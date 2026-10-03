България

"Елените" година след потопа: "Призрачен град", четири жертви, 70 тома разследване и спор за незаконно строителство

РДНСК е издала заповед за премахване на незаконен строеж, която в момента се обжалва

3 октомври 2026, 09:51
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  • Година след наводнението в „Елените“ комплексът остава практически необитаем, а четирима души загинаха при стихията на 3 октомври 2025 г.; собственици почетоха жертвите с венци и цветя.
  • Разследването продължава без привлечени към отговорност лица - прокуратурата е събрала 70 тома материали, разпитала е над 60 свидетели и е назначила комплексна хидроложка и строително-техническа експертиза от БАН, очаквана в началото на 2027 г.
  • Опасността от ново наводнение остава, според собственици и представители на строителния контрол: затрупани са участъци от колектора, а заповедта за премахване на незаконната корекция на река Козлука се обжалва; възстановяването е ограничено и до частично електрозахранване.

Разрушения, липса на инфраструктура и нови съмнения за незаконно строителство 8 месеца след потопа в Елените

Днес се навършва година от опустошителното наводнение в курортен комплекс "Елените", при което живота си загубиха четирима. Година по-късно разследването продължава, а в комплекса животът, все още не е възстановен, предава NOVA.

Жители, собственици на апартаменти в "Елените" тази сутрин донесоха венци и цветя в памет на загиналите.

3 октомври 2025 година. Първият сигнал за мощната приливна вълна идва около 11:00 часа. Коритото на река Козклука не успява да побере прииждащи от склона води, които със страшна сила влачат дървета, наноси, кал и удавени животни. Водната стихия връхлита "Елените", потапя приземни етажи, отнася мост, фасади, автомобили и цели покъщнини.

Удавен е работник в сервизно помещение и 62-годишният багерист от село Тънково Цанко Цанков, който тъкмо пристигнал да разчиства. Животът си губи и 56-годишният главен боцман Стефан Иванов, чиято бордова лодка се обръща в морето по време на спасителната операция. По-късно затрупана в отломките е намерена и 58-годишна руска гражданка. Спасени са десетки. Година по-късно в комплекс „Елените“ сякаш времето е спряло. Курортният комплекс вече има печалната слава на „призрачен град“.

Адвокат Иво Баев нарича града "мъртъв", той разказва, че германски туристи дори правят снимки на "Елените". "Атракция. Само че тази атракция на чий гръб е? на гърба на всички собственици които изгубиха апартаментите си", допълва той.

А сред тези туристите са и германци от Несебър, пристигнали с автобус до тук за да видят „призрачния град“. 

"Ужасно е наистина, толкова много красиви сгради, които са неизползвани. Научихме за "мъртъв град" и идваме да го видим", разказва Зелигарлан Бернт. А Малис Уудеа добавя: "Толкова много тъга, това виждам тук".

Почистването и възстановяването на Елените не върви, защото година по-късно полемиката между държавата, общинската власт и частните собственици продължава. А опасността от ново наводнение е реална. Собственикът на вила в курорта Георги Гюров казва, че аквапаркът е трябвало да бъде премахнат, но вместо това е засипан. Колекторът се намира под него и не е изчистен. А Баев подчертава, че трябва да има съвместни действия, но в момента такива няма.

Година по-късно колекторът пред хотел "Негреско", построен над реката, е напълно затрупан на места и не може да поеме речните води.

След смъртта на четирима в „Елените“ - прокуратурата разследва разрешителните за строеж

Сред собствениците на апартаменти в "Елените" е Стоян Атанасов. Той смята, че колекторът трябва да се изведе извън комплекса.

В комплекса никой няма застраховка, а от деня на трагедията до днес е възстановено единствено частично електроподаване.

Жители настояват за спешна намеса на държавата за обезопасяване на речното корито. Същото, за което Регионалната дирекция по строителен контрол намери нарушения. Началникът РДНСК Бургас Кети Вълкова обясни, че е издадена заповед за премахване на незаконен строеж, а именно корекцията на трасето на коритото на река Козлука. Тази заповед в момента е в процедура по обжалване. От строителния контрол поискаха и обявяване на разрешенията за строеж на апартхотел Негреско за нищожни.

Доказателствата по случая, събрани до момента от държавното обвинение, са събрани в 70 тома, разпитани са над 60 свидетели, а разследването все още не е финализирано.

Христо Колев от Окръжната прокуратура в Бургас обясни, че са изготвени 10 експертизи - медицински и технически, като е назначена най-важната от тях, а именно хидроложка и строително-техническа, която е комплексна - т.е. петорна. Назначена е на вещи лица от БАН, като тя трябва да бъде изготвена в началото на 2027 г. Привлечени под отговорност все още няма, като се очаква прокуратурата да се произнесе.

В същото време склонът над призрачния град, който е урбанизиран и предназначен за ново строителство, в момента е обявен за публична продан от частен съдебен изпълнител за близо 3 млн. евро.

Евакуация на жителите на "Елените"
13 снимки
Елените
Елените
Елените
Елените
Източник: NOVA    
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