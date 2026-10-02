Свят

Водопроводчик е овладял падането на самолета на FlyDubai след кървавата драма в кокпита

Янив Хаюн, все още облечен в видимо изцапани с кръв дрехи, се срещна с премиера Бенямин Нетаняху в Израел, след като самолетът първоначално извърши извънредно кацане на летището в Табук, Саудитска Арабия

Надежда Неменски Надежда Неменски

2 октомври 2026, 14:35
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Д окато разследващите сглобяват мотива за опита за отвличане на полет, пътуващ от Дубай за Тел Авив, разказите за пътниците, борещи се за контрол над лайнера, и водопроводчика, управлявал самолета, разкриват драматичната последователност от събития.

Полет 1073 на FlyDubai внезапно пропадна с повече от 5300 метра близо два часа след излитането си от Обединените арабски емирства (ОАЕ) за Израел рано в сряда.

Пътниците и екипажът са си проправили път със сила в пилотската кабина, след като един от пилотите, по-късно идентифициран като индийския гражданин капитан Смит Маччар, е бил ранен с нож от своя втори пилот, съобщиха официални лица.

Снимки от земята показват, че част от вертикалния стабилизатор на самолета е била повредена по време на рязкото снижаване. Официални лица съобщиха, че на борда е имало 174 пътници, повечето от които израелци. Няма съобщения за ранени пътници.

Янив Хаюн, все още облечен в видимо изцапани с кръв дрехи, се срещна с премиера Бенямин Нетаняху в Израел, след като самолетът първоначално извърши извънредно кацане на летището в Табук, Саудитска Арабия, пише Newsweek.

Хаюн, говорейки с Нетаняху на иврит, каза, че раненият с нож пилот е успял да отвори пилотската кабина, преди да колабира. Докато раненият пилот бил на пода, заподозреният похитител изглежда се опитвал да унищожи системите за управление на самолета, разказа Хаюн пред Нетаняху.

Той е успял да заклещи заподозрения нападател в задушаваща хватка и го е извлякъл извън пилотската кабина с помощта на друг човек, докато самолетът пикирал.

След като заподозреният похитител бил притиснат към пода от други пътници, Хаюн заявява, че е успял да стабилизира височината на самолета, преди раненият пилот да поеме контрола. Маччар беше широко приветстван от индийските и израелските власти като герой и беше приет в болница в Табук с „тежки рани“, съобщи индийското посолство в Рияд.

„Трябва да направя нещо“

Хаюн работи в сферата на поддръжката и няма никакъв опит в сигурността, казва той в интервю за The Free Press. Нетаняху го описва като водопроводчик.

„Гледал съм „Разследване на самолетни катастрофи“ по телевизията“, казва той, обяснявайки как е успял да забави драматичното пропадане на самолета. Той прави подобни коментари и в записания си разговор с Нетаняху.

Хаюн споделя, че погледнал към съпругата и децата си и „разбрал, че трябва да направи нещо“.

Мистерия около заподозрения похитител

Заподозреният похитител все още не е назован официално, но в израелските и международните медии е описван като гражданин на Оман. Оманските власти не са коментирали публично.

Той остава под арест, а саудитските разследващи работят с ОАЕ, САЩ и Оман, за да сглобят мотива му, заяви за Асошиейтед Прес неназован регионален представител.

Те не споменават за израелско участие в разследването. Говорител на канцеларията на Нетаняху заяви, че заподозреният е жив в Саудитска Арабия и Израел ще „се занимава директно“ с него по време на брифингите и разпитите.

Саудитските власти водят разследването, но заподозреният похитител ще „бъде отведен в Емирствата, откъдето произхожда или поне откъдето е излетял“, каза Нетаняху. Израел няма информация за „точния произход на този човек“, добави Нетаняху, но обвини антиизраелския „фанатизъм и омраза“ за инцидента.

Държавната авиокомпания FlyDubai предупреди срещу „прибързани спекулации“ и заяви, че мотивът за инцидента не е ясен. Авиокомпанията временно спря всички полети до Израел.

Няколко висши израелски представители заявиха, че инцидентът е бил опит за терористична атака, но не хвърлиха вина върху конкретна държава или организация. Нетаняху заяви в четвъртък, че идентифицираният пилот е „преминал през ислямистка радикална индоктринация“.

Дани Данон, пратеникът на Израел в Организацията на обединените нации, заяви, че няма „съмнение, че това е било терористична атака от радикален индивид“, но не предостави доказателства. „Все още не можем да го свържем с терористична държава или терористична организация, но със сигурност знаем, че е имало намерение този самолет да бъде свален“, каза Данон.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Newsweek    
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