото на Северна Македония е при нас, в ЕС

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„Мястото на Северна Македония е при нас, в ЕС“, това написа в X президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при визитата си днес в Скопие.

„Има една ключова стъпка, която трябва да предприемете, за да продължите напред“, подчерта тя.

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„Импулсът за разширяване е реален. И Северна Македония трябва да се възползва от него“, посочи президентът на Европейската комисия.

North Macedonia belongs with us in the EU.



There is one key step you need to take to move forward.



The enlargement momentum is real.



And North Macedonia should seize it. pic.twitter.com/5l3XbaoKX2 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 2, 2026

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски получи съвет от фон дер Лайен по време на предстоящата среща в София за жп коридор 8, на която ще присъства и министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски, той да потърси среща с българския външен министър Велислава Петрова, за да се направи опит за „възстановяване на пътя на страната към преговорите с ЕС“.

След това по думите на Мицкоски веднага до София е била изпратена нота с искане за двустранна среща.

Премиерът на Северна Македония заяви на съвместна пресконференция, че е поставил пред президента на ЕК въпроса за посредничество на ЕС в разговорите с България.

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Според Фон дер Лайен евентуална среща на Муцунски и Петрова в София би била „първа стъпка към опита за възстановяване на процеса на евроинтеграция на Северна Македония“.

„Искаме да бъдем част от Европейския съюз и работим всеотдайно за постигането на тази цел. Същевременно вярваме, че е дошло времето този процес да получи по-силна политическа подкрепа от всички европейски институции. Нашият европейски ангажимент никога не е бил и никога няма да бъде под въпрос. Това, което търсим днес, е процес, който ще бъде справедлив и основан на ясни правила. Изпълняваме задълженията си и осъществяваме реформите, които се очакват от една държава, понякога навреме, понякога с малко закъснение, но все пак ги изпълняваме, като държава, която иска да стане член на Европейския съюз“, заяви Мицкоски.

„Сега ви остава само една решаваща стъпка, която трябва да направите, за да можете да продължите напред и да отворите първия клъстер. Знам колко е чувствително това, но искам да бъда ясна - това очаква Европа. Ще приветстваме Северна Македония с нейната идентичност и език. Вярваме, че македонската култура и македонският език могат да направят нашия Съюз по-богат, защото нашето мото е: многообразие и единство и в това е нашата сила“, заяви Фон дер Лайен.

В отговор на журналистически въпрос защо Северна Македония няма пътна карта за присъединяване към ЕС, президентът на Европейската комисия посочи, че пътни карти са получени от онези страни, които "вече са дълбоко ангажирани в процеса на присъединяване и отварят и затварят преговорни глави".

"А сега се фокусираме върху деблокирането на ситуацията, за да можем след това да изготвим пътни карти за Северна Македония", каза Фон дер Лайен.